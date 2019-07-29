15 человек, которые своими руками превратили себя из лузеров в счастливчиков

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Иногда удаче нужно немного помочь, а если не получается, то превратить свои поражения в успехи. Именно так и поступают люди, чьи истории мы собрали в этой статье: используя свой оптимизм и смекалочку, они сами управляют своим везением и умело превращают лимоны в лимонад. Девушка, угнавшая свой велосипед у вора, — наш номер 1.

AdMe.ru восхищается людьми, которые не плывут по течению, а откликаются на вызовы судьбы и выигрывают. Почитайте о них, а в конце вас ждет бонус про девушку, которая зашла в своих экспериментах с волосами слишком далеко.

1. Автосалон в Новой Зеландии опубликовал объявление о том, что первый, кто приедет к ним 1 апреля, получит новый автомобиль в обмен на старый. «Шутке» поверил 1 человек — Тианна Марш. Она и получила BMW за $ 37 тыс.

2. Кайла Смит из Канады увидела в интернете объявление о продаже велосипеда, который у нее украли. Она договорилась с вором о встрече, убедилась, что велосипед ее, попросила прокатиться и угнала его

3. У парня не было денег, чтобы пригласить жену в ресторан на годовщину. И тогда роль официанта сыграл его брат. Видео набрало 7,7 млн просмотров и 553 тыс. лайков

My brother hired me as the butler for his 1st wedding anniversary. This was the result: pic.twitter.com/Rpf4iDjkyL — Brooks Lloyd (@brooks_lloyd5) June 24, 2019

4. 75-летняя Чой Сун Хва из Кореи много лет едва сводила концы с концами, работая без выходных сиделкой в больнице и в одиночку воспитывая двоих детей. В 72 года она решилась стать моделью, и теперь ее знает вся страна

5. Владимир Васкевич из Екатеринбурга потерял зрение в 2 года. Но это не помешало ему стать учителем математики, объехать 20 стран и написать книгу о своем опыте

6. Полька Сильвия Блах прикована болезнью к инвалидному креслу, но это не мешает ей писать романы-ужастики, работать программистом и моделью, вести блог и отрываться на вечеринках

7. IT-специалист Максим Корчагин увидел в сети шуточный пост о том, что в Антарктиду требуются системные администраторы и подниматели пингвинов. Посмеялся, но резюме отправил. И теперь работает на станции «Беллинсгаузен»

8. Фигурист из Бразилии получил за свое выступление самый низкий балл в истории — 1,71, но был счастлив. Ведь заниматься он начал всего год назад, а тренируется на катке в торговом центре

9. Тревор не видит, а Мелани не может ходить, но это не мешает им увлекаться горным туризмом и путешествовать вместе. Их следующая цель — гора высотой более 4 тыс. м

10. Сингапурец Такала Тан был блестящим спортсменом и талантливым инженером, но после аварии потерял память, едва не умер и заново учился ходить и говорить. Сейчас он мотивационный спикер и донор крови

11. Бернадетт Хаганс из Ирландии работала в офисе, пока не потеряла ногу из-за рака. После этого она решилась написать в агентство, специализирующееся на моделях с инвалидностью, и стала востребованной моделью

12. Мужчину бросила жена, но он не отчаялся, а из «грустного лысого парня средних лет» превратился в победителя конкурсов по бодибилдингу

13. 21-летняя Клаудиа пережила инсульт, паралич и 6 операций на мозге, но она пообещала себе, что не сдастся и станет врачом. Уже через год она получит медицинский диплом

14. Дакре Монтгомери (Билли Харгроув из «Очень странных дел») рассказал, что в школе был толстым чувствительным ребенком, в которого никто не верил. Но у него была мечта стать актером, и он добился своего!

15. В 1983 году фермер Клифф Янг выиграл сверхмарафон в 864 км, потому что не знал, что во время забега можно спать. Свой приз в $ 10 тыс. он отдал другим участникам

Бонус: блогер Лори Фейт облысела в прямом эфире в результате очередного эксперимента с волосами. И прославилась благодаря своей реакции! Лори говорит, что новый образ ей тоже нравится