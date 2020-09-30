15+ человек, которые легко и непринужденно заработали +1 000 к карме благодаря собственной честности

Рано или поздно жизнь испытывает на честность практически каждого из нас. Вернуть или оставить себе найденный телефон, кошелек, украшение? Купить билет или проехать зайцем? Признаться в оплошности, которая влечет за собой финансовые последствия, или промолчать? Одни идут на сделку с совестью, а другие не поддаются никаким искушениям, и именно их поступки заслуживают отдельного внимания.

Мы в AdMe.ru искренне уверены в том, что порядочных людей на свете больше, просто многие добрые дела остаются незамеченными. Это надо исправить, чтобы запустить бумеранг честности дальше.

1. «Зашел в „Пятерочку“, купил продукты, забежал в „Магнит“ и домой. Стал разбирать пакет, открыл и завис. Внутри не мои продукты и женский кошелек, а в нем документы, карты, деньги»

«Напряг мозг и понял, что перепутал ячейки. Побежал обратно. Там пир на весь мир: полиция, администратор и женщина, истерично блокирующая карты по телефону. Повезло, что все оказались адекватными. Даже поблагодарили, что все вернул. Как показало расследование, ключи от соседних ячеек подходят друг к другу, а я говорил по телефону и не заметил, что не свою открыл».

2. «Мы с коллегой нашли сумку в нашем магазине. Думали, что хозяин вернется, но нет. Заглянули внутрь, а там $ 14 000. Отыскали контакты владельца, позвонили ему и вернули пропажу»

3. «Я потерял свой телефон в торговом центре. Парень вернул мне пропажу, а позже в галерее фото я нашел его снимок»

4. Еще одно доказательство того, что честность и доброта идут по жизни рука об руку

5. «Моя девушка потеряла кошелек с 2 кредитными картами и наличными. Незнакомка нашла его, позвонила моей подруге на работу и просто вернула пропажу»

6. Вот так не ждешь ничего хорошего, а оно берет и происходит

7. «Был на рыбалке, нашел на берегу спиннинг. Забрал домой — что добру пропадать. Через 3 дня поехал на то же место, увидел на дереве объявление с просьбой вернуть, кто нашел»

«Позвонил, отдал. Человек обрадовался и сказал, что вообще уже не надеялся на возвращение пропажи».

8. Когда совесть сильнее обиды

9. «В Хабаровске пенсионерка пошла в магазин и нашла сверток, а в нем ₽ 250 000 и более 1 500 китайских юаней. Она отнесла деньги в полицию, а там уже стали искать того, кто их потерял»

«Такую внушительную сумму денег обронил 33-летний мужчина — его личность удалось установить по записям камер наружного видеонаблюдения. Он рассказал, что сильно торопился в банк и не сразу заметил пропажу. Хабаровчанин поблагодарил полицейских и пожелал здоровья бдительной пенсионерке».

10. Настойчивость заслуживает особой награды

11. «Моя дочь потеряла телефон. Этот супермилый парень его вернул и даже деньги в знак благодарности не взял!»

12. А вы бы тоже так поступили?

13. Доверие 80-го уровня

14. «Почти месяц назад я потеряла кошелек в аквапарке. Женщина по имени Джойс вернула мне пропажу по почте со всеми деньгами и подарочными картами!»

15. «Живу на Кипре, часто хожу на один и тот же пляж. Однажды заметила в воде у берега iPhone, достала. Решила отнести его домой, высушить и оживить»

«Просушка не помогла, и телефон, к сожалению, был мертв. Честно говоря, я понятия не имела, что с ним делать и как искать владельца. Но на следующий день ко мне на том же месте подошла семейная пара. Они спросили, не я ли вчера „выловила“ телефон. Оказалось, что они видели, как я его подняла, и еще подумали, мол, повезло девчонке, телефон нашла. А когда я ушла, до них дошло, что это был телефон мужа. Все закончилось хорошо, и я благополучно вернула им аппарат. Ребята сказали, что он хоть и труп, но они смогут выгрузить оттуда хотя бы фото».

16. Когда повезло с соседями

17. «Я собирался закинуть наличку на карту и увидел эту сумку напротив банкомата. Позвонил в полицию, а потом решил посмотреть, что внутри. Я никогда в жизни не видел столько денег»

«Не прошло и 3 минут, как подъехали полицейские. Они были потрясены не меньше меня. Стражи правопорядка сказали, что специалист по ремонту банкоматов работал здесь весь день и, возможно, просто оставил сумку на обочине дороги».