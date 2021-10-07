15 человек, которые капля за каплей делают мир добрее. И не видят в этом ничего особенного

В повседневной суете бывает некогда заметить, что мир держится не только на сделках, договорах и взаимных обязанностях, но и на простой человеческой доброте. Вернуть утерянный кошелек с деньгами, помочь найти нужный товар в магазине или дать дельный совет — на первый взгляд, это житейские мелочи. Но именно они преображают нашу жизнь, вселяя в сердце надежду и свет.

Мы в AdMe.ru считаем, что нужно не только делать добрые дела, но и рассказывать о них окружающим. И, может, тогда мир станет чуточку приятнее.

Ехала как-то в трамвае. Жара. Беременная женщина на пару секунд отключилась. Благо она в этот момент сидела, и ее вовремя подхватили. Люди рядом сработали слаженно, кто-то сразу вызвал скорую, кто-то пошел предупредить водителя трамвая. Одна девушка быстро пробежалась по пассажирам, нашла воду и перекус, потом помогла позвонить мужу. Один мужчина сразу снял рубашку и бросил на грязный пол, чтобы девушка могла лечь и поднять ноги. Пока позвонили, пока приехала скорая, пока женщину аккуратно вывели из трамвая, прошло минут 15. Никто и слова поперек не сказал, а потом всем трамваем желали ей всего хорошего. © drhbschrbr / Pikabu

Сегодня женщина вернула мне кошелек. В нем было $ 225, 2 библиотечные карты, подарочная карта Starbucks, подарочная карта книжного магазина и несколько монет — все то, что было в кошельке до того, как я его потерял. © Kelleth Ramir / Quora

Покупая продукты в магазине, услышала разговор мужчины по телефону: «Что такое савоярди? Какие еще дамские пальчики? Что ты все время выдумываешь? Где это взять? Куплю ванильное что-нибудь, разберешься!» — и отключается. Представила себя на месте собеседницы этого покупателя: она задумала что-то, настроилась, и тут нет ингредиента. Тогда я нашла это печенье, позвала мужчину и показала ему. Надеюсь, когда я своему задам непосильную магазинную задачку, ему тоже кто-нибудь поможет. © Подслушано / VK

«Сегодня я испек неаполитанский чизкейк для своих подопечных в доме престарелых».

На днях родители вызвали такси, позвонив на номер диспетчеру: им по 74 года, и приложениями такси они не пользуются. Диспетчер обозначил сумму в ₽ 250. Доехав до места назначения, таксист отказался брать всю сумму и взял всего ₽ 150, аргументируя это тем, что сумма необоснованно завышена. Родители были тронуты этим поступком. Таксисту низкий поклон. © Johnuk / Pikabu

Когда моему сыну исполнялось 5 лет, я заказала праздничный торт в местной пекарне. Вернувшись домой, я обнаружила, что случайно оставила там кошелек. Я сразу же позвонила в пекарню и попросила работников придержать пропажу у себя, пока не вернусь. Оказалось, что кошелька нигде нет — его уже кто-то забрал. В нем были мои последние $ 11, которыми я рассчитывала расплатиться за торт, когда он будет готов. Я пошла в банк, чтобы заблокировать свои текущие счета и поделилась с консультантом своей бедой. На следующий день мне по почте пришел конверт с $ 11 внутри. Дама из банка поделилась моей историей с коллегой, и они собрали для меня $ 11 просто потому, что они были хорошими людьми! Я смогла забрать торт на день рождения сына и с тех пор всегда стараюсь платить вперед. Это произошло много лет назад, когда $ 11 стоили намного больше, чем сейчас. © Lorraine Stevens / Quora

Немецкий турист прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти мою маленькую собачку, которая тонула. После того, как вылез, он протянул мне питомца и сказал: «Вот собака, согрейте ее и высушите, с ней все будет в порядке». © BigDaddyBaps / Twitter

«Когда скончалась наша кошка, кто-то из соседей анонимно отправил нам эти замечательные цветы, приложив записку: „Сочувствую вашему горю. Заботливый сосед“».

Недавно девятилетняя кофемашина стала варить водянистый кофе. Стала узнавать, сколько стоит ремонт, что могло сломаться. Нашла канал на YouTube, где мастер выкладывал ролики о наиболее частых поломках, в комментариях указывал контактный телефон. Написала ему, ответил сразу, в чем причина (сбились настройки помола) и как решить (двумя прямыми руками и парой отверток). Муж разобрал, перенастроил и собрал не более чем за 2 часа. Очень просила мастера прислать номер карты, чтоб отправить благодарность. Не дал, сказал, чтобы, если что, и дальше обращались. © Karinamarina / Pikabu

Мой муж позвонил мне по пути с работы и спросил, не хочу ли я чизбургер. Я сказала, что нет, мол, попробую у него кусочек и все. В итоге он все же привез мне отдельный чизбургер. Думаю, это хорошо объясняет, почему наш брак длится уже более 14 лет. © cydbeer / Twitter

У меня был тройной перелом лодыжки, который потребовал серьезного хирургического вмешательства. Поскольку я живу один в доме без лифта, то мне грозила перспектива провести ближайшие 2 месяца практически обездвиженным. У моей бывшей жены, с которой мы развелись много лет назад, в доме был лифт. Она забрала меня к себе, разместила в отдельной спальне с собственной ванной. Каждое утро бывшая супруга приносила мне кофе, готовила обеды и ужины и даже выносила за мной утку, когда я не мог ходить. Она не была обязана это делать, но продемонстрировала, что люди могут оставаться людьми даже после развода. © Robert Wilson / Quora

«Я только что забрал этого бедного парня у плохих хозяев. Буду заботиться о нем, пока не отдам в самые лучшие руки».

Лежала в больнице, делали операцию на колене. Поразила медсестра. Мне было очень холодно, всю трясло. Я была укрыта, но рука с капельницей была не под одеялом и буквально посинела от холода. Медсестра налила в перчатку горячую воду, сделала грелку и положила мне на руку. Такое ощущение счастья меня накрыло, что такие люди у нас есть еще в медицине! Притом это была бесплатная операция. Очень ей благодарна за такую поддержку. © Подслушано / VK

Будучи глубоко беременной, поехала в консультацию. В автобусе людей тьма. Народ все прибывает, утрамбовывается. Еду и думаю, как же я буду протискиваться к выходу. Тут встает в проход внушительных размеров женщина, я пристраиваюсь за ней и говорю: «Можно я с вами?» Она оборачивается, смотрит на мой живот и кивает. Расправляет плечи, руки пошире в стороны, и вперед ледоколом пошла, закрывая меня своей спиной. © МадамА / AdMe

Беспомощный папа-аист остался один с 4 птенцами после того, как их мать погибла. К счастью, птица приняла помощь от людей. Теперь 3 раза в день специальный человек поднимается вверх к гнезду и кормит и птенчиков, и их папу. Сегодня утром перед кормлением семейство выглядело вот так. © Katharsis Tarocistka / Facebook

Я села в самолет и почувствовала боль в животе. Побежала в туалет и поняла: начались месячные. Прокладки, как и одежда, остались в багаже. Ничего не оставалось делать, кроме как вернуться в салон с пятнами на брюках и ждать, когда самолет сядет. Когда я выходила из туалета, стюардесса, заметив мои штаны, спросила, все ли в порядке. А потом принесла мне средства гигиены и чистую юбку. Я попросила ее адрес, чтобы по прилете вернуть ей одежду. Но она отказалась со словами: «Если бы на твоем месте была моя младшая сестренка, разве ей пришлось бы возвращать мне юбку?» © Shubhi Agarwal / Quora

В универ добиралась на попутках. Однажды опаздывала на пары и решилась в одиночку сесть в дорогую машину. Водитель завел беседу. Рассказала, что студентка одного из вузов, учусь на того-то. Начал спрашивать про проблемы в учебе, а я без задней мысли нажаловалась на препода, который курсач не принимает. Стремно стало, когда мужик повез меня прям к вузу, и на парковку его пропустили. Выспросил мое имя, фамилию препода и номер группы. Через пару дней получила зачет. Выяснилось, что подвозил меня ректор. © Подслушано / VK

Бывшая свекровь, навещая внука, всегда выговаривала: «Ну и беспорядок! Как Илья терпит?» Позже я развелась, снова вышла замуж и родила двойню. С ужасом представляла, что скажет мама мужа, когда увидит реальный бардак, — с близнецами было не до уборки. Новая свекровь, заметив на полу разбросанные игрушки, выдала: «У тебя трое детей. Да тут идеальная чистота!» И молча убрала вещи на место. Золотая женщина.