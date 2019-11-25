15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

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У мира есть чем вас удивить. Миру есть что вам рассказать. Мир вот-вот покажет вам то, от чего вы одновременно улыбнетесь и заплачете. Потому что в нем есть люди, которые показывают кукольный спектакль детям посреди разбомбленных домов, и люди, которые находят слепого мальчика, каждый день желающего им по телефону хорошего дня, и приезжают к нему в гости, и люди, которые устраивают ночлег для бездомных на парковке. Люди, которые делают добро. Потому что мир добр. А если иногда нет, мы сможем сделать его добрее. Мы сможем. Вы сможете.

Мы в AdMe.ru не пропускаем ни одной истории о человеческой доброте и силе духа и считаем, что они заслуживают того, чтобы о них узнало как можно больше людей. А в конце статьи вас ждет бонус — 2 очень-очень добрых истории.

1. Актеры показывают детям представление в импровизированном кукольном театре посреди обломков разрушенных зданий в сирийском городе Саракибе

2. Парень из Южной Африки сделал предложение любимой в ресторане KFC. Многих тронуло их счастье в такой скромной обстановке, и известные бренды организовали паре свадьбу и оплатили медовый месяц

3. Водитель автобуса в Филиппинах в свой день рождения возил всех пассажиров бесплатно

«3 ноября — мой день рождения, и сегодня я счастлив отвезти вас бесплатно».

4. Пожарные нашли ребенка, который целый год звонил им и желал хорошего дня. Им оказался слепой 12-летний мальчик, живущий с бабушкой. Максима прокатили в пожарной машине и сделали ему подарок

5. Благотворительная организация из Авcтралии использует дневные парковки в качестве ночлега для бездомных

6. «Моя дочь Бруклин постоянно рассказывала о своей новой подруге Мие, но ни разу не упомянула, что Мия не говорит. Я увидела это сама, когда пришла в школу. Бруклин сказала, что понимает ее без всяких слов»

7. "Моя дочь держит руку своей прапрабабушки. 5 поколений соединились в этом прикосновении"

8. Выжившая в Холокосте женщина на свой 104-й день рождения собрала у Стены Плача всю свою семью из 400 человек: детей, внуков, правнуков и праправнуков

9. Пожарный реанимирует кота, спасенного из горящего дома в Твери

10. «Мою племянницу сегодня прооперировали, и доктор сделал ей и ее игрушечному котенку одинаковые повязки»

11. Парикмахера попросили выйти на улицу, чтобы подстричь 7-летнего Брайсена. У мальчика аутизм, и ему трудно находиться в незнакомом помещении

12. Пивоварня печатает на банках фотографии бездомных собак, чтобы помочь им найти хозяев

13. «6 лет назад меня включили в список людей, ожидающих пересадки сердца. Я умирала. А сегодня я родила здорового мальчика. Мой донор спас не только меня, он спас и моего малыша»

14. «Моя 99-летняя прабабушка разговаривает со своим внуком, который учится в другом городе, и потрясена тем, что видит его „вживую“. Научите своих пожилых родственников пользоваться FaceTime, не пожалеете!»

15. «Она пока не знает этого, но я вот-вот сделаю ей предложение»

Бонус № 1

Мой сын Майлз утверждал, что в День близнецов, который проводился в его школе, он должен был быть в паре с одним мальчиком из класса, ведь они очень похожи: те же глаза, те же волосы. Майлз был твердо убежден в этом. Что ж, я отправилась в магазин и купила 2 одинаковых клетчатых рубашки. Сегодня учитель прислал мне эту фотографию. И мое сердце растаяло.

Очевидно, что это два совершенно разных ребенка, но Майлз этого не замечает. Разве мир не стал бы лучшим местом, если бы мы могли видеть его глазами пары 5-летних детей?

Бонус № 2

Долгие годы Линн Шульцман счастливо жила в большом доме вместе со своим мужем и работала фармацевтом. Но однажды муж умер, а сама она тяжело заболела. Детей у нее не было, работать она больше не могла, и, когда счета стали непосильными, переселилась вместе с двумя собаками сначала в маленькую квартирку, а затем в собственную машину, где и прожила несколько лет.

Однажды на парковке супермаркета Линн заметила местная жительница и написала о ней пост в интернете. Люди стали помогать Линн продуктами и лекарствами, а потом собрали деньги на небольшой домик, который отремонтировали своими силами. Вот видео, где Линн впервые переступает порог своего собственного жилища.

А вы в своей жизни сталкивались с людьми, которые не остались равнодушными к чужой беде и бескорыстно помогали другим?