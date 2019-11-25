15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

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У мира есть чем вас удивить. Миру есть что вам рассказать. Мир вот-вот покажет вам то, от чего вы одновременно улыбнетесь и заплачете. Потому что в нем есть люди, которые показывают кукольный спектакль детям посреди разбомбленных домов, и люди, которые находят слепого мальчика, каждый день желающего им по телефону хорошего дня, и приезжают к нему в гости, и люди, которые устраивают ночлег для бездомных на парковке. Люди, которые делают добро. Потому что мир добр. А если иногда нет, мы сможем сделать его добрее. Мы сможем. Вы сможете.

Мы в AdMe.ru не пропускаем ни одной истории о человеческой доброте и силе духа и считаем, что они заслуживают того, чтобы о них узнало как можно больше людей. А в конце статьи вас ждет бонус — 2 очень-очень добрых истории.

1. Актеры показывают детям представление в импровизированном кукольном театре посреди обломков разрушенных зданий в сирийском городе Саракибе

© East News  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

2. Парень из Южной Африки сделал предложение любимой в ресторане KFC. Многих тронуло их счастье в такой скромной обстановке, и известные бренды организовали паре свадьбу и оплатили медовый месяц

© KFCSA / Twitter  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

3. Водитель автобуса в Филиппинах в свой день рождения возил всех пассажиров бесплатно

© ahfreaq / Reddit  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

«3 ноября — мой день рождения, и сегодня я счастлив отвезти вас бесплатно».

4. Пожарные нашли ребенка, который целый год звонил им и желал хорошего дня. Им оказался слепой 12-летний мальчик, живущий с бабушкой. Максима прокатили в пожарной машине и сделали ему подарок

© ГУ МЧС Ростовкой области  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

5. Благотворительная организация из Авcтралии использует дневные парковки в качестве ночлега для бездомных

© Beddown / Facebook   © Beddown / Facebook  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

6. «Моя дочь Бруклин постоянно рассказывала о своей новой подруге Мие, но ни разу не упомянула, что Мия не говорит. Я увидела это сама, когда пришла в школу. Бруклин сказала, что понимает ее без всяких слов»

© Ashley Middleton / Love What Matters  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

7. "Моя дочь держит руку своей прапрабабушки. 5 поколений соединились в этом прикосновении"

© MilkyMozzTits / Reddit  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

8. Выжившая в Холокосте женщина на свой 104-й день рождения собрала у Стены Плача всю свою семью из 400 человек: детей, внуков, правнуков и праправнуков

© SivanRahav / Twitter  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

9. Пожарный реанимирует кота, спасенного из горящего дома в Твери

© МЧС России / Youtube  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

10. «Мою племянницу сегодня прооперировали, и доктор сделал ей и ее игрушечному котенку одинаковые повязки»

© sweet3pea1588 / Reddit  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

11. Парикмахера попросили выйти на улицу, чтобы подстричь 7-летнего Брайсена. У мальчика аутизм, и ему трудно находиться в незнакомом помещении

© Marky Fresh / Facebook  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

12. Пивоварня печатает на банках фотографии бездомных собак, чтобы помочь им найти хозяев

13. «6 лет назад меня включили в список людей, ожидающих пересадки сердца. Я умирала. А сегодня я родила здорового мальчика. Мой донор спас не только меня, он спас и моего малыша»

© Alisha Emerson / Facebook   © Alisha Emerson / Facebook  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

14. «Моя 99-летняя прабабушка разговаривает со своим внуком, который учится в другом городе, и потрясена тем, что видит его „вживую“. Научите своих пожилых родственников пользоваться FaceTime, не пожалеете!»

© Missy Farrow / Love What Matters / Facebook  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

15. «Она пока не знает этого, но я вот-вот сделаю ей предложение»

© nacrane / Reddit  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

Бонус № 1

  • Мой сын Майлз утверждал, что в День близнецов, который проводился в его школе, он должен был быть в паре с одним мальчиком из класса, ведь они очень похожи: те же глаза, те же волосы. Майлз был твердо убежден в этом. Что ж, я отправилась в магазин и купила 2 одинаковых клетчатых рубашки. Сегодня учитель прислал мне эту фотографию. И мое сердце растаяло.
    Очевидно, что это два совершенно разных ребенка, но Майлз этого не замечает. Разве мир не стал бы лучшим местом, если бы мы могли видеть его глазами пары 5-летних детей?

© Britney Tankersley / Facebook  

15 берущих за душу снимков, которые показывают светлую сторону нашего несовершенного мира

Бонус № 2

  • Долгие годы Линн Шульцман счастливо жила в большом доме вместе со своим мужем и работала фармацевтом. Но однажды муж умер, а сама она тяжело заболела. Детей у нее не было, работать она больше не могла, и, когда счета стали непосильными, переселилась вместе с двумя собаками сначала в маленькую квартирку, а затем в собственную машину, где и прожила несколько лет.
    Однажды на парковке супермаркета Линн заметила местная жительница и написала о ней пост в интернете. Люди стали помогать Линн продуктами и лекарствами, а потом собрали деньги на небольшой домик, который отремонтировали своими силами. Вот видео, где Линн впервые переступает порог своего собственного жилища.

А вы в своей жизни сталкивались с людьми, которые не остались равнодушными к чужой беде и бескорыстно помогали другим?

Фото на превью nacrane / Reddit

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