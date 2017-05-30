14 знаменитостей, которые не привыкли тратить деньги на себя

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Мы привыкли думать, что знаменитости едят только в ресторанах, ездят на эксклюзивных автомобилях, а если покупают одежду, то только от кутюр. AdMe.ru узнал о 14 знаменитостях мировой величины, которые привыкли жить скромно, несмотря на баснословные гонорары.

Дженнифер Лоуренс

Звезда «Голодных игр» привыкла тратить деньги разумно и знает цену каждому заработанному центу — ездит на Volkswagen Eos, интересуется распродажами в магазинах и пользуется скидочными купонами. В родном городе актрисы (Луисвилл) ее имя носит кардиологическое отделение детской больницы — Jennifer Lawrence Foundation Cardiac Intensive Care Unit (Kosair Hospital), которому Дженнифер пожертвовала $ 2 млн.

Киану Ривз

Даже когда Киану поднялся по служебной лестнице, он предпочитал жить в гостиницах или арендовать квартиру. У него нет огромного количества вещей, нет охраны, и он совершенно спокойно ездит в общественном транспорте. Актер отдал 90 % своего гонорара от «Матрицы» (около $ 80 млн) гримерам, специалистам по спецэффектам и другим коллегам по проекту, а 12 каскадерам подарил по новенькому мотоциклу.

Сара Джессика Паркер

Актриса бережно относится к деньгам и старается этому научить своих детей. Сара сама шьет им одежду (покупает в магазинах только обувь) и любит секонд-хенды. Сара продала на аукционе туфли своей знаменитой героини — Кэрри Брэдшоу, а все вырученные средства пожертвовала средней школе музыки, искусства и исполнительского мастерства.

Кейт Миддлтон

Герцогиня часто выходит в свет в одном и том же наряде и любит бюджетные бренды. Например, пиджак и синее платье — Zara, а платье слева — Hobbs, которое досталось Кейт примерно за 1 750 рублей. Кейт постоянно занимается благотворительностью. Одна из последних благотворительных программ — Heads Together, которая занимается проблемами психического здоровья молодежи, ветеранов, бездомных и других групп людей, находящихся в зоне риска.

Винсент Картайзер

Звезда сериала «Безумцы» принципиально не покупает машину, пользуется общественным транспортом и живет в очень скромном доме. С ростом популярности сериала Винсента стало раздражать огромное количество вещей вокруг него, и он решил от них избавиться (все лишнее раздает).

Кристиан Бейл

«Бэтмен» даже после того, как к нему пришла слава, долго жил в однокомнатной квартире вместе с семьей, не имел сотового телефона и телохранителей. «Богатство для меня ничего не значит. Если бы грабитель ворвался в мой дом, он бы расплакался», — сказал актер в одном из интервью. Всю выручку от проката нового фильма «Обещание» актер решил отдать на благотворительные цели.

Леонардо Ди Каприо

В свое время, уже будучи хорошо оплачиваемым актером, Лео ездил на машине обычного класса Toyota Prius и предпочитает коммерческие полеты частным самолетам. В 1998 году актер создал благотворительный фонд Leonardo DiCaprio Foundation и перевел на счета 30 различных благотворительных организаций, включая Amazon Watch, National Geographic: Pristine Seas, Save the Elephants and the World Wildlife Fund, $ 15 млн.

Дженнифер Гарнер

Дженнифер удается совмещать статус голливудский звезды и роль домохозяйки. Гарнер часто ходит за продуктами на обычный рынок. Актриса сотрудничает с фондом Save the Children (занимается правами детей и детским образованием и специализируется на помощи детям в развивающихся странах) уже 10 лет.

Кира Найтли

Актриса устанавливает ежемесячный лимит; если она хочет купить сверх этой суммы, то задумывается, действительно ли ей это нужно. Найтли говорит, что, поддерживая образ жизни в стиле люкс, вы не можете по-настоящему общаться с людьми, живущими по-другому. Кира продает платья, в которых появлялась на различных мероприятиях, для сбора денег на благотворительность.

Рассел Кроу

Оскароносный актер точно мог бы позволить себе роскошную жизнь. Но предпочел переехать в Австралию, купил обыкновенное ранчо и старенький джип. Кроу говорит, что нашел то, что давно искал: тишину и природу. Рассел регулярно отчисляет крупные суммы разным организациям, включая еврейскую школу в Монреале, пострадавшую от теракта в 2004 году.

Хейден Кристенсен

Исполнитель роли Энакина Скайуокера решил перебраться жить на ферму, он даже сам вспахивает землю на собственном тракторе. Хейден также заботится об окружающей среде — его ферма работает на солнечной энергии.

Риз Уизерспун

Актриса тратит деньги осторожно и привыкла откладывать сбережения. Риз считает, что траты на роскошь не обоснованы. Детей актриса также старается не баловать и приучает к финансовой дисциплине, покупая только самое необходимое. Риз принимает участие в кампании по сбору вещей для обездоленных детей в США и Канаде. Также вместе с Мэттью Макконахи они представили благотворительный показ мультфильма «Зверопой» и собрали $ 100 тыс. для благотворительных фондов.

Джессика Альба

Джессика — экономная мама и основательница компании экологичных подгузников The Honest Company. Она не выбрасывает вещи, из которых вырастает старшая дочь, а передает их младшей. Американский журнал Forbes включил актрису в рейтинг богатейших женщин США, самостоятельно сколотивших свое состояние, но, несмотря на это, Джессика не стесняется покупать бюджетные марки одежды и ездить на общественном транспорте.

Квентин Тарантино

У Тарантино есть увлечение — он коллекционирует фильмы, а вот к машинам равнодушен, какими бы шикарными они ни были. Красный Chevrolet Malibu (который водил Траволта в фильме «Криминальное чтиво») принадлежал ему, но Квентина он не интересовал, и актер хотел от него избавиться. Он говорил: «Да нет же, мне он просто не нужен. Мне куда больше нравится Geo Metro».