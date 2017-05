14 знаменитостей, которые не привыкли тратить деньги на себя

Дженнифер Лоуренс

Киану Ривз

Сара Джессика Паркер

Кейт Миддлтон

Герцогиня часто выходит в свет в одном и том же наряде и любит бюджетные бренды. Например, пиджак и синее платье — Zara, а платье слева — Hobbs, которое досталось Кейт примерно за 1 750 рублей. Кейт постоянно занимается благотворительностью. Одна из последних благотворительных программ — Heads Together, которая занимается проблемами психического здоровья молодежи, ветеранов, бездомных и других групп людей, находящихся в зоне риска.

Винсент Картайзер

Кристиан Бейл

Леонардо Ди Каприо

В свое время, уже будучи хорошо оплачиваемым актером, Лео ездил на машине обычного класса Toyota Prius и предпочитает коммерческие полеты частным самолетам. В 1998 году актер создал благотворительный фонд Leonardo DiCaprio Foundation и перевел на счета 30 различных благотворительных организаций, включая Amazon Watch, National Geographic: Pristine Seas, Save the Elephants and the World Wildlife Fund, $ 15 млн.