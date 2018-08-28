14 животных, которые очень нуждаются в человеческой ласке и любви

Животные — и домашние, и дикие — не раз доказывали, что им, как и людям, не чужды печаль, радость, любовь, преданность. Известны даже случаи, когда братья наши меньшие, оказавшись без своих хозяев, отказывались от еды и умирали от тоски. Поэтому они так нуждаются в нашей заботе и ласке.

AdMe.ru покажет вам 14 животных, которые жить не могут без человеческой заботы. А в конце вы увидите, что в благодарность за это они с радостью дарят нам самые искренние улыбки.

1. «На мгновение почувствовал себя диснеевской принцессой»

2. Этот парень просто лежал, и к нему внезапно подошла корова

3. Бродячие собаки тоже нуждаются в защите и заботе

4. Мужчина не побоялся дать воды этому хищнику

5. Эта свинка не прочь подрыхнуть рядом с хозяином

6. «Погладь меня еще!»

7. Пестрым нерпам, живущим в дикой природе, тоже нужна ласка человека

8. «Эта утка каждый раз встречает меня с работы, радостно виляя хвостом. Совсем как собака»

9. Парень дал лягушке попить воды в жаркий день, но она решила иначе

10. Пожалуй, самый ласковый котенок в мире

11. Этот слоненок ведет себя совсем как маленький щенок

12. Когда очень ждешь хозяина с работы

13. Белухе очень хочется внимания, но она стесняется

14. «Хозяин, ты только мой!»

Бонус: если братьям нашим меньшим дарить тепло и заботу, то они всегда будут радостными. Как эта собака

Если у вас есть домашние животные, прямо сейчас идите и погладьте их или обнимите. Им это точно понравится!

Фото на превью KZdrenka / reddit, Pirate_Redbeard / reddit

6 На склад!
3 Комментарии
  • 28 августа 2018
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