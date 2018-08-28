14 животных, которые очень нуждаются в человеческой ласке и любви
Животные — и домашние, и дикие — не раз доказывали, что им, как и людям, не чужды печаль, радость, любовь, преданность. Известны даже случаи, когда братья наши меньшие, оказавшись без своих хозяев, отказывались от еды и умирали от тоски. Поэтому они так нуждаются в нашей заботе и ласке.
AdMe.ru покажет вам 14 животных, которые жить не могут без человеческой заботы. А в конце вы увидите, что в благодарность за это они с радостью дарят нам самые искренние улыбки.
1. «На мгновение почувствовал себя диснеевской принцессой»
2. Этот парень просто лежал, и к нему внезапно подошла корова
3. Бродячие собаки тоже нуждаются в защите и заботе
4. Мужчина не побоялся дать воды этому хищнику
5. Эта свинка не прочь подрыхнуть рядом с хозяином
6. «Погладь меня еще!»
7. Пестрым нерпам, живущим в дикой природе, тоже нужна ласка человека
8. «Эта утка каждый раз встречает меня с работы, радостно виляя хвостом. Совсем как собака»
9. Парень дал лягушке попить воды в жаркий день, но она решила иначе
10. Пожалуй, самый ласковый котенок в мире
11. Этот слоненок ведет себя совсем как маленький щенок
12. Когда очень ждешь хозяина с работы
13. Белухе очень хочется внимания, но она стесняется
14. «Хозяин, ты только мой!»
Бонус: если братьям нашим меньшим дарить тепло и заботу, то они всегда будут радостными. Как эта собака
Если у вас есть домашние животные, прямо сейчас идите и погладьте их или обнимите. Им это точно понравится!
Фото на превью KZdrenka / reddit, Pirate_Redbeard / reddit