14 твитов, которые доказывают существование женской солидарности

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Считается, что женские коллективы отличаются атмосферой недоброжелательности, зависти и молчаливой вражды. Но на самом деле любой человек, вне зависимости от пола, порой подвержен этим неприятным эмоциям и имеет склонность к отмщению, если его несправедливо обидели. И это точно не должно ставить крест на способности дам искренне сопереживать друг другу, помогать и поддерживать.

Мы в AdMe.ru убеждены, что крепкая женская дружба имеет право на существование точно так же, как и мужская. Все еще не уверены? Тогда прочтите твиты с реальными историями девушек о том, как их выручали не только подруги, но и незнакомки.

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С какими яркими примерами женской солидарности и взаимовыручки приходилось сталкиваться лично вам?

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