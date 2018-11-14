14 доказательств того, что реклама может и должна говорить на серьезные темы

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В сознании большинства из нас реклама ассоциируется с чем-то неприятным, назойливым. Редкой удачей считается не потратить за день ни одной минуты на ее просмотр. Между тем она бывает разной, и далеко не всегда ее цель — продать товар. В этой статье мы собрали яркие примеры того, как при помощи рекламы нас стараются предостеречь от роковых ошибок.

Мы в AdMe.ru сходим с ума по классной рекламе, особенно если она наполнена смыслом. Мы собрали самые яркие плакаты, которые заставляют задуматься о важных вещах.

«Слова создают миры»

«Давайте создадим лучшую команду в мире»

"Быть сувениром - это больно"

«Больше читайте»

«Мы все водители. Поделимся дорогой»

"Животные не клоуны"

«Рак молочной железы убивает больше женщин, чем автомобильные аварии»

«Когда ребенок перестает читать, воображение исчезает»

«Коррупция должна оставлять следы»

«Может быть, так вам будет не все равно?»

«Она кричит годами. Мы просто немного увеличили громкость»

«Уберите телефон, когда вы за рулем»

«Такой ли отпечаток мы хотим оставить?»

«Когда ты печатаешь, ты не смотришь на светофор»