14 историй о тех редких моментах, когда на работе весело

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Чаще всего работу мы воспринимаем как нечто обязательное, но не совсем приятное.

AdMe.ru собрал 14 историй о том, что работа — это очень даже весело. Читаем и улыбаемся! :)