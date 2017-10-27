14 историй о тех редких моментах, когда на работе весело
Чаще всего работу мы воспринимаем как нечто обязательное, но не совсем приятное.
AdMe.ru собрал 14 историй о том, что работа — это очень даже весело. Читаем и улыбаемся! :)
- На работе большой дефицит ручек, поэтому свою всегда ношу в кармане брюк. Была в туалете, и ручка выпала из кармана, наполовину вылетела из кабинки. Не успела я нагнуться, как ручку схватили и с победоносным гоготом убежали.
«Опаздывал на работу, попросил ребят прикрыть меня перед шефом, но, кажется, они немного перестарались».
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Когда на работе отключают свет, мы собираемся всем отделом и играем в «Монополию». Некоторые делают ставки, есть стенд чемпионов. Того, кто выигрывает большее количество раз за квартал, мы премируем коробкой киндер-сюрпризов, а наиболее часто проигрывающего — переходящей медалью «Почетный банкрот».
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Работаю менеджером в фитнес-клубе. Время уже под закрытие, и мне скучно. Решила деньги по бару пересчитать. Высыпаю из стакана всю мелочь на стол и говорю: «Милорд, казна пустеет!» И именно в этот момент зашел клиент...
- Я просто студент, устроился на работу в коммунальное учреждение города, занимающееся спиливанием деревьев. И был уволен в первый же день, потому что расплакался над спиленной акацией, посчитав ее кольца. Их было 212. Вот такой сентиментальный дровосек. Хорошо, что я не пошел на мясокомбинат.
- Если хотите увидеть по-настоящему счастливых людей, то приходите ко мне на работу в тот момент, когда я говорю пациентам «Вы абсолютно чисты». Такого счастья вы нигде не видели. Я — венеролог.
- Когда несколько лет назад устроилась работать оператором в такси, первое время часто заговаривалась. Во сне оформляла заказы, вместо «алло» могла приветствие службы такси выпалить и т. п. Но апогей наступил тогда, когда в маршрутке вместо «Остановите на следующей» я на весь салон от души проорала: «Заказ такси, здравствуйте!»
- Работаю кредитным специалистом в банке, и в последнее время почему-то стали слезиться глаза. Оформляя очередную заявку на кредит, задала стандартный вопрос: «Расходы на коммунальные платежи?» Парень ответил: «Тысяч 10–12», и тут я достаю бумажный платок и вытираю слезы. Парень не растерялся и произнес: «Девушка, не переживайте, некоторые и больше платят».
- Работаю анестезиологом. Была операция, во время которой пациент неожиданно проснулся и сказал: «Осторожнее, ребята у меня там все запутанно, как в „Санта-Барбаре“» — и вырубился. Хирурги стояли минут пять, не понимая, смеяться им или меня бить за такую анестезию.
- Моя начальница всегда рассудительна и хладнокровна, никогда не впадает в панику, никогда не улыбается, но и не кричит. Даже когда все сроки горят, она приходит в своем безупречном костюмчике и четко раздает указания. Недавно спросила ее, как у нее выходит такое. Она ответила в своей безэмоциональной манере: «Это потому, что я искусственный интеллект». Я почти уверена, что впервые за 6 лет она пошутила. Почти...
- Привычка вырабатывается за 21 день. Вопрос: почему же за 10 лет работы до сих пор не выработалась привычка вставать в 7 утра?
- Работаю охранником в торговом центре. И считаю это лучшей работой, ведь ночью можно зайти в «детскую комнату» и попрыгать в бассейне с шариками, который принадлежит только тебе!
- Есть на работе сотрудница, с которой сложились приятельские отношения, но мы постоянно соревнуемся, причем спорим на деньги. То спорим на тысячу, кто похудеет на несколько килограммов, то поспорили на три «косаря», кто лучше выучит иностранный язык за 3 месяца. Таким способом я уже похудела, научилась складывать фигурки оригами, села на шпагат и овладела испанским на разговорном уровне. И полезно, и весело, а денежная мотивация сорваться не дает.
- Работаю в полиции. Недавно из нашего отделения уволилась одна девушка. Она с работой справлялась и неплохо себя зарекомендовала, но написала рапорт. Сказала, что не может каждый день ходить в одном и том же...