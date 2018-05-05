14 историй, которые доказывают, что добра в мире больше, чем кажется

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Сколько бы мы ни сетовали на несправедливость мира, проблемы отдельных стран и всего человечества, для добра всегда будет место на этой планете. Каждый день в каждом уголке земного шара происходит что-то хорошее и часто остается незамеченным. Но уделив подобным проникновенным историям всего минутку, мы не даем этому добру пропасть бесследно.

Мы в AdMe.ru собрали 14 трогательных моментов из жизни, которые доказывают, что у человечества еще есть шанс.

В США мужчина хотел покончить с жизнью, спрыгнув с моста. 13 грузовиков выстроились в линию, чтобы спасти его

Бездомный нашел на помойке направление на важную операцию и вернул его владельцу

Юношу ограбили на улице, а сумку с документами выбросили. Если бы бездомный их не вернул, сорвалась бы операция на сердце.

Кафе бесплатно раздает еду нуждающимся

Вратарь Partizan Belgrade успокаивает товарища по команде после того, как тот 90 минут терпел расистские выкрики болельщиков

«Ежедневно я кладу сыну записку в пакет с обедом. На родительском собрании я узнала, что он хранит каждую»

«Мой сосед каждую неделю созванивается с младшей сестрой по FaceTime, чтобы помочь ей с алгеброй»

Настоящая забота

Бездомный предложил последние £ 3 студентке, потерявшей карту, чтобы она могла доехать до дома. В благодарность девушка собрала £ 42 000 для него и других бездомных

Вместе с другими добровольцами девушка провела 24 часа на улице, чтобы привлечь внимание окружающих к проблеме бездомных, и начала сбор средств для них. В итоге она смогла помочь не одному человеку.

Это Джеймс Шоу. Он остановил человека, открывшего огонь в кафе в Теннесси. Спустя несколько часов после трагедии парень запустил кампанию в поддержку жертв и собрал $ 165 000

Пес-супергерой. Он все-таки вытащил товарища

Монтана Браун дважды победила рак — в 2 года и в 15 лет. А когда выросла, пошла работать медсестрой в ту самую больницу, где лечилась в детстве

Дэвид и Хизер Мошер поженились прямо в больнице, так как невеста боролась с раком. Через 18 часов ее не стало

«Моя дочь слепая, и на ее 9-летие мы сделали шоколадки с надписями „С днем рождения“ и „Я люблю тебя“ на шрифте Брайля»

Мужчина весь перелет (и после него) помогал женщине, которая летела одна с маленькими детьми

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