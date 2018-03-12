14 фото, от которых что-то всколыхнется в душе даже у последнего сухаря

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У каждого из нас бывают дни, когда кажется, что жизнь верх дном и в мире не осталось ничего хорошего. Если у вас выдался один из таких моментов, вот вам несколько историй вместо лекарства от хандры. А если вы сегодня в отличном расположении духа, все равно взгляните на эти снимки. И день определенно станет еще ярче.

Мы в AdMe.ru растрогались до слез, прочитав эти истории. У нас не оставалось шансов не поделиться ими с вами.

1. «Сегодня мой брат пошел на свое первое в жизни свидание»

2. Поезд изменил расписание ради одной девочки

С февраля у поезда Санкт-Петербург — Мурманск появилась остановка на станции Пояконда. Здесь выходят и садятся всего 2 пассажира: 14-летняя Карина и ее бабушка. Пояконда находится на юге Мурманской области. Зимой здесь живут всего 50 человек, и Карина — единственная школьница. Недавно техническую остановку в ее поселке отменили, и поздняя вечерняя электричка стала единственной возможностью девочки добраться домой. Мама Карины и администрация района обратились к железнодорожникам с просьбой сделать остановку в Пояконде. И те пошли им навстречу ради ребенка.

3. Мужчина трогательно заботится, чтобы его друг не промок

4. Мальчик поздравляет свою подружку с Днем святого Валентина

5. Мужчина спас собаку, которая провалилась под лед

Джейк Адам мирно сидел в баре, когда услышал, как кричит женщина. Джейк побежал к ней на помощь. Оказалось, что ее пес бегал по замерзшему озеру и провалился под лед в самом центре. Собака пыталась выбраться, но силы уже покидали ее. Джейк не раздумывая бросился спасать животное. Он разбивал лед, плывя к собаке, добрался до нее и спас. Человек с большой буквы!

6. Производитель одежды сделал рубашку для парня с заболеванием ДЦП, чтобы он смог одеваться самостоятельно

7. Шапочка для песика

«Мой пес Бентли всегда со мной в магазине, — рассказал владелец магазина и хозяин собаки. — Он очень нравится одной пожилой посетительнице, итальянке. Сегодня она принесла шапочку, которую связала специально для него».

8. «Врач только что сказал мне, что рак отступил и началась ремиссия»

9. Пес и его человек нашли друг друга

Три дня, когда люди приходили в приют взять домой питомца, этого скромного малыша никто не замечал. «Когда мы с ним встретились, — рассказывает его нынешний хозяин, — он тут же подбежал и моментально вскарабкался мне на колени. И я сразу полюбил его. Это моя первая собака и мой самый лучший друг. Я назвал его Уинстон».

10. Трогательный дедушка в метро в День святого Валентина

11. Пожилой мужчина кормит мороженым свою жену

12. Котику сшили пальто

Коту Филимону, который уже много лет служит в Выборгском музее-заповеднике, сшили теплое пальтишко из шерсти. О том, что котик нуждается в этом предмете гардероба на холодную зиму, сообщили на странице заповедника от лица кота. На просьбу откликнулись мастера из Санкт-Петербурга, и теперь толстенький Филимон щеголяет в обновке, не боясь бродить в окрестностях музея даже в лютый мороз.

13. Новогодний подарок. 1987 год

14. Просто котик на рынке Вьетнама, от которого невозможно оторвать взгляд