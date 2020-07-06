14 фото, которые доказывают, что настоящая любовь может изменить вашу жизнь

Глядя на бабушку c дедушкой, которые все еще счастливы вместе, мы думаем о настоящей любви, изменившей их жизнь к лучшему. А взяв домашнего питомца, через месяц замечаем, каким радостным и открытым он стал. В такие моменты невольно верится, что чистая и светлая любовь действительно существует.

Редакция AdMe.ru зарядилась положительными эмоциями от 17 фотографий, в которых собрана вся магия любви, и теперь спешит поделиться ими с вами.

1. Какие перемены могут произойти всего за день!

2. «Мои бабушка и дедушка в день свадьбы и в их 69-ю годовщину. Они воплощение родственных душ»

3. «Мой 9-летний кролик и 9-недельный щенок приветствуют друг друга носиками»

4. Как же классно встретить человека, с которым хочется стареть!

5. Жизнь никогда не будет прежней

6. «Для моей жены: наконец мы всерьез занялись своим весом»

7. «Вчера я сделал предложение своей девушке на американских горках. Она сказала „да“!»

8. «Фиби в день, когда мы встретились, и сейчас!»

9. «Разный вид на одни и те же горы: мы с женой стали вести здоровый образ жизни»

10. В приюте и 5 месяцев спустя

11. «Вот так выглядит настоящая любовь: моя мама снимает отца, как будто он застрял в сушилке»

12. «2 года назад мой отец взял домой кошку. Но сегодня они впервые обнялись»

13. «Мы поженились на том же пляже, где встретились 7 лет назад»

14. «Моя дорогая девочка Полли. Сделали это фото в тот же день, когда забрали ее из приюта. Так счастлива, что она теперь моя!»