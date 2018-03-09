14 доказательств того, что звезды и соцсети — гремучая и очень смешная смесь
Люди проводят до 135 минут в день в соцсетях, и знаменитости — не исключение. Они также делятся фото, обсуждают новости и, конечно, шутят. И их искрометные перлы иногда оказываются покруче самих фотографий — убедитесь в этом на примере нашей подборки.
Нам в AdMe.ru было особенно любопытно посмотреть, как знаменитости подшучивают друг над другом в соцсетях. Надо признать, остроумия многим хватает с лихвой.
Зак Брафф
Кайя Гербер
Пэрис Хилтон
Кэти Перри
Блейк Лайвли
Адель
Бруклин Бекхэм
Кристен Белл
Райан Рейнольдс
Дэнни Трехо
Кендалл Дженнер
Крис Прэтт
Хлои Кардашьян
Как вы считаете, кто из знаменитостей заслуживает награды «Юморист года»?
Фото на превью parishilton/Instagram