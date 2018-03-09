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Люди проводят до 135 минут в день в соцсетях, и знаменитости — не исключение. Они также делятся фото, обсуждают новости и, конечно, шутят. И их искрометные перлы иногда оказываются покруче самих фотографий — убедитесь в этом на примере нашей подборки.