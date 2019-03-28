13 жизненных историй, в которые даже не верится с первого раза

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На первый взгляд кажется, что все в нашем мире происходит беспорядочно и нет никаких закономерностей. Но иногда в жизни случаются такие события, после которых начинаешь верить в то, что абсолютно ничего не бывает случайно.

AdMe.ru узнал несколько таких историй, и мы очень удивлены, ведь некоторые из них, кажется, просто не могли произойти.

Кошка нашла своего хозяина после того, как тот потерял ее 16 месяцев назад. Они встретились в 2 км от дома

Майкл и Натали в детстве были друзьями, но потом разъехались и потеряли связь. А через 20 лет нашли друг друга в социальной сети и решили пожениться

Мальчик купил дерево, сказав подруге из колледжа, что когда-то они вместе будут есть с него персики. Но все получилось еще лучше: это их сын, и он ест персик с того дерева

Однажды, будучи друзьями, они пошутили, что их медовый месяц пройдет на Багамах. 5 лет спустя, поженившись, они отправились в круиз на Багамские острова

Девушка нашла ту же Белоснежку, что видела в Диснейленде, когда была совсем ребенком

Хромой пес хотел перейти дорогу, но не мог из-за оживленного движения. Неожиданно, чтобы помочь собаке, сотрудник ДПС остановил проезжающие машины

Челябинск не так уж и суров. pic.twitter.com/ftPfoVpe6y — andrey (@andreybalam) February 19, 2019

Девушка сделала фото мужчины и поделилась им в твиттере. Благодаря интернету и неравнодушным людям, его жена теперь наверняка получит столь необходимую ей новую почку

Here is a photo I took at my Target yesterday and can't stop thinking about. pic.twitter.com/gbzF47AqCy — Lilit Marcus (@lilitmarcus) December 22, 2018

Эти девочки познакомились в 2006 году в морском круизе и все каникулы были неразлучны. Спустя 12 лет они смогли найти друг друга благодаря твиту, который стал вирусным

Этот пес постоянно сбегал от людей, потому что те держали его в уличной будке. Но однажды судьба ему улыбнулась: он нашел новых хозяев, которые позволили ему жить в доме

Мальчик приютил кошку, очень похожую на него самого. Именно она помогла ему поверить в себя и стать увереннее

В средней школе они были вынуждены расстаться из-за остро стоявшей проблемы расизма. Но пара все-таки воссоединилась, и они поженились 43 года спустя

Женщина выпустила на улицу своего кота в 2013 году, и он пропал. К огромному счастью хозяйки, кот нашелся, но в другом городе и спустя целых 5 лет

Этот мужчина потерялся 5-летним ребенком и был усыновлен другой семьей. Но спустя 25 лет с помощью Google Earth он все-таки нашел своего брата, примерно определив по карте место поисков