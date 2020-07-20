13 воодушевляющих фактов, которые утрут нос всем, кто разочаровался в нашем мире

Исследования доказывают, что оптимизм положительно влияет на здоровье. Оптимисты менее восприимчивы к стрессу, депрессии и другим психическим расстройствам. Они могут принимать более рациональные решения в трудные жизненные моменты. Да, в силу разных обстоятельств бывает трудно позитивно смотреть на мир, но добра в нем от этого не меньше.

AdMe.ru решил напомнить читателям, что позитива вокруг предостаточно, и составил список воодушевляющих фактов.

Изобретатель телевидения был недоволен своим детищем, но потом передумал

История из жизни Филона Фарнсворта — пример того, как один позитивный факт изменил его представление о своем изобретении. По словам его жены, однажды они смотрели телевизор и вместе с миллионами других зрителей увидели, как Нил Армстронг высадился на Луну. Филон повернулся и сказал: «Эльма, это было достойным изобретением».

Фолклендские острова — рай для пингвинов

На Фолклендских островах пингвинов никогда не потревожат браконьеры. Они не смогут там и 100 м пройти, потому что территории были заминированы. Для птиц мины не представляют опасности, так как их массы недостаточно для срабатывания детонатора. По крайней мере до тех пор, пока они держат себя в форме. Но стимул у них хороший.

Никогда не поздно

Ван Гог начал рисовать, когда ему исполнилось 30 лет. Сэмюэль Л. Джексон, Алан Рикман и многие другие известные актеры получили свои первые серьезные роли после 40. Если не опускать руки, вы найдете себя и в 50, и в 60 лет.

Из-за дружбы с человеком у собак появились мышцы бровей

В отличие от волков, у собак есть суперспособность, которая заставляет нас умиляться или сопереживать им. Как одомашненные животные, нуждающиеся в понимании со стороны человека, собаки развили у себя мышцы бровей. Так, опустив их, они выглядят понурыми, а подняв — радостными и привлекательными.

Бессмертие возможно

Доказательством этому служат многие существа, такие как омары, медузы, гидры и другие. Они умирают только из-за хищников, болезней и других неестественных причин. То есть их ДНК позволяет им регенерировать и жить вечно, если ничего не будет мешать. Медицина пока не может использовать это, но их существование доказывает, что бессмертие — это не просто научная фантастика, а вопрос времени и технологий.

Мы — целый мир для миллиардов микроорганизмов

Бактериоды, учавствующие в процессе переваривания белков и углеводов.

Если вы когда-нибудь почувствуете свою ненужность, то вспомните, что внутри вас есть уникальная экосистема. Это миллиарды маленьких существ, для которых вы — целый мир. Они помогают вам переваривать пищу, защищают от токсинов, вредных веществ и бактерий.

Юпитер защищает нас от метеоритов и комет

Эта планета-гигант притягивает метеориты и кометы за счет своего мощного гравитационного поля. Однако порой его сила притяжения, напротив, может изменить траекторию полета какого-нибудь космического тела так, что оно полетит к нам. Надеемся, что это только по неосторожности.

Летать на самолетах безопасно

У многих людей развился страх полетов, сомнения по поводу их безопасности и риска попасть в авиакатастрофу. На самом деле бояться тут нечего: если вы без происшествий добрались до аэропорта, то самая опасная часть путешествия уже пройдена. Шанс попасть в авиакатастрофу — 1 к 3,37 млрд, а выжить в ней — 98 %.

Опоссумы — стражи человечества

Одна особь опоссума съедает около 5 тыс. клещей за сезон, а также питается другими вредителями, крысами и ядовитыми змеями. У них очень сильный иммунитет и низкая температура тела, благодаря чему они не являются переносчиками вирусов. Также из белков опоссума было получено противоядие от опасных змеиных укусов.

Бой подушками — официальный вид спорта в Канаде

Это спортивное мероприятие появилось в 2004 году в одном из баров Торонто. С тех пор бой подушками признан полупрофессиональным видом спорта для женщин. Битва длится всего 5 минут, и правилами запрещаются пинки, укусы и другое, использовать можно только подушки.

Мы — часть чего-то вечного

Мы все состоим из атомов, которым уже миллиарды лет, и у каждого из них своя уникальная история. После нас они никуда не денутся, а станут частью кого-то другого и будут существовать до конца времени. Таким образом мы все — часть чего-то невероятного и вечного. Существует даже очень-очень крошечный шанс, что наша ДНК когда-то воспроизведется — и это будем мы, но с новой памятью и историей.

На свете около 4 млн человек, чьи сердца бьются в унисон с вашим

Сама идея сердец, бьющихся в унисон, давно волновала людей и широко использовалась в культуре. Но, согласно теории вероятности, оказывается, что это не такая уж и редкость. На свете примерно 4 млн человек, имеющих такой же сердечный ритм, как ваш.

Никто, кроме вас, не вспоминает о ваших неудачах

Все мы склонны рефлексировать и подолгу стыдиться своих слов и поступков. Иногда память о совершенной глупости может сопровождать человека всю жизнь. Но попробуйте вспомнить, когда ваши знакомые делали что-то подобное. Вам как минимум нужно будет хорошо подумать. Не задавшись таким вопросом, вы, возможно, никогда и не вспомнили бы. Но у каждого из них тоже полно таких неудач, и им за них не менее стыдно, чем вам — за ваши. Также не стоит забывать о том, что вы стали намного умнее, если осознали свои ошибки.