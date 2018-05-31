13 твитов о том, что самоирония — лучшее лекарство от хандры
Жизнь — это не всегда белая полоса, в которой есть место радужным единорогам и дождю из конфетти. Но в любой неоднозначной ситуации всегда можно найти свои плюсы, главным из которых является юмор. Что и доказали сегодняшние герои своими остроумными шутками о насущном.
AdMe.ru собрал настоящие перлы твиттера на самые злободневные темы, чтобы еще раз напомнить: мы сами все усложняем, нужно лишь взглянуть на мир под другим углом.
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Фото на превью Livotovas/twitter