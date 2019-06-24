13 новых героев интернета, которые однажды утром проснулись знаменитыми

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В эпоху интернета у каждого есть шанс прославиться со скоростью света. К героям нашей статьи известность пришла по разным причинам: у одного потрясающая внешность, второй умеет делать что-то необычное, третьему невероятно повезло, у четвертого большое и доброе сердце. И все они заставляют удивиться проделкам судьбы и просто улыбнуться лишний раз.

AdMe.ru нашел тех, кто стал известным в мгновение ока, и написал об этих счастливчиках статью. Кто знает, может быть, в следующий раз в нашем материале появитесь и вы!

1. Шеф-повар Белого дома Андре Раш привлек внимание пользователей своими 60-сантиметровыми бицепсами и тем, что готовит еду уже для 4-го президента США

2. 10-летняя Ноко живет в Амстердаме и занимается татуировками с 6 лет. Она дочь известного тату-мастера и его ученица. Клиентами Ноко стали уже 20 человек

3. 24-летний инженер Гильермо Мартинес купил 3D-принтер, чтобы печатать игрушки, но так увлекся, что теперь создает протезы для рук и раздает их людям в бедных странах

4. Дом и все вещи семейной пары Билла и Кэрри Пендергаст сгорели при пожаре. Через два года Билл выиграл в лотерею $ 1 млн и построил новый дом

5. Медсестра Кэтрин Стейс-Джонс стеснялась себя. Ее муж тайно зарегистрировал ее на конкурсе красоты, после которого Кэтрин предложили сняться для рекламы. Теперь она модель и гордится своим телом

6. Хайден Хэтфилд-Райанс стала донором костного мозга для малышки Скай, болевшей раком. Девочка выздоровела и стала гостьей на свадьбе у своей спасительницы

7. В 33 года у Ребекки Вуди обнаружили артрит. Ей сказали, что максимум, что она сможет, — это сажать цветы в огороде. Сейчас ей 70 и она чемпион по бодибилбингу

8. Родни Смит ездит по всей Америке и стрижет газоны в домах ветеранов боевых действий, которым тяжело делать это самостоятельно

9. Путешествуя по Исландии, 77-летняя Джудит Стренг решила сделать фото на айсберге, а его смыло волной. Джудит быстро спасли, и она довольна приключением. Теперь в сети ее называют «королевой льда»

10. Мальчик по имени Бостон Симич из Австралии покорил сеть своими густыми волосами, которые постоянно торчат вверх. Видимо, ему суждено стать рок-звездой

11. Каждое утро Николас Куадра вбегал в класс с криком: «Доброе утро!» — но никто не отвечал. Его друг выложил видео с приветствиями в интернет, оно стало вирусным, и Николасу ответил даже Джозеф Гордон-Левитт

This is the kind of attitude I like seeing in the morning pic.twitter.com/3g5XV02mG1 — Raymond Alexander (@RAY_ALEXANDER__) June 7, 2019

12. 10-летняя американка Сила Шнайтер стала самой юной скалолазкой, покорившей гору Эль-Капитан высотой 910 м, которая считается одним из самых сложных альпинистских маршрутов в мире. У Силы ушло на это целых 3 дня

13. Отставной военный Энди на День отца получил в подарок от дочери плюшевого мишку, который сообщил ему, что дочь Энди беременна. Реакция будущего дедушки собрала 1 млн лайков

i thought i share at how my dad reacted to finding out my sister is pregnant, best father’s day gift ever pic.twitter.com/EaayGbB5hv — crystal. (@ohhcrystal__) June 16, 2019

Бонус: гонконгский балет празднует свое 40-летие, и это видео заворожило даже тех, кто никогда не слышал о существовании балета в этой стране

А вам понравились новые звезды интернета?