13 крутых новостей со всего мира, которых нам так не хватает

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В мире ежедневно происходит множество событий, и иногда чтение ленты новостей может сильно испортить настроение, потому что порой создается впечатление, что случается только что-то плохое. Но на самом деле хороших новостей тоже много, просто их не все замечают за очередной драмой, скандалом, криминальными сводками.

В AdMe.ru приоритет отдается новостям, которые помогают поднять настроение и почувствовать, что в реальности все вовсе не так мрачно, как может показаться. Мы просмотрели ленты мировых СМИ и выбрали события, которые доказывают, что у человечества есть масса поводов надеяться на лучшее.

1. 60 млн деревьев высадят на острове Мадагаскар

На Мадагаскаре в ближайшие месяцы высадят более 60 млн деревьев в рамках национальной акции по восстановлению лесов. Только в первый день волонтеры, солдаты, школьники, студенты, чиновники и президент Мадагаскара посадили около 1 млн саженцев на площади более 500 га. Мадагаскар — самый старый остров в мире, и в его лесах живет огромное количество эндемичных видов животных и птиц. Эта инициатива даст шанс сохранить их популяцию.

2. Индийский бизнесмен оплатил кредиты незнакомых людей на миллион рупий

Индийского бизнесмена, пожелавшего сохранить анонимность, в соцсетях назвали ангелом-хранителем после того, как он позвонил в банк и попросил выбрать несколько человек, чтобы погасить их кредиты на общую сумму почти 1 млн рупий (более $ 13 тыс.). Среди них оказалась 52-летняя вдова, которая взяла 400 тыс. рупий на развитие бизнеса, но была вынуждена потратить всю сумму на лечение опухоли мозга. В банке рассказали, что даритель — их давний клиент, который особенно настаивал на том, чтобы его имя нигде не упоминалось. СМИ предположили, что этот человек, видимо, однажды обанкротился, и поэтому захотел помочь тем, кто попал в трудную ситуацию.

3. В Миннесоте владельцам газонов доплачивают за высадку полевых цветов

Тысячи людей в штате Миннесота приняли участие в пробной программе, цель которой — избавиться от традиционных стриженых газонов, обработанных пестицидами, и высадить во дворах полевые цветы. Это делается, чтобы увеличить популяцию насекомых-опылителей, таких как пчелы, шмели и бабочки. Для поддержки инициативы правительство штата выделило около $ 1 млн. Если программа окажется успешной, ее сделают постоянной.

4. Награду пожарного департамента получил 5-летний ребенок, спасший всю свою семью

5-летний ребенок из Джорджии получил редкую награду от пожарного департамента, после того как спас свою 2-летнюю сестру, всю семью и даже собаку. Ной проснулся от запаха дыма, быстро сориентировался, взял сестренку и вылез через окно. Потом он вернулся в дом, чтобы вынести собаку и разбудить родителей. В результате никто не пострадал, а начальник пожарной охраны округа заявил, что Ной действовал с редким хладнокровием и очень обдуманно.

5. В Истпойнте собак запретили держать на улице в плохую погоду

В городе Истпойнт приняли закон, согласно которому запрещено оставлять собак на улице на ночь, а также в слишком холодную или жаркую погоду. Кроме того, собак больше нельзя держать в гаражах, сараях, на цепях, которые для этого специально не предназначены. Указ разработан для обеспечения безопасности как животных, так и людей.

6. В Великобритании высадили миллион семян водорослей для восстановления их популяции

Великобритания реализует проект по восстановлению популяции водорослей вблизи побережья острова. Морские водоросли поглощают углекислый газ намного эффективнее, чем деревья. Дайверы доставили на дно около миллиона семян водорослей, и авторы проекта надеются, что это привлечет традиционных обитателей подводных зарослей.

7. Озоновый слой планеты восстанавливается рекордными темпами

Озоновый слой планеты Земля восстанавливается благодаря тому, что 30 лет назад мир отказался от производства и использования агрессивных химических веществ. Новейшие данные о климатических изменениях в Южном полушарии доказывают, что Монреальский протокол, запретивший применение таких веществ в 1987 году, был более чем эффективен. Ученые говорят, что над некоторыми областями земного шара слой полностью восстановится в ближайшие 20 лет.

8. Черепаха, которая провела 20 лет в неволе, проплыла 40 тыс. км от Африки до Австралии

Гигантская морская черепаха по имени Йоши, 2 года назад освобожденная из аквариума, где она провела 20 лет, проплыла около 40 тыс. км от Южной Африки до побережья Австралии. Научный сотрудник государственного департамента биоразнообразия и охраны природы Австралии Сабрина Фоссетт прокомментировала: «Эта черепаха провела 20 лет в неволе, и все же вы кладете ее в воду, и она вдруг вспоминает, что ей, вероятно, есть чем заняться на другой стороне океана, и просто плывет».

9. Две сестры сумели повлиять на политику пищевой корпорации для защиты орангутанов

2 сестры из Великобритании — 12-летняя Аша и 10-летняя Джайя — убедили пищевую корпорацию изменить политику в отношении пальмового масла. Девочки были очень взволнованы документальным фильмом, в котором рассказывалось об орангутанах, лишенных привычной среды обитания из-за вырубки лесов под пальмовые плантации. После того как петиция сестер набрала свыше 780 тыс. подписей, руководство корпорации встретилось с ними и пообещало в 2020 году перейти на полностью экологичное пальмовое масло. Девочки собираются убедить в своей правоте и другие пищевые компании мира.

10. Жители городка в штате Мэн собрали деньги для 95-летней женщины, обманутой мошенником

После того как мошенник обманул 95-летнюю жительницу городка Оберн из штата Мэн, от ее сбережений в размере $ 18 000 осталось чуть больше $ 8. Барбара была очень подавлена, но как только эта история получила огласку, ее соседи, друзья и просто неравнодушные жители города решили ей помочь. На благотворительном обеде горожане собрали всю сумму, причем, несмотря на то что вход стоил всего $ 5, некоторые жертвовали и по $ 1 000. Один чек пришел даже с Аляски. Организатор мероприятия Джон Балдаччи сказал: «Мы хотели, чтобы все знали, что это общая проблема. Никто не должен чувствовать себя одиноким в беде».

11. В Калифорнии ветеринар 9 лет бесплатно лечит животных, принадлежащих бездомным

Ветеринарный врач Квэйн Стюарт уже 9 лет ездит по улицам городов Калифорнии и за свой счет лечит питомцев, принадлежащих бездомным. В 2011 году он устраивал раздачу горячих обедов, и в очереди было много людей с четвероногими друзьями, которых Квэйн предлагал осмотреть бесплатно. С тех пор он вылечил более 400 питомцев. Большую часть препаратов он оплачивает самостоятельно, а на дорогостоящие операции собирает пожертвования на краудфандинговой платформе. Квэйн говорит, что бездомные заботятся о своих животных намного тщательнее, чем обычные люди, потому что для них это порой единственный источник любви.

12. Житель Мичигана обнаружил в купленном диване более $ 40 тыс. и вернул их владельцу

«Эта диванная подушка слишком твердая. Интересно, что внутри?» — думал Говард Кирби, глядя на купленный за $ 70 в комиссионном магазине диван. В подушке оказалось более $ 43 тыс., и для Говарда это были совсем не лишние деньги. Он даже позвонил своему адвокату, чтобы уточнить, может ли он оставить их себе. Но потом все-таки связался с первоначальными владельцами и вернул им всю сумму. «Я всегда думал, как бы я поступил в такой ситуации. Теперь я знаю, и это отличное чувство!» — сказал Говард.

13. Доктор предлагает пациентам не оплачивать медицинские счета, а побыть волонтерами

Хирург Деметрио Агила из Небраски задумался над тем, как помочь людям, которые не могут себе позволить оплачивать дорогостоящие операции, и он нашел решение. В качестве платы за лечение он принимает часы, которые пациенты отрабатывают в волонтерских программах. Врач с ассистентами рассчитывают количество часов, необходимое, чтобы оплатить ту или иную операцию, и для многих людей это куда более приемлемо, чем копить десятки тысяч долларов. Деметрио надеется, что его пример вдохновит и других докторов.