13 историй 2016 года, которые доказывают, что миром правит любовь

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Люди ждут чудес под Новый год и Рождество, забывая, что чудеса — это не всегда волшебство. А это простые мелочи, которые мы можем сделать для окружающих прямо сейчас. AdMe.ru делится историями, которые доказывают, что с любовью в сердце можно изменить чью-то жизнь к лучшему, а значит, сделать наш мир светлее. Это ли не чудо, о котором мы так мечтаем?

Муж 2 года высаживал цветы для слепой жены

Супружеская чета Куроки (Kuroki) из Японии прожила более 30 лет на ферме, занимаясь хозяйством. Они вырастили двоих детей и мечтали выйти на пенсию и путешествовать. Но однажды жена внезапно потеряла зрение, и ей пришлось стать затворницей. Пытаясь ее подбодрить, муж 2 года высаживал около дома цветы. Ведь, чтобы радоваться цветам, не обязательно их видеть — можно чувствовать их запах! Огромный цветочный ковер теперь привлекает к дому супругов тысячи посетителей, а сами Куроки часто сидят во дворе со счастливой улыбкой.

Этот парень устроил помолвку и свадьбу в один день

1 октября 2016 года навсегда запомнится Шеррелл Вудворд (Sherrell Woodward). В этот день ее парень Альфред Дункан (Alfred Duncan) сделал ей предложение. Она сказала «да» и через 6 часов неожиданно оказалась... на собственной свадьбе! Как признался Альфред, он планировал свадьбу несколько месяцев. К организации подключились родные и друзья. Была продумана каждая деталь. Одна из подруг даже заранее разузнала, какое платье на свадьбе мечтала бы иметь Шеррелл. Именно такой наряд и был сшит для девушки.

Мужчина 57 лет заботится о парализованной жене

Вот уже 57 лет Чжоу Ю Ай (Zhou Yu Аi) из Китая заботится о парализованной жене и любит ее несмотря ни на что. Спустя 5 месяцев после свадьбы в 1959 году невеста заболела и потеряла способность двигаться. Друзья посоветовали молодому мужчине развестись и начать новую жизнь, но Чжоу категорически отказался. Он оставил работу и посвятил свое время уходу за женой, при этом занимаясь фермерством. Ежедневно он кормит любимую с ложечки, готовит снадобья, делает массаж и все еще надеется найти лекарство от болезни. Настоящая любовь, преданность и благородство!

Пара из США усыновила за сутки сразу 4 детей

Кейли и Джереми несколько лет пытались завести детей, но здоровье не позволяло сделать это. Они нашли суррогатную мать, готовую выносить малыша. Всю беременность пара поддерживала женщину, но после родов та захотела оставить ребенка себе. Вскоре их малышку нашли убитой. Однако судьба решила подарить паре еще один шанс на счастье. В день, когда они узнали о смерти ребенка, им позвонили из социальной службы и предложили усыновить сестер 1 и 2 лет. Спустя несколько часов поступило еще одно предложение: взять на воспитание 9-месячных близняшек. Посовещавшись, пара за сутки усыновила сразу четырех девочек. Теперь в большом семействе все хорошо!

Супруги, женатые 52 года, каждый день надевают одинаковую одежду

Эд (76 лет) и Фрэн (74 года) женаты 52 года. С годами их чувства ничуть не ослабли, они всегда и везде вместе. А несколько лет назад супруги решили начать носить одинаковую одежду, чтобы всем окружающим было видно, что они пара. Вот такое единство мыслей, чувств и вкусов!

Жених донес невесту, пострадавшую в аварии, к алтарю на руках

За месяц до свадьбы Ханна Паттерсон (Hannah Patterson) попала в автомобильную аварию. Перелом таза в трех местах, повреждение внутренних органов не оставляли шансов на быстрое выздоровление. На свадьбу девушке пришлось отправиться в инвалидном кресле. Всю репетицию праздника Ханна плакала из-за того, что вынуждена ехать под венец на коляске. Когда в торжественный день у прохода с гостями появилась невеста, жених сорвался с места и отнес любимую к алтарю на руках. Сейчас девушка идет на поправку, ведь ее поддерживает любимый и любящий муж.

Пара 9 лет хранила нераспакованным «секрет примирения»

Подарок с надписью «Не открывать до первой ссоры» получили Кэти и Брендон на свадьбу. Пара предположила, что в коробке нечто вроде секрета по спасению брака, ведь сюрприз сделала двоюродная бабушка невесты, прожившая с мужем почти 50 лет. Целых 9 лет семья берегла подарок, потому что глупые разногласия не казались им уважительной причиной, чтобы открывать коробку. Наконец Кэти и Брендон решили, что свадебный подарок никак не повлияет на их отношения, ведь они прошли такой длинный путь. Открыв коробку, пара расхохоталась. Внутри лежали бокалы для вина, свечи и деньги на цветы и пиццу — проверенный временем секрет примирения. А ключ от идеального брака? Он не в коробке — он внутри нас самих!

86-летняя невеста и 85-летний жених доказали, что для любви возраст не помеха

Для любви возраст значения не имеет. Милли Тейлор-Моррисон (Millie Taylor-Morrison) была замужем 41 год, но в 1992 году ее муж умер. Казалось, на этом жизнь остановилась. Но пару лет назад Милли случайно встретила друга Гарольда, с которым потеряла связь много лет назад. На момент встречи Гарольд сильно болел. Милли взялась ухаживать за ним и сотворила чудо. Гарольд пошел на поправку, переехал к Милли, а в октябре 2016 года 86-летняя невеста и 85-летний жених сыграли свадьбу. Так что найти свою любовь можно в любом возрасте!

Мальчик написал проникновенную любовную записку однокласснице

Думаете, только взрослым подвластны сильные чувства? Дети тоже умеют любить. Один ученик начальной школы в США прислал своей однокласснице записку. В ней он признался в любви так, как может только современный ребенок. Сравнив в начале ее глаза с цветом вечернего неба, мальчик перешел к самой романтичной части: «Мое сердце было разбито на части, как стекло, пока я не увидел тебя. А потом я почувствовал себя так, как будто поймал всех покемонов». Девочка отвергла поклонника, но сказала, что будет с ним дружить. Ох уж это коварство! А вдруг лет через 20 они поженятся?

Мужчина подарил жене на свадьбу «Омут памяти» из «Гарри Поттера»

Кто откажется погрузиться в романтичные воспоминания? Так решил один мужчина и подарил жене в качестве свадебного подарка «Омут памяти» Дамблдора из «Гарри Поттера». Для его создания понадобились металлическая миска с гравировкой инициалов, палочка с магнитом на конце и множество флакончиков, ко дну которых были также приклеены магниты. В каждый флакон мужчина вложил записки с романтическими воспоминаниями. Так что, если его жена захочет пережить событие из прошлого, ей достаточно взмахнуть палочкой, и одно из воспоминаний само «прилетит» в руки. Ну прямо как в «Гарри Поттере»!

Эта пара доказала, что любовь важнее предрассудков

Анна-Мария и Амбросио Лопес познакомились в 50-х годах прошлого века. Они сразу полюбили друг друга, но родители запретили девушке встречаться с бедным парнем с темным цветом кожи. Анна-Мария ушла из дома и вышла замуж за любимого. Супруги вместе 60 лет, вырастили детей и внуков, но по-прежнему смотрят друг на друга влюбленными глазами.

Парень делал предложение своей возлюбленной 148 раз! Но она об этом не знала

148 раз Райан Смит (Ryan Smith) делал предложение своей девушке Клэр, но она об этом даже не догадывалась. Больше полугода он фотографировал любимую на фоне надписей «Выходи за меня». Записки он прикреплял в самых разных местах: на телевизор, стену, даже на собственный лоб. Удивительно, но Клэр их не замечала, а получившиеся фото Райан ей не показывал. Когда фотографий набралось 147 штук, парень смонтировал из них романтичное видео. А позвал любимую девушку замуж старомодным способом: встал на одно колено и подарил кольцо. Она сказала «да»!

Эти люди женаты 82 года и до сих пор любят друг друга