13 фото, после просмотра которых проникаешься благодарностью к жизни

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Всякий раз, когда мир вокруг нас рушится, мы ищем некий знак в качестве утешения или надежды. Однако именно темные времена помогают нам понять, что мы уже обладаем тем, что так упорно ищем. Жизнь на самом деле вовсе не скупится на подарки, но требуется особое умение, чтобы их принимать.﻿﻿

Мы в AdMe.ru понимаем, как важно поддерживать друг друга и помогать искать радость в мелочах. Надеемся, наша сегодняшняя подборка глубоко западет вам в душу.﻿

1. Кому-то мусор, а кому-то сокровище

2. Во время траура филиппинские фанаты создали эту фреску Коби и Джиджи за одну ночь

3. «Я привезла домой очень больного 2-недельного щенка, сомневаясь, что он переживет ту ночь. Сегодня я официально стала его хозяйкой»

4. Два разных мира

5. Военнослужащий обнимает свою семью перед отъездом

6. Крайняя степень отчаяния

«Я владею 3 профессиями, говорю на 3 языках, воевал 3 года, имею 3 детей и никакого дохода за 3 месяца. Мне нужна всего лишь 1 работа».

7. Австралийские солдаты потратили свое свободное время на то, чтобы помочь релоцированным коалам

8. «Стал сам себе супергероем, победив анорексию»

9. Отец с удовольствием наблюдает за тем, как его собственный сын становится папой

10. «Моя двоюродная сестра с редким нарушением развития вчера ходила на свое первое свидание перед танцами. Она так счастлива!»

11. «Мой сын и мой отец давно не виделись. Они оба не могли перестать улыбаться»

12. «Прогрессирование болезни Альцгеймера на примере вязания моей мамы»

13. Диснеевская принцесса помогает слепой фанатке потрогать свою корону и платье

«Моя сестра в Диснейленде: она потеряла зрение из-за опухоли головного мозга в свой 14-й день рождения. Эта принцесса была очень добра и позволила ей ощупать каждую часть своей короны и платья».

А за что вы больше всего благодарны в своей жизни?