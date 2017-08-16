13 добрых историй, которые возвращают веру в человечество

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Доброта — это то, что делает каждого из нас сильнее, будь это улыбка прохожему или подаренная возможность жить. Доброта — это то, что заставляет нас вставать с кровати. Мы в AdMe.ru верим, что каждый хороший поступок заслуживает благодарности и, главное, не может остаться незамеченным. Поэтому мы собрали для вас еще одну подборку дел, которые доказывают, что добрые поступки может совершать каждый из нас.

13. Учитель каждый день навещает больного ученика

Этот иранский мальчик болен раком, но его учитель каждый день навещает его в больнице, чтобы позаниматься с ним и наверстать упущенное.

12. Женщина соорудила уличные шкафчики для бездомных, чтобы каждый мог помочь нуждающимся

Жительница Техаса помогает нуждающимся с помощью обыкновенных шкафчиков. Их концепция проста: каждый может положить туда вещи первой необходимости или взять их бесплатно. Теперь люди заполняют эти чудо-шкафчики подгузниками, школьными принадлежностями, средствами личной гигиены и едой.

11. Собаку-сапера проводили в последний путь с почестями героя войны

Лабрадор по кличке Сина служил сапером в составе корпуса морпехов США. Недавно у пса диагностировали рак костей в терминальной стадии. В последний путь Сину провожала многотысячная толпа, в числе которых были полицейские, пожарные и просто неравнодушные граждане. Смертельную инъекцию Сине сделали на борту музейного корабля.

10. Ариана Гранде собрала более $ 12 млн для пострадавших от теракта

Ариане Гранде и ее команде удалось собрать более $ 12 млн для пострадавших от теракта, который произошел на концерте певицы. Все деньги были потрачены на организацию похорон и лечение пострадавших.

9. Собака охраняла своего хозяина до приезда скорой помощи

Молодой человек обрезал ветки деревьев возле своего дома, но в какой-то момент сорвался с 2-метровой высоты и повредил спину. Он на мгновение потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил своего пса Тони у себя на груди. Собака охраняла хозяина до приезда специалистов.

8. В Канаде подростки вернули угнанный мотоцикл, когда узнали, что он принадлежит мальчику

Запись Мел Флэшер на Facebook об украденном мотоцикле приобрела вирусную популярность. Когда укравшие мотоцикл подростки наткнулись на нее, то решили, что его следует вернуть. На следующий день Мел увидела, что мотоцикл вернули с полным баком и новым замком, прикрепив к нему письмо с извинениями.

7. Неравнодушные спасли щенка, полностью покрытого смолой

В Аргентине 2 молодых человека обратили внимание на пса, который с лап до головы был покрыт густой и липкой смолой, и вызвали полицию. Долгих 5 часов щенка вызволяли из смоляного плена и все-таки смогли это сделать, даже несмотря на безнадежность ситуации. Сейчас храбрый кобель счастлив и здоров!

6. В Англии байкеры устроили выпускной девушке, над которой насмехались в школе

В Англии мотоциклисты совершили трогательный поступок, чтобы поддержать 16-летнюю Шеннон Пьюсифер. Над девочкой издевались в школе из-за артрита и колита, о чем и сообщила ее мать на своей страничке в Facebook. 120 мужчин и женщин пришли, чтобы провести вечер с выпускницей, ее близкими и друзьями.

5. Капитан яхты спас котенка, которого сбросили с моста

35-летний Джордан Смит стал свидетелем того, как кто-то сбросил с моста в реку животное. Мужчина вытащил испуганного кота с помощью рыболовных сетей и отвез его к ветеринару, а также выразил намерение оставить спасенного себе.

4. Полицейский спас жизнь 3-летнему мальчику, когда у него остановилось дыхание

Полицейский Чейз Миллер спас жизнь 3-летнему мальчику, у которого остановилось дыхание из-за приступа лихорадки. Страж порядка понял, что находится в одном районе с потерпевшими, когда поступил вызов из службы спасения. Малышу сделали массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, после чего он задышал.

3. Маленький мальчик спас свою маму с помощью Siri

На пульт британской полиции поступил сигнал от маленького мальчика по имени Роман, который сообщил диспетчеру, что его мама не дышит и, возможно, мертва. Он взял iPhone и разблокировал с помощью пальца родительницы, после чего попросил Siri связаться со службой спасения. Сейчас с мамой Романа все хорошо!

2. Голодный подросток получил $ 270 тыс. вместо пончиков на обед

К Мэтту Уайту подошел 15-летний подросток и предложил донести его покупки до автомобиля в обмен на пончики для себя и мамы-инвалида. Вместо пончиков Мэтт организовал сбор средств. Сумма пожертвований достигла $ 270 тыс. Эти деньги будут направлены на образование мальчика и новый дом для его семьи.

1. Все призовые от победы на Евро-2016 — больным детям

Криштиану Роналду давно славится своей щедростью. Недавно мужчина отказался от € 275 тыс. за победу на Евро-2016 в пользу больных раком детей. Таким образом футболист поступил и с призовыми Лиги чемпионов УЕФА. Общая сумма пожертвований футболиста на благотворительность превысила € 10 млн.