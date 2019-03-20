12 вдохновляющих примеров, как мы можем позаботиться о Земле

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Проблема загрязнения окружающей среды становится сегодня все более актуальной. Неправильные способы борьбы с отходами выливаются в загрязнение океанов и рек, уничтожение целых экосистем и огромного количества животных — чего стоит только гибель трети Большого Барьерного рифа. Но если мы сплотимся и будем делать хоть что-то ради улучшения экологии нашего мира, то вместе у нас получится защитить наш прекрасный общий дом.

AdMe.ru собрал примеры экологических проектов, которые направлены на сохранение нашей экосистемы.

1. Генно-модифицированные растения, очищающие воздух

Исследователи Вашингтонского университета придумали уникальный способ, как с помощью растений можно фильтровать воздух. Из-за высокого уровня загрязнения в городах многие люди страдают от аллергии и других недугов, и в этом вопросе удобным решением может стать домашнее растение-фильтр. За счет добавления в геном растения Epipremnum aureum гена млекопитающего, который отвечает за кодирование выпуска фермента, расщепляющего некоторые химические соединения, растение эффективно очищает воздух от химикатов. Генно-модифицированные растения показали прекрасные результаты: за 8 дней они снизили объем бензола на 75 % и за 6 дней абсолютно удалили хлороформ из воздуха в экспериментальном помещении. Их вывели только зимой 2019 года, но создатели уже думают над организацией продаж.

2. Картонная бутылка вместо стеклянной

Джастин Мюррей запатентовал тару из переработанного картона: бутылки для вина, банки для молока и прочее. Такой способ производства не только значительно дешевле, но и безопаснее для окружающей среды, ведь переработанный картон разлагается в течение нескольких месяцев, в то время как стекло практически вечно.

3. Новая жизнь для просроченных продуктов

Проблема нерационального использования продуктов актуальна по всему миру. И поэтому владельцы датского магазина WeFood нашли способ, как избавляться от неликвидных продуктов более разумно, чем просто выбрасывать их. WeFood выкупает у магазинов продукты со скорой датой истечения срока годности, с нетоварным внешним видом или поврежденной упаковкой и реализует их со скидками до 50 % (и иногда даже больше). На данный момент в Дании уже открыто 2 таких магазина, и они пользуются большим успехом.

4. Переносные мешки с биогазом

Немецкая компания (B)energy наладила производство биогаза из навоза и органических отходов. Такая альтернатива очень удобна для людей, проживающих в тех местах, где доступ к традиционной энергии невозможен или затруднен. Газ генерируется в специальных реакторах за счет естественных процессов, затем он перекачивается в специальные мешки-рюкзаки весом 4 кг. Такой мешок очень легко транспортируется, а газа из него хватает на 4 часа работы газовой горелки.

5. Финские мусорные баки

В Финляндии сортировка отходов начинается с действий самих жителей: в жилых дворах и частных домах установлены разнообразные контейнеры для раздельного сбора отходов, еще есть специальные drop-off-центры — пункты приема вторсырья. Также на улицах, в парках и магазинах установлены урны, которые предназначены для разного вида мусора.

6. Возврат денег за упаковку

Во многих странах Европы существует система залоговой стоимости упаковки. Приобретая продукт, покупатель платит не только за товар, но и за упаковку — банки и бутылки. Сумма фиксированная, и покупатель может получить ее обратно, вернув использованную тару в магазин. В чеке всегда указано, сколько денег будет возвращено. Обратите внимание на строчки с названием Pantti — это сумма залога.

7. Переработка подгузников в чистую энергию

Завод по переработке отходов ARN в Голландии планирует построить отдельный объект для переработки подгузников. С помощью реактора, который будет разогреваться до 250 °C при высоком давлении, подгузники будут превращаться в жидкость и распадаться на разные материалы. Высокая температура избавит переработанный продукт от бактерий и вирусов, и он станет экологически безопасен. Подгузники будут перерабатываться в экологичный газ, пластмассу, удобрения и биомассу. Они могут быть использованы в качестве альтернативы углю.

8. Медали для Олимпиады-2020 из электронных отходов

Оргкомитет Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио, попросил жителей Японии сдать неиспользуемые электронные устройства. Все драгоценные металлы, добытые с помощью переработки, пойдут на изготовление медалей для Олимпиады. Требуемое количество бронзы, 2 700 кг, было получено уже в июне 2018 года. На данный момент также собрано 3 500 кг серебра из необходимых 4 100 кг, а также 28,4 кг золота из необходимых 30 кг. Проект заканчивается 31 марта 2019 года.

9. Биоразлагаемая пивная сетка

По подсчетам экологов, пластик, а особенно пластиковые сетки от пивных банок, ежегодно убивает около миллиона морских птиц и 100 000 морских млекопитающих. Пивоварня из Флориды SaltWater Brewery придумала новую разновидность сетки для пивных банок, которая производится не из пластика, а из стеблей пшеницы и ячменя. Такие крепежи быстро разлагаются как в земле, так и в воде и не вредят здоровью животных, если те ее проглотили.

10. Крышки из переработаных этикеток от Coca-Cola

Компания Fitzroy придумала еще один способ производить меньше пластика. С помощью переработки этикеток от Coca-Cola они делают крышки для своего рома. Удачное, а вместе с тем и довольно изящное решение: крышки выглядят так, словно сделаны из мрамора.

11. Мебель из грибов

В последнее время мицелий грибов используют не только в пищевых и медицинских целях, но и в довольно необычном качестве. Так, компания Тerreform разработала модель Mycoform для создания мебели из грибов. Внутренняя часть мебели формируется из субстрата мицелия, древесных опилок, гипса, овсяных отрубей, которые потребляются мицелием, а затем затвердевают в прочный и долговечный функциональный материал. Внешняя оболочка — это субстрат мицелия и бактериальная целлюлоза. Они объединяются в твердый биополимер, который подходит для архитектурных применений. По истечении срока службы Mycoform можно компостировать и без опаски возвращать в окружающую среду, где изделие будет подвергнуто полному биологическому разложению.

12. Многоразовые гигиенические прокладки

История эволюции гигиенических средств для женщин длинна и полна удачных и не очень удачных предложений. Учитывая проблему скопления огромного количества использованных одноразовых предметов женской гигиены, компания Lunapads решила вернуть на рынок многоразовые прокладки. Они легко крепятся к нижнему белью с помощью специальных кнопок, после использования их можно постирать в холодной воде, высушить и применять снова. Для предотвращения протеканий есть специальные гидроизолирующие вкладыши. По утверждению производителя, за счет того, что в таких прокладках поддерживается естественная циркуляция воздуха, они не вызывают раздражений и грибковых инфекций. Служат эти прокладки в среднем 3–5 лет и стоят около 250–650 рублей. Можно собрать комплект из нескольких прокладок, чтобы не утруждать себя частой стиркой, если на это не хватает времени.