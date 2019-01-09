12 добрых историй, от которых на сердце станет чуточку теплее

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Наш мир — сложная штука. В бесконечном потоке новостей о ценах на нефть, протестных движениях и встречах глав государств, обсуждающих очередной финансовый кризис, мы не всегда замечаем то светлое и радостное, что происходит вокруг.

AdMe.ru считает, что всем нам иногда нужно отдыхать от информационного шума. В этом вам помогут добрые истории, опубликованные пользователями «Пикабу» и «Подслушано».

*** Сегодня на обеде обратил внимание, что один из комплектовщиков (бородатый мужик ближе к 40) смотрит на планшете мультик про Губку Боба. Это очень не вязалось с общим видом и возрастом смотрящего. И я обратился к нему с вопросом: — Ну как, нравится? — Да так себе, — скривился, но смотрит внимательно так. — А зачем смотришь? — Да это я для дочки... — ??? Как оказалось, у мужика дочка 7 лет. Слепая с рождения. И вот папа смотрит «Губку Боба» и потом каждый вечер рассказывает ей в виде сказок на свой лад. Уже так просмотрены «Маша и Медведь» и другие мультики. Пытался ей аудиокнижки включать, но дочке нравится, чтобы именно папа рассказывал. Мы слушали его, и у некоторых на глазах были слезы. Начальник грузчиков, высокий седой армянин, спрятал лицо в ладонях и так просидел минут 10. Было интересно наблюдать за реакцией всей толпы. Никто не сидел с безразличным видом. Всех зацепило. Privda/ pikabu

*** Адлер, район привокзальный. Те года, когда бабушки сидели у калиточек и зазывали отдыхающих. Так делала и моя бабуля, сдавая пару комнаток. А дом наш расположен прямо рядом с вокзалом. Так вот. Видит она — идет семья. Две женщины и трое детей, маленьких. Заплаканные. Просто идут и ничего не спрашивают. Бабуля моя, как добрый и любопытный человек, притянула сразу: а что случилось? Да заходите во двор, дети ведь пить хотят. Оказалось, что семья ехала из Иркутска и их обокрали в поезде. И шли они куда глаза глядят. В общем, моя бабуля их подхватила под крыло и жили они у нас 2 недели. Денег у них не было, но это было не важно. Конечно, они потом все вернули. Но моя бабушка этого и не ждала. Бабуля варила всем детям кашу на завтрак, женщинам этим макароны и картошку (это 80-е были годы, делились тем, что у самих на столе было). Конечно же, эта семья приезжала к нам потом еще год за годом лет 20. И всегда эту историю они рассказывали за общим столом. Мы в то лето стали одной семьей. porschik/ pikabu *** Часто приезжаю в дома престарелых с вещами, вкусняшками, медикаментами и игрой на гитаре. Запала в душу одна одинокая бабуленька: сына не видела уже несколько лет, от тоски начала уходить в себя, прочувствовала в этом доме завершительный этап жизни. В общем, забрала эту милоту к себе! Живу одна в трешке. Сама без родных. Ухаживаю, лечу, ходим по выставкам и магазинам. Бабуля ожила. Меня никто не понимает. Но я уже считаю ее родной. И всем новым знакомым говорю, что родная.

*** Задержался на работе, поесть возможности не было. Голодный — ужас, поднимаюсь домой. И тут в нос бьет запах свежей, божественной выпечки. А у меня дома половинка роллтона и корка хлеба, все остальное готовить надо. И так тоскливо на душе стало, вспомнились семейные вечера в далеком детстве, когда мама готовила пирожки, как крутился вокруг нее с желанием поскорее урвать парочку. Зашел домой, не успел раздеться — звонок в дверь. На пороге соседка баба Маша с тарелкой дымящихся пирожков. Знаю, говорит, что один сейчас живешь, готовить некому, вот, угощайся. Я так расчувствовался, обнял ее, поблагодарил. Скажу я вам, ничего вкуснее этих свежих жареных пирожков с картошкой не ел последние лет 20. DisneyKoenig/ pikabu *** У меня есть брошь, ничего особенного, можно сказать, невзрачная. И тут в метро ко мне подсаживается бабушка лет 70 и просит продать, предлагает деньги. Я отказалась, но она дала свой номер и попросила подумать, если нужно больше — она найдет. Спросила у своей бабушки, она пожала плечами, сказала, что когда-то давно ей ее подарили. Мне стало интересно, и я позвонила той бабушке. Оказалось, что это брошь ее мамы, которую та продала 60 лет назад, чтобы прокормить семью. Показала старые фото. Я просто отдала ей брошь. *** Мне было 24 года. Я поругалась с мужем и сидела в парке на лавочке, совершенно разбитая. Ко мне подошел он, сел рядом, представился. Завязался простой, но очень теплый, добрый разговор, он так замечательно улыбался. Потом взял меня за руку, сказал, что я самая красивая, поцеловал и ушел к маме. Спасибо, трехлетний Дима, я тебя не забуду.

*** Добрая бабка впускает в подъезд бомжа. Вонь! Поговорили, выяснил, что после инсульта жена и падчерица, получив доверенность, продали его квартиру и свалили в другую страну. Дал ему денег на проезд и еду, ключи от дачи за городом, кое-какие шмотки старые. Теперь у меня на даче живет непьющий хранитель. Все вычищено и отремонтировано. Теплица и огородик ломятся от урожая. А он еще и у соседей халтурит. А я на дачу теперь только отдыхать приезжаю. *** В 90-х мы с мамой и бабушкой жили бедно. Мама работала в больнице, и в одно из ее дежурств поступил избитый парень. Когда его выписывали, он просил в долг у всех, чтобы хоть как-то добраться домой. Мама одна сжалилась из всего коллектива и дала ему денег, не рассчитывая, что он их вернет. Через 3 месяца мы получили посылку с продуктами, конфетами и денег в 3 раза больше, чем мама дала в долг. Мы потом еще месяц жили на это все. *** Мой лучший друг наконец-то познакомил всю нашу компанию (все давно семейные) со своей избранницей. Губы, ресницы до бровей, селфи — компания ее не приняла. Неожиданно моей младшей дочери понадобилась донорская кровь, просили помощи в соцсетях, люди, с которыми мы дружили годами, испарились. Каково же было мое удивление, когда в больнице я увидел ту самую диву. Девушка ежедневно приезжала к дочке с подарками, едой и даже помогала моей жене с уборкой дома и со старшей дочерью.

*** Зима, 2000 год. Трасса Одесса — Киев. Старенький «Москвич» с плохо работающей печкой. Очень нужно домой. Наступает ночь, тухнут фары. Остановиться до утра не можем: бензина в обрез, замерзнем насмерть, да и сбить могут, мы же без света, ползем со скоростью 10–20 км/ч. Нам по 20 лет, и нам страшно. За спиной вырастает громадина-фура, не обгоняет, сбавляет скорость, включает дальний и ползет за нами до самого рассвета, освещая путь и защищая. Когда рассвело, обогнал, посигналил и уехал вдаль. *** Мне 40 лет. Я хорошо поднялся, и вот пришло время осуществить свою давнюю мечту: я поставил практически беспроигрышный автомат с игрушками! Попросил инженера настроить его так, чтобы игрушки хорошо цеплялись и не падали, когда «клешни» поднимаются наверх. Закупил оптом около 2 тыс. мелких игрушек и поставил это чудо у себя в магазине. Для меня этот автомат убыточный, но убирать его я не стану! Я вижу, как радуются дети, и радуюсь вместе с ними. *** Когда мне было 8 лет, вытащил из моря тонущего одногодку. Прошло уже 15 лет, этот парень меня разыскал и попросил быть крестным его сына, с формулировкой: «Ты меня спас, поэтому я готов доверить тебе самое дорогое». Было безумно приятно, особенно когда я увидел гордость за себя в глазах родителей и супруги.