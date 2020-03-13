12 случаев, когда Вселенная зацепила локтем коробку со счастьем и уронила ее на голову одному из нас

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У каждого свое счастье. Для одного это выплатить кредит, для другого — получить подарок из детства. И почти для всех — увидеть улыбку на лице своих родных. Для тех, кто хочет укутаться в теплые истории, будто в одеяло, и даже немного всплакнуть от умиления, — наша статья, которая возвращает веру в чудо.

Мы же в AdMe.ru уверены, что любое, даже, казалось бы, маленькое счастье, — это уже подарок судьбы. А в бонусе вас ждет кое-что согревающее душу и дающее надежду тем, кто оказался в трудной ситуации.

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Моему сыну 16 лет. Как и у многих, у него в комнате дикий беспорядок. Не так давно я убирала там. Протирая пыль со стола, заметила на компьютере открытый документ с планом стартапа — необычный волонтерский центр для помощи инвалидам и обездоленным. Вчера он пришел к нам с мужем, рассказал о своем плане и попросил помощи, физической и материальной. И, знаете, в тот момент я посмотрела на этого умного и взрослого красавца и вспомнила маленькое запуганное существо, которое мы взяли из детдома, когда ему было 4 года. Вспомнила, как он прятал еду еще целый год, живя с нами, и собирал все деньги, жвачки, игрушки, что мы ему давали, еще до 6 лет, потому что вдруг мы его выгоним. Вспомнила его первые «мама» и «папа», все трудности, ссоры с младшей сестрой... И именно тогда поняла, что с мужем мы вырастили хорошего человека и что-то все-таки сделали правильно. © Палата № 6 / vk

***

Родилась и выросла в маленьком северном городе с населением 8 тыс. человек. В детстве бабушка-соседка угостила меня карамелькой. Та мне показалась невероятно вкусной. Я таких нигде не видела, даже фантик запомнился — белый в красную полоску. Спустя 20 лет переехала в Питер, съездила в Финляндию, купила местных сладостей, а среди них оказались именно те самые конфетки! Ощущение какого-то чуда, привета из детства меня долго не покидало! © Подслушано / vk

***

В тяжелые финансово 90-е мама устроилась в магазин. Мне лет 5–6 было. Я там тихонечко в уголочке сидела, чтобы руководство меня не видело, а когда надо было — помогала. Один раз получилось так, что набежала очередь в молочный. Мама ушла туда, а тут к кондитерскому отделу бабуля подошла. Ну я из-под прилавка вынырнула, обслужила ее, отдала кулечки и сникерс. А она такая мне этот сникерс обратно протягивает: на, говорит, деточка, тебе за работу. Какое-то нереальное ощущение счастья было, как сейчас помню. И еще было классно, когда только-только появились автоматы с игрушками, получить одну бесплатно от незнакомого дяденьки. Он с первого раза вытащил какого-то дракона и отдал мне, потому что я рядом с интересом наблюдала. Люди, я вас помню! Вы когда-то сделали меня счастливее... © Лошадь Пржевальского / AdMe

***

Вечер. Полупустая электричка. Я и еще человек 10 едут после тяжелого рабочего дня. Тут заходит мужик с кастрюлей. Смотрит на всех нас и говорит: «Не, это не дело». Открыл кастрюлю, и вся электричка заполнилась запахом пельменей... Мужик достал одноразовые тарелочки и всем сидящим раздал по небольшой порции! Сначала было стремно есть. Но он сказал, что эти пельмешки все равно на продажу были. Он их с женой сам слепил и приготовил. И, знаете, давно я таких вкусных пельмешек не ел! © Палата № 6 / vk

***

Мы с супругой работали вместе в одном из банков страны. Однажды пришел опрос, которому особо никто не придал значения. Там были пара вопросов о детстве и последний: «О чем вы мечтали в детстве?» Я ответил, что футбольный мяч очень хотел, а у жены даже спрашивать не стал. Ответили — забыли. В годовщину свадьбы я отдыхал на Кипре. В это время мне в одну из соцсетей как бы невзначай написал руководитель: «Как дела?.. Бла-бла-бла... А какой породы собаку твоя жена хотела бы?» Почуяв неладное, я выведал, что через пару недель на корпоративе будут дарить «мечты детства», и благоверная выиграла. © Rofelka / Pikabu

***

Однажды мы с братом поехали в горы зимой. В первые 2 дня нас от горного воздуха просто раздавило, и мы не могли оторвать головы от подушки. И вот проснулись как-то после обеда: солнце светит — такой день пропадает! Ну и полезли в горы. Стемнело внезапно, повалил снег. Не буря, конечно, но неприятно. Спускаться трудно и вообще непонятно, куда идти. Вдруг появилась собака. Как в кино, откуда ни возьмись. Смотрит на нас осуждающе, крутится на месте и взвизгивает, мол, что встали, кретины. Она нас вывела оттуда. Оказалось, когда пошел снег, хозяин шале отправил ее за нами. Естественно, она к таким городским идиотам привычная. Но для нас это было чудо © jeannne / AdMe

***

Когда мы с сестрой ходили в садик, нам на утренник шили один костюм на двоих. И в тот раз это был костюм Ночи: черная ткань внизу, сверху марля, выкрашенная в черный цвет, на марле предполагались приклеенные маленькие звездочки, вырезанные из фольги из-под шоколадок, а на голове — корона-луна. Но марля не хотела хорошо прокрашиваться, и поэтому приходилось вместо одного раза несколько раз красить, оттого сроки пошива постоянно сдвигались. И вот поздний вечер перед утренником: платье готово, но без звезд. Мы с сестрой переживаем, успеют ли со звездами. Родители пригласили друзей и родственников, чтобы помогали. Они молодые все были, лет по 25–30, смеялись и веселились. Мама нас заверила, что они успеют, и по общему веселью и расслабленности мы поняли, что так и будет, но по-детски чуть переживали. Утро. Мама нас будит, включает свет, и на люстре на вешалке я вижу, висит платье и в многочисленных звездах, как в бриллиантах, отражается свет. Я села на кровати и увидела дядю. Он спал на полу под стулом, заботливо прикрытый покрывалом. Постепенно все проснулись, начали смеяться, вспоминая, как клеили, как дядя под стулом уснул. А он смеялся и показывал нам комету, приклеенную на спине, звездочку чуть большего размера и с чуть удлиненным одном лучом. Было какое-то волшебство и умиротворение. Это был лучший Новый год в моей жизни! © Надежда Н / AdMe

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На днях у моего дедушки был день рождения. Он — солидный 75-летний мужчина, бывший военный, рокер и просто прекрасный муж и отец, который вытащил на себе всю семью и дал 4 детям прекрасные возможности в жизни. И вот за пару-тройку дней до праздника он подходит ко мне, заводит разговор по поводу празднования дня рождения и просит устроить ему... детский праздник. Мол, очень уж хочет поесть этот самый странный McDonald’s, поиграть в Xbox, как младший внук, сходить в театр мыльных пузырей и в зоопарк. Говорит, что очень стыдно, просил всем сказать, что веду его в стрип-бар — негоже же мужику. Сделал все, как он просил, и в конце вечера он... плакал от счастья. Сказал, что в его время такого детства не было, а у него ребенком не было даже и игрушки, поскольку детей в семье было много, он старший, а отец погиб, когда ему было 6. Клянусь, это было самое настоящее счастье, какое я когда-либо видел. Это так растрогало и поразило меня, ведь он попросил об обычных вещах! Удивительно! © Палата № 6 / vk

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Люди! Я закрыл кредит, и по этому поводу у меня праздник! Целый год с аванса я отдавал деньги банку и мне почти ничего не оставалось. Но сегодня я сделал последний платеж и у меня радость! В мае закрою 2-й кредит и просто сяду и заплачу от радости. Такой же кайф я испытал, когда погасил ипотеку. Желаю всем расквитаться с кредитами, выдохнуть, улыбнуться и начать тратить зарплату на себя и свою семью. © DirInt / Pikabu

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Мне уже скоро 21, 4-й год живу и учусь в другом городе далеко от родителей. Каждый раз, когда приезжаю домой, с поезда меня встречает папа, и, как только мы подходим к подъезду, начинается наша игра: кто быстрее откроет дверь в подъезд, кто быстрее добежит до двери в квартиру и кто быстрее ее откроет. И хоть мы живем на 3-м этаже, это самые веселые и счастливые 3 пролета в моей жизни, когда ты, позабыв о проблемах в том, большом городе, бежишь, как в детстве, с папой по подъезду. Вот оно — счастье! © Подслушано / vk

***

На 14 февраля подарил жене цветы, игрушку и набор из 90-х. Знаете, такие в сети продаются, где есть жвачки Turbo, кола, Yupi и прочие вещи из детства. Получив его, она расплакалась. Дело в том, что она провела детство в детском доме и о таком мечтала всю жизнь... После этого скупил в магазине все возможные сладости и устроил день мультиков из 90-х. Как, оказывается, мало нужно для счастья! © Палата № 6 / vk

***

Девушка сделала подарок на 14 февраля. Сначала открыл — думал, пустая коробка (прикалывается типа, что ли). Потом увидел тест... P. S. Ребенка хотели давно, и долго не получалось зачать. Я счастлив. Можете поздравить новоиспеченного папашу! © nikita8631 / Pikabu

Бонус: иногда счастье приходит не сразу

Ровно четверть века назад, в 1993 году, я остался без работы. Своего жилья у меня не было, жена ушла, оставив мне сына 2 с половиной лет. Я, вспомнив молодость и первую специальность, пошел работать на птицефабрику слесарем. Вот тут можно целый пост залепить о работе в такой грязи, что мало не покажется. Но я пахал, потому что мне надо было растить ребенка, пахал не только на основной работе, но и подрабатывал где только можно было. А свободное время старался проводить с сыном: походы, рыбалка, сплавлялись на лодке по речкам, ночевки на природе. Когда появился свой дом, я построил целый развлекательный городок — от качелей-каруселей до небольшого бассейна. А еще завел маленький зоопарк. Во дворе у нас всегда было полно сначала детворы, а затем уже взрослых друзей моего сына. Теперь Сашке 27 лет, у нас прекрасные отношения — в общем, все хорошо. А лучшее в этой жизни — это когда сын мне говорит просто так: «Пап, я тебя люблю». © MAPK.TBEH / Pikabu

Мы уверены, что и у вас есть подобные истории. Расскажите и нам про свои счастливые моменты.