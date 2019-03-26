12 простых материалов, которые помогут спасти нашу планету от экологической катастрофы

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Не секрет, что пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты наносят вред экологии. Но настоящим бедствием является наша безграничная к ним привязанность. Кто не покупал бутылочку сока или рулон пакетов для мусора? Тем временем существуют достойные альтернативы этим материалам, о которых многие просто не знают.

Мы в AdMe.ru разобрались, какие вещества и предметы могут в скором будущем завоевать рынок и наконец вытеснить вредные для планеты материалы. В конце статьи мы подготовили бонус: теперь каждая женщина может сделать этот мир чище, полностью отказавшись от гигиенических прокладок.

1. Синтетический кальмаровый белок

Исследователи из штата Пенсильвания обнаружили, что белок с щупалец кальмара можно воссоздать искусственным способом. Этот материал имеет свойство самовосстановления, а также придает изделиям дополнительную прочность. Разумеется, он биоразлагаем и пригоден для переработки. Если производство материала на основе белка станет массовым, то этот продукт сможет заменить нейлон и полиэстер. А со временем, возможно, человечеству удастся создать самовосстанавливающуюся одежду.

2. Улучшенный хлопок

Единственная проблема при производстве хлопка — необходимость применять токсичные вещества и тратить много воды. Однако некоторые предприятия перешли на производство улучшенного хлопка. Пока только 12,5 % от всего рынка. Новый хлопок при изготовлении не требует большого количества воды и предполагает минимальное использование вредных химических средств. Ущерб окружающей среде сводится практически к нулю.

3. Лиоцелл

Эти вещи выполнены из ткани с высоким содержанием лиоцелла.

Одежда из искусственных волокон неприятна коже и трудноразлагаема, а при ее стирке выделяются вредные вещества. Через канализацию они попадают в мировые воды. Одна из альтернатив синтетике — лиоцелл (другое его название — тенсель). Его производят из древесной целлюлозы, а в процессе изготовления не используют вредные вещества. Материал легкоразлагаем и может служить вторичным сырьем. Внешне лиоцелл напоминает шелк, а по качеству близок к хлопку. Единственный минус на данный момент — дороговизна. Но даже ткань, в которой содержится 50 % тенселя, считается экологичной.

4. Каменная вата

Каменная вата производится из базальта, который образуется после охлаждения лавы. При плавлении это вещество превращается в волокна, похожие на вату. Это отличная замена стекловолокну или вспененному полиэтилену (а именно эти материалы чаще всего используют в строительстве). Основные преимущества нового материала такие: огнестойкость

водоотталкивание

долговечность даже в условиях экстремального климата Особенно актуально использовать каменную вату в районах с высокой вероятностью природных бедствий: лесных пожаров или наводнений.

5. Грибы как упаковочный и строительный материал

Фестиваль компании MycoWorks, которая активно занимается использованием грибов в качестве строительного материала.

Грибами можно заменить пластиковые изоляционные материалы и защитную упаковку. Производством прочных тканей из мицелия (из этого состоят грибы) занимается компания MycoWorks. Ее руководители по качеству сравнивают грибы с пробкой и резиной. Считается, что со временем грибы смогут заменить даже кожу. Еще одна фирма, Ecovative Design, применяет мицелий как средство для скрепления деревянных панелей при строительстве, а также изготавливает из них огнеупорную упаковку.

6. Цемент на основе мочевины

Так выглядит мочевина.

Один из наиболее вредоносных для экологии материалов — цемент. На его производство приходится 5 % выбросов углекислого газа в атмосферу. Одна из альтернатив цементу — биостон. Его создал студент из Эдинбурга, использовав при производстве 3 компонента: песок, питательные вещества и мочевину.

Для изготовления этого материала необходимо широкодоступное сырье, а сам камень не выделяет вредных веществ. Единственный недостаток — прочность биостона не так высока, как у цемента.

7. Бумага tree-free

Помимо деревьев, есть множество природных материалов, из которых можно изготовить бумагу. Например, из бананов или конопли. Также популярна солома пшеницы, которая в огромном количестве остается после сбора урожая. Основная проблема экобумаги — дороговизна. Но ее качество и другие свойства остаются на высоком уровне.

8. Бамбук как сырье для изготовления зубных щеток

Презентация бамбуковых щеток в компании Bogobrush.

Привычные нам зубные щетки из пластика — настоящее бедствие для экологии. Огромное их количество выбрасывается на помойки ежедневно в каждой стране без дальнейшей переработки. Альтернатива — биоразлагаемые бамбуковые щетки.

9. Экологичный материал для купальников

Экокупальник печатают на 3D-принтере из губчатого материала. Во время купания бикини и бюстгальтер впитывают из воды все грязные вещества. Звучит не особо гигиенично, однако никакого вреда здоровью это не наносит.

10. Яблочное пюре для производства одноразовой посуды

В Самаре изготовили и даже выпустили в продажу съедобную одноразовую посуду как безопасный эквивалент пластиковой. Материал для производства более чем натурален и к тому же низкокалориен — это яблочное пюре. В такой стаканчик можно спокойно наливать кипяток. А после использования есть его совсем не обязательно — можно просто выбросить. Разлагается посуда за несколько дней, а в воде растворится за 12 часов. Сейчас стоимость установилась на уровне 30–40 рублей за штуку, но самарцы на этом не хотят останавливаться и работают над удешевлением производства.

11. Переработанные пластиковые бутылки, из которых делают шпалы

В 2018 году в Москве во время ремонта трамвайных путей использовали шпалы, сделанные из пластиковых бутылок. Такая конструкция может быть работоспособной в течение 50 лет и более. А после их снова можно пустить в дело и с привлечением дополнительного материала изготовить новые... шпалы.

12. Металл, бамбук и прочие альтернативные материалы для изготовления многоразовых питьевых соломинок

Пластиковые трубочки непригодны для переработки. Каждая соломинка, которую когда-либо сделали, все еще находится на нашей планете. Причем, скорее всего, в океане. Альтернатива есть — многоразовые трубочки, сделанные из стекла, бамбука или металла. Мыть их можно специальной щеткой, и это совсем не сложно.

Отказ от пластиковых соломинок активно поддерживают и знаменитости. Например, Кара Делевинь — одна из самых высокооплачиваемых и известных супермоделей современности. Тег #myecoresolution означает, что девушка не использует пластиковые бутылки и трубочки для питья.

А некоторые экозащитники заметили, что альтернатива пластику уже давно придумана — полые леденцы и лакричные конфеты. Как говорится, выпил и закусил. Шутки шутками, но раз метод работает, то почему бы им не воспользоваться?

Бонус: отказ от прокладок

Увы, самая известная экологичная замена прокладкам — менструальные чаши — подходит далеко не каждой женщине. Но эти чаши и не обязательны, если вы хотите чувствовать себя комфортно во время «этих дней», попутно способствуя улучшению экологии. Одна из альтернатив — менструальные трусы. Выглядят они как обычное белье. На уровне промежности в них находится небольшое уплотнение ткани толщиной чуть меньше стандартной ежедневки. Работает это чудо-белье по той же схеме, что и прокладки, а вместимость у каждой пары — около 2 тампонов. В конце дня трусы следует постирать вручную или в стиральной машине. Такие модели носят и звезды, например Мила Кунис.

А вы обращаете внимание на экологичность вещей, которые покупаете?