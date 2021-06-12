12 доказательств того, что фраза «раньше было лучше» окончательно изжила себя

Люди часто говорят, что раньше было лучше: и трава зеленее, и жилось как-то легче. Ностальгия по былым временам — это, конечно, здорово, но настоящее тоже может быть крутым. Мы живем в мире развивающихся технологий, которые положительно влияют не только на нас, но и на природу.

AdMe.ru поведает вам о 12 позитивных изменениях, которые произошли не так давно или происходят прямо сейчас.

1. Космический туризм близок как никогда

По прогнозам, объем рынка космического туризма к 2030 году достигнет $ 3 млрд. Сразу несколько предприятий соревнуются в отправке туристов на орбиту, и компания Илона Маска SpaceX в их числе. Несколько успешных поездок случились в нулевые, и до недавних пор про космический туризм как-то позабыли. Но уже на осень 2021 года запланированы новые путешествия: в космос отправятся бизнесмены, филантропы, ученые и врачи. Кто знает, может, через десяток лет и простому человеку удастся слетать на уик-энд на Луну?

2. Развивается технология, которая буквально прокачает наш мозг

Проект Илона Маска Neuralink — это микрочип, который создаст связь между мозгом человека и компьютером. В будущем он поможет лечить болезнь Паркинсона и даже обеспечить тактильность протезированных конечностей. Помимо этого, Neuralink способен помочь людям с тревожностью и депрессией, которые порой не могут заставить себя выйти из дома. По словам Маска, чип облегчит состояние человека, чтобы он смог по крайней мере начать лечение.

3. Ученым удалось вырастить человеческий зуб

У протезирования зубов богатая история. Давным-давно для замены выпавших зубов люди использовали слоновую кость, пчелиный воск и дерево. В наше время применяют более современные материалы, но зуб в итоге все равно получается искусственным и крепится с помощью непростой конструкции. Не так давно ученым удалось вырастить биологический зуб с высокой степенью приживаемости. Так называемые биоимпланты являются наиболее близкими по структуре к настоящим зубам, и это огромный шаг в области протезирования. Помимо этого, технологии уже позволяют выращивать зубную эмаль.

4. Офтальмология тоже не стоит на месте

Недавно офтальмологи Чебоксарского филиала МНКТ изобрели протез радужки глаза в комплексе с искусственным хрусталиком, который поможет в реабилитации людей после травм глаза. Уникальное изобретение уже запатентовано под названием «Иридохрусталиковая диафрагма» и внедрено в практику. Радуют и другие изобретения: к примеру, очки с возможностью самостоятельной регулировки. Люди с дальнозоркостью смогут настраивать одни очки, а не использовать несколько пар для чтения, прогулок и т. д.

5. Панды перестали быть вымирающим видом

Большие панды, долгое время находившиеся под угрозой исчезновения, переведены из категории «вымирающий вид» в категорию «уязвимый». Хотя популяция панд все еще находится под угрозой, люди медленно, но верно восстанавливают ее. Благодаря заповедникам число панд постепенно увеличивается.

6. Сейчас в мире больше деревьев, чем 100 лет назад

Логично предположить, что вырубка лесов и масштабные лесные пожары сильно сокращают процент деревьев на планете. Но оказалось, что, несмотря на природные бедствия и деятельность человека, сейчас на Земле куда больше деревьев, чем сотню лет назад. За это время их количество выросло на 400 %.

7. У нас будут высокоскоростные поезда

Компания Virgin Hyperloop готовится совершить революцию в области транспорта. Уже сейчас проводятся испытания высокоскоростных пассажирских поездов, которые смогут развивать скорость до 1 200 км/ч. Если бы с такой скоростью ехал поезд «Сапсан», от Москвы до Санкт-Петербурга можно было добраться за 32 минуты. Передвигаться поезда будут через безвоздушные вакуумные тоннели. Согласно прогнозам, к 2027 году Virgin Hyperloop выйдет на мировой рынок.

8. Компании разрабатывают биоразлагаемый пластик

Ученые давно бьют тревогу из-за пластиковых отходов, попадающих в океан. Ежегодно в воде оказывается до 12,7 млн тонн пластика — масштабы загрязнения ужасают. Решать эту проблему необходимо на мировом уровне, а не только за счет отдельно взятых активистов. Организация Greenpeace уже проводит исследования в области создания биоразлагаемого пластика. Этот материал производится из сахарного тростника, и его гораздо легче перерабатывать. Не отстают и остальные: ученые из Астраханского государственного университета разработали пищевую пленку из желатина, а одна финская компания запустила производство питьевых трубочек из вторичных древесных отходов.

9. 3D-печать уже применяется в медицине и пищевой промышленности

3D-принтеры уже не воспринимаются как новшество, но большинство людей не догадываются об их возможностях. Между тем технологии в этой сфере продвинулись достаточно далеко, чтобы производить мясо без использования продуктов животного происхождения. Нашлось применение и в медицине — врач может, к примеру, создать точную копию позвоночника пациента, чтобы спланировать сложную операцию, или изготовить идеально подходящий протез конечности.

10. Виртуальные поездки приходят на помощь, когда нет возможности путешествовать самому

Когда нет возможности своими глазами увидеть популярную достопримечательность, можно с грустью листать фотографии в интернете или же отправиться на виртуальную экскурсию. Технологии VR позволяют надеть шлем и совершить путешествие в любую точку планеты или даже за ее пределы. Пока что с помощью виртуальной реальности нельзя ощутить запахи или почувствовать морской ветер в волосах, но нам кажется, что и над этим изобретатели понемногу работают.

11. Искуственный интеллект достиг небывалого развития

Мы не раз слышали, что ИИ лихо обыгрывает мировых чемпионов в шахматы. Однако не так давно компьютер превзошел сам себя — искусственному интеллекту удалось обыграть чемпиона по китайской игре го. До недавнего времени го была единственной игрой, в которой человек превосходил ИИ. После победы компьютера корейский чемпион Ли Седоль завершил свою карьеру со словами: «Теперь есть сущность, которую нельзя победить». Развитие ИИ поможет автоматизировать многие области производства: там, где раньше требовался человеческий ресурс, работать смогут роботы. Хоть многие и боятся, что ИИ оставит человечество за бортом, развитие этой области, напротив, будет генерировать новые профессии и рабочие места.

12. Репродуктивная медицина шагнула далеко вперед

Когда-то фраза о бесплодии, сказанная врачом, считалась для женщины приговором. Так было до 1978 года, а точнее, до первого успешного случая применения ЭКО, или искусственного оплодотворения. С помощью этой технологии в мире родилось более 8 млн детей, а диагностированное бесплодие, как и возраст, считавшийся ранее нерепродуктивным, больше не приговор.