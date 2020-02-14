12 уникальных акций от разных брендов, за которые хочется сказать спасибо
Уже давно развеян миф об эгоистическом счастье и доказано, что помощь другим делает нас счастливее и стимулирует выработку эндорфинов. Кроме того, бескорыстные поступки повышают самооценку и позволяют гордиться собой. Отчасти поэтому в наше время филантропия играет важную роль в социальной жизни людей. Различные компании, ведущие мировые бренды и крохотные магазинчики тоже не хотят отставать и всеми силами стараются сделать наш мир чуточку лучше.
Мы в AdMe.ru были в восторге, когда узнали, сколько уникальных благотворительных акций проводится в разных странах. Вот 12 самых трогательных из них. А в конце статьи вас ждет бонус, доказывающий, что необязательно быть огромной империей, чтобы вершить добрые дела.
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Два года назад McDonald’s придумал, как оригинально поздравить женщин с 8 Марта. Компания перевернула свой логотип на уличных баннерах, упаковке и в соцсетях. Так из буквы M получилась буква W (англ. woman — «женщина»).
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Dove снял рекламный ролик, чтобы поддержать японских молодых девушек и поднять их самооценку. Ведь по статистике только 7 % юных японок уверены в себе.
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Перед Новым годом IKEA проводила акцию, участвовать в которой могли все покупатели. Нужно было приобрести товар и оставить его в специальном месте, а компания передавала подарки пожилым людям и детям с тяжелыми заболеваниями. Сейчас российский филиал IKEA запустил новый проект: теперь на сайте компании есть раздел под названием «Домой с другом». Здесь можно увидеть фотографии собак и кошек, которые ищут дом, и забрать кого-нибудь из них с собой.
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На прошлый Новый год Lego запустил, пожалуй, самую оригинальную акцию, в которой мог принять участие каждый. Нужно было лишь собрать какую-нибудь фигуру из конструктора и выложить результат в соцсети. За каждый такой пост компания жертвовала один набор на благотворительность.
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Прошедшим летом сеть магазинов «Дикси» решила помочь бездомным животным и устроила акцию по сбору кормов для собак и кошек. При помощи небезразличных покупателей было собрано 6,5 т кормов.
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Минувшей осенью японская компания Bandai Namco, занимающаяся разработкой и продажей видеоигр, провела нетривиальную акцию: все желающие могли расплатиться за новую игру кровью и стать донором.
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В 2018 году на День Земли Adidas устроил экологическую акцию и выпустил футбольную форму из пластика, выловленного в океане. Все 23 команды Высшей футбольной лиги поддержали идею и надели одежду на выходные.
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Фонд «Ночлежка» придумал оригинальный способ обратить внимание на проблемы бездомных людей. Он создал «бездомный» баннер, разместить который у себя на странице может любой человек или медиаресурс. Кликнув на баннере, можно перейти на сайт фонда, где опубликованы видеоролики с реальными историями людей, оставшихся без крыши над головой.
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В конце 2018 года Disney запустил массовый флешмоб в соцсетях: люди выкладывали свои фото с импровизированными ушами Микки Мауса. А компания отправляла $ 5 за каждое фото в благотворительный фонд Make-A-Wish. Он занимается исполнением желаний тяжелобольных детей.
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Площадка «Питомцы Mail.ru» и производитель кормов для животных Purina создали квест для детей, который обучит ответственно относиться к братьям нашим меньшим и подготовит к появлению в доме питомца.
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Модный дом Balenciaga не смог остаться в стороне и решил помочь Австралии, пострадавшей от свирепых пожаров. Бренд выпустил линию одежды с изображением коал, а все деньги от продажи вещей перечисляет в благотворительные организации.
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Еще в 2012 году Samsung создал приложение, подсчитывающее количество пройденных километров. За каждую тысячу метров перечислялись деньги в фонд помощи детям.
А в январе этого года компания представила новую экологичную упаковку, из которой можно смастерить тумбочку, столик и даже домик для кота.
Бонус: даже маленький магазин может сделать много добра
Канадский книжный магазин стал домом для уличных кошек. Многие посетители приходят специально, чтобы пообщаться с пушистыми жителями или усыновить животных. Уже более 30 котиков нашли себе хозяев благодаря добрым владельцам магазина.
А какие благотворительные акции встречались вам? Участвовали ли вы в них?
Фото на превью samsung