12 уникальных акций от разных брендов, за которые хочется сказать спасибо

Два года назад McDonald’s придумал, как оригинально поздравить женщин с 8 Марта. Компания перевернула свой логотип на уличных баннерах, упаковке и в соцсетях. Так из буквы M получилась буква W (англ. woman — «женщина»).

Перед Новым годом IKEA проводила акцию, участвовать в которой могли все покупатели. Нужно было приобрести товар и оставить его в специальном месте, а компания передавала подарки пожилым людям и детям с тяжелыми заболеваниями. Сейчас российский филиал IKEA запустил новый проект: теперь на сайте компании есть раздел под названием «Домой с другом». Здесь можно увидеть фотографии собак и кошек, которые ищут дом, и забрать кого-нибудь из них с собой.