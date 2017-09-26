12 действий, которыми мы незаметно портим свой ноутбук

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Ноутбук — один из самых распространенных рабочих инструментов нашего века. А так как он стал частью нашей повседневной жизни, мы не всегда задумываемся, правильно ли мы с ним обращаемся. Однако некоторые мелочи могут не просто сказаться на ноутбуке, но и повлиять на его работу. AdMe.ru предлагает проверить себя и узнать, так ли безвредны ваши повседневные манипуляции с ноутбуком.

1. Не работайте за ноутбуком рядом с питомцами

Как бы мило не выглядел ваш кот, удобно устроившийся рядом с ноутбуком, не поощряйте такие привычки питомцев. И тем более не давайте котам сидеть на устройстве. Домашних животных привлекает тепло работающего ноутбука, но их шерсть может попасть в вентялиционные отверстия или забить внутренние вентиляторы. В итоге это приведет к перегреву и ухудшению работы вашего устройства. Также ему могут навредить тараканы и муравьи, забравшиеся внутрь. Так что заканчивайте есть за ноутбуком — крошки могут привлечь насекомых.

2. Не делайте лишних движений

Если в вашем ноутбуке не SSD-диск, а механический накопитель на жестком диске, старайтесь обращаться с ним аккуратнее во время работы программ, которые обращаются к жесткому диску. Его части подвижны, и когда вы трясете или резко двигаете ноутбук, это может помешать их работе и привести к потере данных.

3. Не перекручивайте провода

Провода зарядки ноутбука лишь на первый взгляд могут выдержать множество скручиваний и сгибов, но они гораздо более хрупкие, чем кажется. Ноутбуки по своему назначению должны быть мобильными, поэтому провода делают легкими и тонкими. Не наматывайте провода на другие предметы, особенно если у них острые края или углы. Не оставляйте их висеть в воздухе, когда заряжаете ноутбук: это ослабляет разъем и в будущем может привести к проблемам с зарядкой.

4. Не держите ноутбук на зарядке постоянно

Технически, зарядить батарею слишком сильно нельзя, т. к. в современных моделях ноутбуков используются ионно-литиевые батареи. Но контроллер, защищающий батарею от перезаряда, может испортиться, и излишний заряд приведет к перегреву и порче батареи.

5. Не открывайте ноутбук, держа экран за угол

Экран очень хрупкий, поэтому нельзя поднимать ноутбук, держась за него. И если это очевидно, то настраивать и поднимать крышку тоже стоит с осторожностью. Обычно мы поправляем экран, держа его за один из верхних углов. Другой при этом остается неподвижным, и по сути вы просто гнете экран. Чтобы ноутбук прослужил вам дольше, поправляйте экран, придерживая его за середину рамки.

6. Не держите ноутбук на коленях

Хотя название ноутбука происходит от слова «колени» (англ. lap — колени, laptop — ноутбук), держать его на них не стоит. Это может блокировать вентиляционные отверстия и приводить к перегреву.

7. Не ставьте ноутбук рядом с другими электроприборами и магнитами

В обычном жестком диске используется магнитная система для хранения информации. Близость ноутбука к магнитам или другим электроприборам может вызывать магнитные помехи. А это приводит к порче или потере данных, так что держите ноутбук подальше от этих предметов.

8. Не выдергивайте шнур питания

Даже если вы торопитесь, старайтесь аккуратно вытаскивать шнур питания. Резкие движения могут повредить разъем и сам шнур, а это может вызвать проблемы с зарядкой ноутбука.



9. Не пренебрегайте чехлом

Чехол и сумка для ноутбука должны быть мягкими и не иметь твердых углов и частей. Внутренние детали устройства чувствительны к тряске и кочкам, поэтому просто носить ноутбук в рюкзаке с другими вещами — не самая хорошая идея.

10. Не давите на экран при чистке

Мы знаем, что нельзя чистить экран ноутбука водой и обычной тканью. Но даже если вы используете специальную безворсовую ткань и жидкость, не переусердствуйте — экраны очень тонкие, поэтому давить на них не надо.

11. Не держите ноутбук включенным постоянно

Если вы работаете за ноутбуком пару часов в день, не стоит всегда держать его включенным. Во время постоянной работы первым делом изнашиваются жесткий диск и система охлаждения. Если же вы используете устройство в течение дня несколько раз, просто переводите его в спящий режим.

12. Не ставьте на ноутбук чашки с напитками

Мы часто пьем чай или кофе во время работы за ноутбуком. Но горячая кружка с чаем может навредить, даже если вы ничего не прольете. Не ставьте чашку с горячим напитком на закрытую крышку ноутбука — это может испортить матрицу экрана. И тем более не ставьте кружку на открытый ноутбук: все мы знаем, как опасна пролитая жидкость для гаджетов.

Признаки скорой поломки ноутбука

Советы выше помогут продлить срок работы вашего ноутбука, а ниже мы перечислим случаи, в которых пора заняться его починкой, пока не стало поздно. Громкая или медленная работа жесткого диска.

Ноутбук стал работать гораздо медленнее, может «зависнуть» без причины (например, при чтении текста).

Усилился шум вентиляторов.

Появились звуки при включении ноутбука, хотя раньше их не было.

Ноутбук перезагружается сам по себе.

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