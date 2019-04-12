12 крутых фишек зоопарков мира, от которых становится теплее на душе

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Многие зоопарки в мире отказываются от идеи помещать животных в клетки. Сейчас у братьев наших меньших просторные вольеры, а у некоторых — вообще условия, приближенные к естественным. Такая тенденция только радует, ведь смотреть на то, как тигр мечется за ограждением метр на метр, без сожаления невозможно.

Мы в AdMe.ru решили узнать, что же такого крутого и необычного предлагают заведения с животными, и вот 12 классных фишек, которые должны запомниться путешественникам на всю жизнь.

Япония

Морской парк «Кейкю Абурацубо» (Keikyu Aburatsubo Marine Park) предлагает поздороваться с выдрой за лапку (благодаря маленькому отверстию в стекле).

Англия

Любители поттерианы придут в восторг от посещения Дома рептилий в Лондонском зоопарке (London Zoo). Ведь это именно то место, где снимали серию «Гарри Поттер и философский камень», а именно эпизод, где Гарри разговаривает со змеями. Ну и сам факт прогулки по одному из старейших научных зоопарков мира приятно согреет душу. Кстати, для посетителей его открыли после 1828 года. До этого времени его коллекция была доступна только ученым.

Таиланд

Зоопарк «Чианг Май» (Chiang Mai) в Таиланде помимо прекрасных панд порадует посетителей Снежной комнатой — местом, где царствует зимний климат (нам, конечно не привыкать, но тайские дети просто в восторге).

Германия

Берлинский зоопарк (Zoo Berlin) демонстрирует не только одну из самых больших коллекций редких животных, но и прекрасный трехэтажный аквариум, где представлены экспозиции от Большого Барьерного рифа с тропическими морскими обитателями до речных ландшафтов, а также джунглей Амазонки с кровожадными крокодилами.

Объединенные Арабские Эмираты

Если вы оказались в Дубае, обязательно сходите в Dubai Aquarium — океанариум, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный закрытый аквариум в мире. Но это еще не все: здесь вы можете пройтись по арочному туннелю высотой 11, длиной 51 и шириной 20 метров, в котором получите незабываемые впечатления (кстати, в нем есть система, имитирующая смену дня и ночи).

Аргентина

В Аргентине есть зоопарк мечты — Луджан (Luján). Там можно кормить, тискать, гладить и просто любоваться вблизи почти всеми видами животных. Дикие птицы, козы, овцы ходят рядом с посетителями, а клетки с тиграми, львами и пумами призывно открыты. И это безопасно (наверное).

Россия

Строго говоря, Сихотэ-Алинский государственный заповедник в России не является зоопарком, но тут можно понаблюдать за занесенным в Красную книгу Российской Федерации амурским тигром в естественной, так сказать, среде обитания. То, что этих животных еще можно увидеть, заслуга целевой федеральной программы «Сохранение амурского тигра».

Израиль

Если вы захотите посмотреть, как выглядели обитатели Ноева ковчега, то загляните в иерусалимский Библейский зоопарк (Biblical Zoo), находящийся на территории зоологического сада. Конечно, некоторых представителей животного мира, которые упоминались в Библии, уже нет в природе, но организаторы постарались максимально приблизиться к оригинальному перечню. Кстати, 11 видов животных удалось спасти именно здесь. Помимо зверей вы сможете насладиться огромной моделью самого Ноева ковчега, а также воссозданной природой древней Палестины.

США

В США, Нью-Джерси, есть очень необычный зоопарк, Popcorn Park, в котором находят приют брошенные, больные и старые животные. Он невелик (около 200 особей), здесь обитают звери с очень непростой судьбой, которым улыбнулось счастье оказаться в таком хорошем месте. Помимо диких животных (есть даже медведи) в зоопарке живут обычные кошки и собаки, которых могут забрать домой неравнодушные посетители.

Норвегия

В этом норвежском Полярном зоопарке (Polar Zoo) — который, кстати, является самым северным в мире — живут скандинавские братья наши меньшие, причем на огромной территории (46 га), и даже не подозревают, что находятся под присмотром. Тут можно понаблюдать за волками и рысями в непосредственной близости, а вишенкой на торте станет демонстративная площадка для фотосессий с самыми лояльными дикими представителями фауны Норвегии.

Сингапур

Если вы хотите посмотреть на животных ночью, вам в Сингапур. В его ParkHopper Plus вам предложат ночное сафари в джунгли. Ведь именно в это время суток на охоту выходят хищники, и вы сможете вдоволь пощекотать себе нервы.

Австрия

Старейший Tiergarten Schönbrunn в Вене, построенный в 1752 году, и сейчас найдет чем удивить своих посетителей. Кроме огромной коллекции представителей фауны вы можете насладиться архитектурой Императорского павильона, в котором когда-то завтракал австрийский император Франц I, а также просто побродить по аллеям и полюбоваться постройками в стиле барокко.

Может, и в вашем городе есть необычный зоопарк? Расскажите нам в комментариях.