12 историй со счастливым концом о том, что случается, когда люди проявляют заботу по отношению к бездомным животным

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Безразличие страшнее жестокости, потому что жестокость — явление редкое, а безразличие — повсеместное. Так рассуждали классики литературы XIX века, и с тех пор в обществе мало что изменилось. В наше время о человеке судят также и по его отношению к домашним животным, тем, кто оказался в трудной ситуации. Не обижать — полдела. Помочь, если можешь, — целое дело.

Авторов AdMe.ru тронули истории на Pikabu, Reddit и «Подслушано» о том, как люди не прошли мимо несправедливости. Мы хотим, чтобы наши читатели познакомились с ними тоже.

В нашем городе на единственном рынке несколько месяцев с лета до холодов ходил спаниель, весь в колтунах, ему даже передвигаться было тяжело. Моей маме оказалось больше всех надо: забрали, пытались выстричь самостоятельно — никак, да и большой риск повредить кожу: эта свалявшаяся шерсть будто приросла к маленькому туловищу. Отвезли к грумеру, он поломал кучу инструментов, но после даже сделал скидку за то, что мы именно подобрали песика, сделали добро. Пес стал очаровательным, от него даже пахло каким-то собачьим парфюмом! И потом, когда мы гуляли с ним по городу, все постоянно восхищались: «Откуда же у вас такой красавец?!» А все оттуда же! 90 % горожан его видели, но никто ничего не сделал. © Cutty.sark94

***

Занимаюсь бездомными животными. Красивых, отмытых, расчесанных забирают быстро. Но, естественно, животные с тяжелыми травмами внешне не самые милые. Такие оседают у меня на ПМЖ. Благо, финансы позволяют держать эту армию. Сейчас меня встречают дома коты: одноглазый, безухий, 2 трехлапых, 2 бесхвостых, слепая кошка, кошка почти без шерсти (тело в ожогах) и дворняга на коляске. Мои самые любимые, самые любящие и такие красивые! © hyper228

***

Я неисправимая кофеманка. И вот опять в перерыве между парами бегу к кофейному киоску. Боковым зрением обратила внимание на двух подростков, пинающих друг другу то ли шапку, то ли варежку. «Вот кому-то делать нечего: ни на пары спешить не надо, ни на работу», — отворачиваясь, подумала я. И тут «варежка» пискнула! Я обернулась и напряглась: да это не варежка — щенок или котенок! Не могу видеть, как обижают животных, да еще мелких. — Вы тут чего животину мучите?

— Ой, тетя, иди куда шла!

— Зачем пинаешь?! А если тебя так?

— Кто? Ты, что ли? — не церемонясь ощутимый толчок в плечо. На улице день, центральная улица города, люди идут-спешат по своим делам, а у этих гаденышей развлечение, до которого никому нет дела. Кроме такой дуры, как я. Да и у меня на лбу не написано, что росла с мальчишками, учусь с мальчишками, а берцы не для красоты ношу. Первый удар в ухо, от которого слетела шапка, я получила от того, что помельче. И тут же перестала деликатничать. Обидчик опрокинулся с воем — да, берцы. От второго хорошо под дых получила я. И даже не берусь прогнозировать, чем бы это закончилось, если бы не дородный мужик, с криком кинувшийся мне на помощь. Пацанье разбежалось, мужик помог мне подняться. Тут из сугроба заскулила «варежка», при ближайшем рассмотрении — щенок йоркширского терьера. Щенка я пронесла в учебный корпус под курткой. Вымыла в туалете, завернула в кофту. Вокруг меня в коридоре сгрудились студенты. И знаете, господа, что меня поразило? Их фразы: «А-а-а, я видел, его пинали», «Так это его пинали?», «Ты смотри, породистый, а я думала, уличного били», «Ой, а можно я его домой заберу?». Ветеринар: «Глисты, перелом хвоста в нескольких местах, воспаление слизистой, не клеймен. Навскидку месяца 2, маленький совсем. Будем лечить». Маленькую «варежку» назвали Пиратом. Он всего на месяц младше моего крупного песика. Маленький отважный щенок. Знаете, я не люблю маленьких собак. Но Пират — это большой бесстрашный пес, случайно оказавшийся в маленьком тельце «варежки». © WeeSparrow

***

Мы спасли крошечных бельчат в последнюю минуту. Один «собирался» быть обедом для кошек, а другой — завтраком для собаки. Пока они слишком малы, чтобы вернуться домой и не пострадать от других животных. © henlodan

***

Моя мама зашла в приют для животных и закричала: «Кто хочет быть моей кошкой?!» И Гомес, сиамский кот, был единственным, кто начал мяукать как сумасшедший. Он был с нами 9 лет. Это котенок моего детства, и я всегда буду помнить его. © MissShayla

***

Вчера ходили с детьми выкидывать мусор в контейнер. Живем в частном секторе, хоть и принадлежим к городу, окраина. За два подхода вынесли мусор. Идем обратно, сосед по дороге: — А вы котят там не видели?

— Нет, а где?

— Да в пакете завязаны были, пищат. Я его разорвал, а они там. Блин... Вернулись. Откопали пакет. Секунд 30 стоим молчим. Сын с дочкой в один голос: «Мама, почему их так?» Солнышко, ветерок, тепло не по-августовски. Взять положить двух ни в чем не повинных существ в обычный пакет и вынести на помойку, как ненужный старый хлам или отходы. Так, между делом. Я не знаю, что случилось с людьми, и ответить детям не смогла. И напоследок. Я сама инкубирую и выращиваю цыплят — муж в шутку зовет меня «куриная мама». Теперь я и «кошачья мама». © Marans

***

Долго мучили кошмары, не знал, как справиться. Недавно подобрал кота: отмыл, израненные лапы вылечил, откормил. Кот черный весь, пушистый, и глаза зеленые, но характер... Всех ненавидит, дерется и кусается, глажу только я его, да и спит он только со мной, можно сказать, у меня на голове. Ложится так, что огибает мою голову, как шапка. Самое удивительное, кошмары перестали сниться, но все домашние над нами ржут. А у меня теперь есть мой живой ловец снов. © overheardaboutanimals / vk

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Наша кошка была найдена под крыльцом в снежную бурю. Когда мы обнаружили ее, она практически закоченела. А сейчас, год спустя, она просто сходит с ума по снегу! У моего парня была кошка, которая скончалась. И новая просто невероятно похожа на нее! Она идеально подходит для нашей маленькой семьи — наш лучший котенок! © agarci_0504

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По соседству с нами живет много уличных кошек. Зимой моя жена делает специальные домики для них, чтобы они не замерзали. © Cabalagent1

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Моя подруга «усыновила» кота и обнаружила, что тот тяжело привыкает к новому дому. Поэтому она решила просто полежать и поспать рядом с ним на полу, на том месте, которое он выбрал. © Abortivora

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Существует День черного кота, когда вспоминают, что многих черных котов не хотят забирать из приютов. Мы с женой «усыновили» черную 7-летнюю девочку в качестве нашей первой кошки. Она великолепна! © KevdogFTW

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9-летний мальчик из России Павел Абрамов рисует портреты животных. Но нет, он не продает их за деньги. Он обменивает их на еду и лекарства для питомцев, которые потом жертвует приютам. Маленький человек с большим и добрым сердцем. © overheardaboutanimals / vk