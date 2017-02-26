12 идей, которые вернут добро в любой город

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Как часто поступок одного человека вдохновляет тысячи других и что-то серьезно изменяет в этом мире? Мы в AdMe.ru собрали для вас несколько примеров, которые возвращают веру в добро и человечество. Но, может, и вам есть что рассказать? Ждем ваших историй в комментариях к статье.

Студент сделал 1 500 оригами-сердец для всех учащихся в честь Дня святого Валентина

Студент сделал из бумаги 1 500 оригами-сердец, чтобы каждый учащийся получил свою открытку. На каждой валентинке написано: «Тебя любят!» Поступок вдохновил школьников и студентов по всей Америке последовать такому примеру.

«Полка добра», на которой все желающие могут оставить продукты питания для нуждающихся

Акцию «Полка добра» придумали жители Иркутска. Все желающие могут приобрести товары первой необходимости в супермаркете и оставить на специальной полке, чтобы их могли взять нуждающиеся. Сегодня такие полки появляются в магазинах по всей России.

Китайский дворник работал 30 лет, чтобы оплатить образование 37 обездоленных детей

Обычный дворник в Китае продал свою квартиру и переехал в съемную, а затем начал отдавать практически всю свою зарплату на протяжении 30 лет, чтобы помочь брошенным детям. История о его бескорыстном поступке вдохновила людей в Китае пожертвовать деньги на помощь другим детям.

Неизвестный подарил пенсионерке квартиру, чтобы социальные службы не забрали у нее внука

Неизвестный в Казахстане подарил квартиру бездомной женщине, чтобы она смогла оформить опекунство над своим внуком, который остался без родителей. Местные жители помогли приобрести технику и мебель, а школа, где учится мальчик, сделала для него с бабушкой косметический ремонт в новой квартире.

«Крючки доброты», чтобы делиться одеждой и продуктами с нуждающимися

Акция «Крючки доброты» быстро нашла сторонников в городах Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины. Неизвестные устанавливают крючки рядом с мусорными контейнерами, на которые любой желающий может повесить сумки с чистой одеждой или продуктами для нуждающихся.

Этот человек раздает 350 000 авиамиль тем, кто не может купить себе билет домой

Предприниматель Питер Шанкмен часто путешествует. Собрав 350 000 авиамиль, он подарил их людям, которые не могли позволить себе купить билет домой на Рождество. Его пример вдохновил тысячи других пользователей соцсетей донировать свои авиамили тем, кто хочет провести праздники с семьей.

В Турции собак пускают в магазины на ночь, чтобы они не замерзли на улице

В Стамбуле владельцы магазинов устроили для бродячих собак временный приют в торговом центре, чтобы те не замерзли во время сильных холодов. Местные жители поддержали идею и принесли теплые одеяла и корм, чтобы собакам было комфортнее.

В Петербурге неизвестный меценат оплатил долг пенсионера в 2,5 млн рублей за самолет

В Санкт-Петербурге неизвестный оплатил долг размером в 2,5 млн рублей, который числился за одним из пенсионеров. Пожилой пилот приобрел воздушное судно, на котором когда-то летал, но не мог оплатить налоги на самолет, накопившиеся за 20 лет. Сейчас пенсионер мечтает закончить ремонт и устраивать авиатуры для всех желающих.

Имам предложил всем бездомным укрыться от холодов в теплой мечети

Имам в Сараево открыл двери своей мечети для всех бездомных, чтобы спасти их от холода. Неважно, какой национальности и вероисповедания люди, имам каждого принимает как гостя. Жители города поддержали его и принесли еду и напитки для бездомных, превратив мечеть в теплый приют.

Горожане собрали деньги, чтобы помочь пенсионеру в беде, а он угостил их яблоками

В Томске у пожилого инвалида украли детали из автомобиля. Его сын обратился через соцсети с просьбой помочь в поиске преступников. Горожане не нашли хулиганов, но собрали деньги, необходимые для покупки новых деталей. А дедушка целый день на отремонтированной машине угощал всех горожан бесплатными яблоками.

За один день удалось найти новых хозяев для 53 000 бездомных собак и кошек

Каждый год в Техасе проводят акцию «Очистить приюты» (Clear the Shelters). В течение одного дня десятки приютов бесплатно отдают бездомных животных. В 2016 году за день в 11 приютах не осталось ни одного животного: удалось пристроить 53 000 питомцев.

История о продавце Умаре, подарившем ящики фруктов детям из хосписов



Продавец по имени Умар, работающий на одном из рынков Москвы, подарил детскому дому ящики фруктов и овощей, когда узнал, что одна из покупательниц приехала к нему за мандаринами для детского хосписа.