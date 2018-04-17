12 харизматичных пенсионеров, которые плевать хотели на то, сколько им лет

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Мы привыкли, что пожилые люди ведут не такой активный образ жизни, как в молодости, предпочитая нянчить внуков или сидеть со сверстниками у подъезда. Но наши герои не из таких. Они, несмотря на возраст, отрываются как могут и заряжают окружающих позитивом и желанием жить. Вот наши герои: 90-летняя фигуристка, 89-летняя старейшая работающая модель, 76-летняя гонщица, совершившая кругосветное путешествие на ретроавтомобиле, и другие.

AdMe.ru собрал 12 харизматичных пенсионеров, которые забыли о своем почтенном возрасте и дали жару, утерев нос многим молодым людям. А в конце мы покажем заразительный танец 90-летней бабушки, посмотрев который, вы не сможете не улыбнуться.

Линда Родин, 69 лет, стилист

Линда Родин — стилист из Нью-Йорка, которая до этого несколько лет работала моделью, а затем была фотографом. Популярность Линды выросла, когда она решила, что «после 60 жизнь только начинается» и вернулась в фешен-индустрию. Сейчас в свои почти 70 лет бабушка успела побывать лицом нескольких брендов, сняться в рекламе и появиться на страницах глянцевых изданий. На вопрос, как ей удается быть такой стильной и позитивной, Родин отвечает: «Я поняла, что уже не стану моложе, и приняла это. Это нормально. Поэтому решила стареть красиво».

Джеффри Лайф, 79 лет, терапевт, бодибилдер

Вот как круто можно выглядеть в свои 79 лет. А ведь до 60 лет этот дедуля из Нью-Йорка был семейным терапевтом, страдающим от ожирения. Джеффри Лайф был таким большим, что даже не мог завязать себе шнурки, а пешая прогулка давалась с большим трудом и заканчивалась через какие-то 100 метров. Когда Джеффри решил изменить себя, занявшись бодибилдингом, он и представить не мог, что это перевернет его жизнь. Сейчас ему 79 лет, он тренируется в тренажерном зале несколько раз в неделю, занимается тхэквондо и тайским боксом. А еще он написал 3 книги-бестселлера.

Дафна Селф, 89 лет, старейшая работающая модель

Дафна Селф родилась 1 июля 1928 года в Лондоне. В 21 год она выиграла местный конкурс среди девушек для обложки журнала. Затем Дафна была моделью для художников, работала в доме моделей, появлялась в рекламе различных товаров — от одежды до хлопьев для завтрака. Но после свадьбы она посвятила себя семье. Когда Дафне было 70, ее мужа не стало и она вернулась в модельный бизнес. Пожилая супермодель снималась для Dolce & Gabbana, Ralph Lauren и Harper’s Bazaar. Она, кстати, работает до сих пор и планирует заниматься любимым делом как минимум до 100 лет. Ну что ж, пожелаем ей здоровья и удачи.

Дорис Лонг, 102 года, увлекается промышленным альпинизмом

Британке Дорис Лонг 102 года. Вы можете себе представить ее, поднимающуюся, как скалолаз, по стене небоскреба или какой-то башни? А Дорис занимается промышленным альпинизмом больше 17 лет! Дорис Лонг стала старейшим рекордсменом в мире по спуску с высоты 94 метра с башни Spinnaker Tower, расположенной в графстве Гэмпшир на юге Англии. Достижение зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса. Кстати, альпинизмом она занимается, чтобы помочь собрать деньги для местного хосписа.

Сара Джейн Адамс, 63 года, икона стиля, дизайнер украшений

Стильная пенсионерка Сара Джейн Адамс из Сиднея не стесняется своего возраста и с восхищением рассказывает, как выложенный в инстаграме простой снимок с повседневным нарядом внезапно сделал ее знаменитой. Сара подкупила поклонников своими выразительными нарядами и смелыми образами, сочетая современную одежду с предметами гардероба своей молодости. Да, Сара признается, что до сих пор носит одежду, которую покупала, еще будучи 18-летней девушкой. Популярность в сети и любовь поклонников подтолкнули Сару и ее мужа продать дом в Австралии и отправиться в путешествие по всему миру, чтобы пообщаться с фанатами. Их, кстати, только в инстаграме более 165 тыс. Сегодня пенсионерка — востребованная модель известного агентства IMG. Параллельно Сара Джейн продолжает заниматься своим ювелирным бизнесом.

Ивонн Даулин, 90-летняя фигуристка

В свои 90 лет Ивонн Даулин прекрасно катается на коньках и участвует в соревнованиях по всей Америке. Это при том, что 10 лет назад она попала в автокатастрофу и врачи запретили ей даже думать о катании на льду. Ивонн не последовала их совету и продолжила тренировки, как только снова смогла встать на коньки. Правда, он все же решила отказаться от акселей (прыжков в полтора оборота). В свободное от соревнований время Ивонн работает детским тренером по фигурному катанию. Главное, чему она учит своих подопечных, — быть собой без оглядки на окружающих.

Павел Резвой, в 65 лет переплыл океан

В 2004 году один из самых известных экстремалов Украины Павел Резвой в одиночку пересек на веслах Атлантику. На тот момент ему было 65 лет. А еще через год стал третьим человеком в мире, преодолевшим на одноместной лодке Индийский океан, и вторым из тех, кто за свою жизнь преодолел два океана.

Аннет Ларкинс, 76 лет, сыроед

На фотографии выше — американка Аннет Ларкинс в 71-летнем возрасте. Спустя 5 лет она все так же выглядит гораздо моложе своих сверстников. Ее даже иногда ошибочно принимают за дочь собственного мужа. Секрет ее молодости в том, что в 40-летнем возрасте она увлеклась сыроедением. Ее главные продукты питания — сырые овощи и фрукты, орехи, бобы, зерна, ростки и травы, которые она выращивает на своем участке. Аннет полностью исключила из рациона мясо, молочные продукты и продукты, прошедшие любую форму обработки. Аннет утверждает, что обладает энергией 25-летней девушки, признается, что чувствует себя великолепно и мечтает, чтобы люди узнали другую сторону питания.

Дирдре Ларкин, 86 лет, участница многих марафонов

Дирдре Ларкин пробегает каждое утро 7 км. Она бывшая концертная пианистка, а еще победительница многочисленных полумарафонов в своей возрастной группе 80+. Только в 2017 году она участвовала в 60 забегах. Вы не поверите, но Дирдре родилась без одного позвонка, поэтому врачи с детства рекомендовали ей как можно меньше двигаться. В 38 лет, после операции на позвоночнике, ей было тяжело поднимать даже чашку чая. А в 2000 году поставили диагноз «остеопороз». 10 лет она пила таблетки, делала уколы, и все было без толку. В 2010 году (Дирдре тогда было 78 лет) она решила присоединиться к сыну, который бегал по утрам. И втянулась. Невероятно, но благодаря бегу за 8 лет остеопороз практически прошел. Теперь Дирдре уверена: «Жизнь без бега — это медленная смерть. Буду бегать, даже если у меня останется одна нога».

Айрис Апфель, 96 лет, реставратор, дизайнер

Айрис Апфель известна как американский коллекционер и дизайнер. Но больше 40 лет своей жизни она посвятила интерьерному дизайну, а также реставрационным работам, включающим заказы из Белого дома. Особой страстью Айрис было коллекционирование одежды, которую она начала собирать еще в 12-летнем возрасте. И только спустя десятки лет, на выставке в 2005 году, люди познакомились с ее многочисленной коллекцией одежды и более чем 300 аксессуарами. Выставка имела огромный успех, это модное мероприятие посетили не только обычные зрители, но и знаменитости. К сожалению, в 2015 году Айрис потеряла мужа Карла, который не дожил 3 дня до своего 101-летия. С ним она прожила 67 счастливых лет. Но, несмотря на утрату, она все так же полна сил и энергии, имеет отличное чувство юмора, а еще выпускает собственную линию украшений.

Хайди Хетцер, 80 лет, совершила кругосветное путешествие на ретроавтомобиле

80-летняя Хайди Хетцер — для немцев легендарная личность: в молодости она была автогонщицей, потом владела одним из крупнейших в Берлине автосалонов Opel. В 76 лет она решила повторить кругосветный автопробег знаменитой гонщицы Клары Элеонор Стиннес, которая в 1927 году впервые объехала земной шар. В качестве транспортного средства она выбрала ретроавтомобиль Hudson Great Eight 1930 года выпуска. Хайди выехала 27 июня 2014 года из Берлина и проехала Восточную Европу, Средний Восток, Китай, Лаос, Малайзию, в Сингапуре вместе с машиной погрузилась на корабль и поплыла в Австралию, обогнула континент, оттуда переплыла в Северную Америку, перебралась в Южную, переправилась в Африку, проехала ее и 12 марта следующего года финишировала в Берлине. С машиной, конечно, было много проблем, но все их решили местные автомастера. Кстати, во время своего путешествия Хайди выкладывала фото в инстаграм, так что любопытные могут утолить свой приключенческий голод эффектными фотографиями.

Бадди Винкл, 89 лет, образец любви к жизни

На фотографии выше — бабуля Бадди Винкл из американского штата Кентукки, которой 18 июля исполнится ни много ни мало 90 лет! А в инстаграме в подписчиках у нее 3,3 млн человек, в том числе Рианна! Не каждая знаменитость может похвастаться таким количеством фанатов. А все началось в 2014 году, когда внучка Бадди выложила в интернет небольшое видео с бабулей и оно неожиданно стало вирусным. Тогда-то Бадди решила создать себе аккаунт в инстаграме и выкладывать туда веселые и яркие фотографии из своей жизни. Ее посты подкупили многих сумасбродными нарядами и своей жизнерадостностью. И это несмотря на то, что у нее достаточно тяжелая судьба: Бадди потеряла сначала мужа, а потом и сына. Но теперь Бадди Винкл — одна из самых известных бабушек в инстаграме, а знаменитые бренды платят ей деньги за то, что она просто держит косметический продукт в руках. Кстати, статус на ее странице в соцсети гласит «Краду ваших парней с 1928-го». А еще ей посвящена целая страница в «Википедии».

Пример этой старушки стал заразительным для сотен женщин почтенного возраста, которые начали вести активный образ жизни. Как думаете, у вас получится в старости так же демонстрировать удивительную любовь к жизни во всех ее проявлениях?