12 душещипательных историй, которые мы привыкли видеть только в кино, но жизнь куда круче

В спешке и бесконечной погоне за мечтами современному человеку все сложнее замечать вокруг маленькие чудеса. Милые престарелые парочки, добрые и воспитанные дети, любовь и семейная поддержка — они повсюду. Достаточно лишь вырваться из калейдоскопа своих мрачных мыслей и оглядеться — и тогда вы не только начнете замечать проявление этих светлых чувств вокруг, но и ощутите их на себе.