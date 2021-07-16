12 душещипательных историй, которые мы привыкли видеть только в кино, но жизнь куда круче
В спешке и бесконечной погоне за мечтами современному человеку все сложнее замечать вокруг маленькие чудеса. Милые престарелые парочки, добрые и воспитанные дети, любовь и семейная поддержка — они повсюду. Достаточно лишь вырваться из калейдоскопа своих мрачных мыслей и оглядеться — и тогда вы не только начнете замечать проявление этих светлых чувств вокруг, но и ощутите их на себе.
Мы в AdMe.ru обожаем всяческие трогательные истории и ситуации, которые заставляют сердце сладко сжаться от умиления. Поэтому решили составить подборку, благодаря которой запоет и ваша душа и вы непременно захотите обнять своих близких, особенно если давно этого не делали.
- У нас в школе была зачетная классная руководительница — уже бабушка, 60 лет, но к детям искала подход, хорошо могла пошутить и вообще была нашей любимицей. Мы знали, что она мечтает прыгнуть с парашютом, но все никак не решится. На ее день рождения скинулись и подарили ту самую заветную мечту. Она расплакалась, очень сильно нас благодарила. А потом с гордостью показывала свои фотки в снаряжении и с прыжком. Коллеги ее осуждают, но она только беззаботно отмахивается рукой. © Палата № 6 / VK
- В детстве я отправлял по факсу рисунки лошадей из кабинета моего отца в головной офис. Я много раз видел, как он делает это, поэтому запомнил процесс. Вот только по какой-то причине я думал, что отправлял их бабушке. И конечно, всегда делал это втихаря. И вот однажды отец поехал в тот офис и там обнаружил, что доска в конференц-зале полностью покрыта моими рисунками. Ребятам показалось очень милым то, что я присылаю им рисунки и письма, и они не сказали отцу, потому что знали, что он запретит мне это делать. © bi-bi-bitteraf / Tumblr
- Когда мы с сестрами были маленькими и учились в начальной школе, мы очень любили играть в тамагочи. Но они требовали постоянного внимания, а мы, конечно, не могли следить за ними в школе. Поэтому мама забирала их с собой на работу и подкармливала «питомцев», параллельно занимаясь своими серьезными банковскими обязанностями. Безумно ее люблю. © pyropian / Tumblr
- Брат моего мужа недавно приобрел себе попугая. Его жена умерла несколько лет назад, детей у них не было, он стал довольно закрытым человеком. Именно мой муж посоветовал ему найти себе домашнее животное, с которым ему будет веселее коротать вечера. Видели бы вы сейчас этого человека! Расцвел, как будто заново родился! Присылает нам видео, как он учит попугая говорить. Тот садится ему на плечо и на ушко аккуратно что-то шепчет. У них отношения замечательные, как будто из сказки! Маленький волнистый попугайчик изменил жизнь большого взрослого мужчины. Фантастика! © Палата № 6 / VK
- Сегодня исполнилось 10 лет со дня смерти моего отца. Когда я была ребенком, он всегда напевал мне одну и ту же мелодию перед сном. Когда мне было 18, мы поменялись местами, и уже я напевала ему эту мелодию, сидя рядом с его больничной койкой, когда он боролся с раком. С тех пор я больше не слышала эту мелодию... до вчерашней ночи. Мы с мужем лежали на боку лицом друг к другу, смотрели друг на друга, и вдруг он начал ее напевать. Оказалось, что ему тоже напевали ее в детстве, но уже мама. © AsianRedditer / Reddit
- Когда мне было 12, я подрабатывала нянькой и несколько лет присматривала за одной девочкой. Она очень любила показывать мне рисунки, которые нарисовала за неделю, и всегда просила прокомментировать в духе спортивного комментатора. И я говорила: «Какие формы! Какие цвета! Я не видела такого совершенства с 1932 года!», а потом рассказывала о нюансах, которые заметила в ее работах. Позже ее приняли в целых 3 художественные школы и она прислала мне письмо. Внутри был один из детских рисунков и подпись: «Спасибо, что видела во мне все самое лучшее». © ridinkskinned / Tumblr
- Сегодня у моей дочери начались критические дни прямо в автобусе, когда она ехала домой. Мальчик на год старше, которого она не очень хорошо знала, оттащил ее в сторону и прошептал на ухо, что у нее на джинсах пятно, а затем снял свой свитер и отдал, чтобы она повязала его на талии и спокойно дошла до дома. Она, конечно же, смутилась и сказала, что все в порядке, но он настоял: «У меня есть сестры, я все понимаю». Хочется просто сказать спасибо матери, которая воспитала такого хорошего человека. © Freudian-Sips / Reddit
- Мой дедушка всегда носил конфеты в карманах и угощал меня, но однажды, когда я сильно заболел и попал в больницу, мой отец сказал ему не давать мне никаких конфет. Дедушка даже вывернул карманы, чтобы доказать, что он даже их не принес. Я очень расстроился. Но как только мой отец вышел из комнаты, он снял шляпу и вынул 2 шоколадные и 2 апельсиновые ириски. Никогда не забуду счастье и удивление, которое испытал в тот момент. © muslimmafia / Tumblr
- Живу на 2-м этаже, вышел поздно вечером на улицу. Смотрю, идет молодой парень с собакой на руках. Причем собака большая такая, а он ее несет, словно она не весит ничего, еще и пританцовывает. А потом и вовсе начал кружиться с ней в танце и приговаривать: «Все, Жужа, деньги теперь есть, завтра тебе операцию сделают, и ух как заживем. Будешь бегать на прогулках еще быстрее, чем раньше!» И собака не дергается, только хвостом виляет. Так они и скрылись в соседнем дворе, радостные. © Палата № 6 / VK
- Я работаю на открытой кухне и вчера видела самого грустного мужчину в мире. У него был столик на двоих, он очень долго был один, потом заказал закуску и основное, очень долго это ел, читал книгу, но все равно всегда смотрел в сторону двери. А потом заплакал тихими слезами. У меня сердечко до сих пор разрывается от этой картины. © drinkwithflies_ / Twitter
- На мою кошку напала собака и очень сильно ее потрепала. Я отпросился с работы, чтобы отвезти ее к ветеринару и усыпить. Но по дороге она кое-как заползла ко мне на колени и так пронзительно посмотрела в глаза, что я пообещал себе, что все же постараюсь спасти ее во что бы то ни стало. Ветеринар сказал, что операция обойдется в $ 1 800. Я как раз копил на игровой компьютер, так что денег у меня было достаточно. Пишу все это год спустя, все еще на моем стареньком паршивом ноутбуке. Но зато у меня на коленях сидит пушистый друг, мурлыкающий и полусонный. © Faulty_Grapes / Reddit
- Много лет работаю в интернате. Была у нас одна замечательная девочка Женя. Всегда сердце стучало как-то необычно рядом с ней. Я не понимала, почему нас так тянет друг к другу. Долго выпрашивала у начальства допуск к архивам. Днями настырно сидела у кабинета начальника. Все же мне удалось добиться своего. В итоге выяснилось, что ее мама — моя сводная сестра! Мы с ней никогда не общались, только несколько раз я видела ее за жизнь. Женю я успешно удочерила. Сейчас являюсь счастливой мамой самой замечательной девочки в мире! © Палата № 6 / VK
В жизни каждого человека случается не одно трогательное событие. Расскажите нам из собственного опыта, какая история особенно прочно засела в вашем сердце?