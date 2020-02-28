12 добрых поступков, которые вернут вам веру в людей (Не обязательно быть супергероем, чтобы спасать мир)

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Каждое проявление доброты, вне зависимости от его масштаба, меняет мир к лучшему. При этом более счастливыми от благих дел становятся не только те, кому помогли, но и сами спасители. Более того, ученые доказали, что добрые люди живут дольше злых, а значит, они получают не только радость от своих поступков, но и бонус в виде долголетия.

Мы в AdMe.ru уверены, что герои нашей статьи имеют все шансы прожить долгую счастливую жизнь благодаря своей отзывчивости.

1. Волонтеры в Ухане спасли от гибели более 200 домашних питомцев, хозяева которых не могут вернуться домой из-за карантина по коронавирусу

Во второй половине января многие жители Уханя ненадолго покинули свои дома, чтобы встретить китайский Новый год. Домашних питомцев некоторые из них оставили в квартирах, рассчитывая скоро вернуться. Однако 23 января в городе был введен карантин по коронавирусу, попасть домой люди не смогли. Сотни собак и кошек оказались запертыми в квартирах без еды и воды. На помощь им пришли волонтеры Ассоциации защиты мелких животных Уханя. Добровольцы, связавшись с владельцами домашних любимцев, вскрыли двери и вызволили кошек и собак из голодного плена.

2. Мужчина нашел в подержанном диване $ 43 тыс. и вернул их владелице

Эта невероятная история произошла в январе 2020 года в американском штате Мичиган. 64-летний Говард Кирби купил подержанный диван за $ 70. Сняв чехлы, он обнаружил коробку с $ 43 тыс. внутри. По закону мужчина не обязан был возвращать деньги, однако он решил найти предыдущих хозяев дивана и отдать им свою находку. Бывшая хозяйка мебели Ким Фо-Ньюберри рассказала, что диван достался ей от дедушки, который ни разу не обмолвился о своем тайнике и спрятанном в нем богатстве. Как получившая неожиданное наследство девушка отблагодарила честного мужчину, не сообщается.

3. Леонардо Ди Каприо направил $ 3 млн Австралийскому фонду дикой природы для борьбы с последствиями лесных пожаров

Известный актер основал благотворительный фонд Earth Alliance для защиты окружающей среды еще в 1998 году. За это время организация профинансировала множество мероприятий по спасению и восстановлению дикой природы на $ 100 млн. Деньги, выделенные Лео Австралии, пойдут на поддержку усилий по тушению пожаров, восстановление уничтоженного огнем лесного массива и спасение диких животных Австралии.

4. Житель Питтсбурга пожертвовал свою почку незнакомцу и создал городское сообщество добрых дел для помощи малообеспеченным землякам

Джона Поттера на родине называют Мистер Добрые Дела. Он помогает ремонтировать дома и машины, развозит продукты и старается не отвечать отказом ни на одну реально выполнимую просьбу. Возможно, его маленькая миссия доброты так бы и осталась достоянием Питтсбурга, если бы молодой человек не пожертвовал почку незнакомому мужчине в августе 2019 года. Эта история быстро стала вирусной, и о Поттере и его добрых делах узнал весь мир. Сейчас в сообществе питтсбургских добрых дел, созданном Поттером, состоит 600 добровольцев. Все они готовы прийти на помощь землякам абсолютно бесплатно и сделать то, что в их силах: починить розетку, помочь с переездом, привезти продукты. Главная награда для них — это искренние слова благодарности и мысль о том, что они являются хорошими соседями.

5. Мужчина 15 лет готовит для нуждающихся и кормит их обедами

58-летний Сергей Васьков на собственные деньги и частные пожертвования обеспечивает пищей малообеспеченных жителей Пскова: инвалидов, пенсионеров и членов многодетных семей. Он готовит еду для нуждающихся трижды в неделю. 40-литровым баком супа, 2 казанами макарон или каши, компотом и хлебом удается накормить зараз более 70 человек. В раздаче съестного Сергею Васькову помогают волонтеры. Тем, кто не может приехать к назначенному месту проведения обедов, мужчина привозит еду на дом.

6. Смотрители фонтана Треви в Риме ежедневно вылавливают монеты туристов на сумму около $ 4 тыс. и жертвуют их на благотворительность

Средства, собираемые из чаши Треви, идут на работу супермаркета для нуждающихся. Судя по всему, магазин ждет процветание, ведь с каждым годом монет в крупнейшем фонтане Рима становится все больше. Причина щедрости туристов — местное поверье о том, что Треви исполняет желания. Согласно легенде, для возвращения в Рим в фонтан надо бросить 1 монетку, для привлечения любви — 2, для свадьбы — 3, а для богатства — 4.

7. 13-летний мальчик из Казахстана стал мастером маникюра, чтобы спасти больного брата

Юный Арулат решил помогать родителям зарабатывать на реабилитацию младшего братика еще в 11 лет. Тогда, два года назад, он выучился на нейл-мастера и даже получил соответствующий сертификат. На фото вверху вы видите одну из работ юного мастера. Все заработанные маникюром деньги Арулат откладывает на лечение брата, получившего в 2015 году сильнейшую травму головы. Возить малыша на реабилитацию приходится в другую страну, а в многодетной семье с 5 детьми каждое тенге на счету. Но у них есть главное богатство — это любовь друг к другу и поддержка даже в самых необычных начинаниях.

8. Гондольеры собрали более 3 т мусора со дна каналов Венеции

Итальянские лодочники сменили черно-белые рубашки на костюмы аквалангистов. Они проводят в ледяной воде по 5 часов в день, сменяя друг друга, чтоб расчистить свои «рабочие места». Гондольеры помогают родному городу избавиться от последствий сильного наводнения, смывшего в каналы множество мусора с набережных. Под водой они находят много неожиданного: от пластиковых бутылок до велосипедов.

9. Мужчина ремонтирует старые компьютеры и дарит их детям из малоимущих семей

Житель Арзамаса Дмитрий Волков работает грузчиком-наборщиком, а в свободное время собирает из старых запчастей компьютеры и ноутбуки. Он мог бы неплохо заработать на своем увлечении, но мужчина решил по-другому: всю отремонтированную компьютерную технику он дарит многодетным и малоимущим семьям. На данный момент уже более 30 компьютеров, собранных Дмитрием, нашли свой новый дом. Мужчина не собирается останавливаться на достигнутом, ведь в век информационных технологий компьютер для детей из многодетных семей является не роскошью, а необходимостью.

10. Банк помог бедной нигерийской девочке, делающей уроки при свете банкомата

I saw this little Dele at FCMB Bank along Yaba Road in Ondo City. She is using the ATM Gallery light to do her homework. My respect goes to her determination to make it in life. Let it go viral. #Deledetermination. pic.twitter.com/5h96mrUeb6 — Bada Maruf Matthew (@Marmatbada) February 5, 2020

Житель города Ондо выложил в социальные сети фотографию маленькой девочки, делающей уроки при свете банкомата. Оказалось, что в доме у семьи нет электричества, и малышке Дель приходится выполнять домашние задания на улице. Пост собрал в сети тысячи ретвитов. Его заметили сотрудники банка, возле которого Дель делала уроки, и решили помочь тянущейся к знаниям девочке. 10 февраля 2020 года на имя юной ученицы был открыт счет, перевести деньги на который уже изъявило желание множество людей. Представители банка пообещали помогать Дель финансово вплоть до ее поступления в университет.

11. Волонтеры спасли от уничтожения 30 тыс. фунтов еды, оставшейся после проведения Суперкубка в Майами, и раздали ее местным приютам

Обычно излишки еды после крупных спортивных событий просто выбрасываются в мусор. Но на этот раз волонтеры Майами решили не допускать такого бесцельного расходования пищи. Они организовали сбор продуктов со стендов, VIP-отделов и иных помещений стадиона. Благодаря этому жесту доброты, 20 тыс. человек получили пищу, в которой они так нуждались.

12. 12-летний мальчик сделал инвалидную коляску из Lego для щенка, родившегося без передних лап

Инвалидное кресло из конструктора идеально подходит для быстрорастущего питомца: оно стоит недорого и легко адаптируется под размеры щенка. Благодаря необычной идее своего юного хозяина, собака по кличке Грейси смогла бегать и резвиться, как все малыши ее возраста.

А какой последний по времени добрый поступок совершили вы? Расскажите нам о нем, чтобы другие читатели могли последовать вашему примеру.