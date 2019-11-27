12 человек, которые в любой ситуации найдут способ посмеяться над собой

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Чувство юмора — один из главных атрибутов обаятельного человека. Но вершин не достичь, если не научиться смеяться и над собой тоже. Мы все неидеальны, умеем совершать ошибки и имеем свои недостатки. Главное — относиться ко всему этому с улыбкой.

Сегодня AdMe.ru сквозь смех и слезы убедился, что адепты самоиронии еще не перевелись.

1. Врачи в Ливане объявили забастовку. Один из докторов предъявил просто невыполнимые требования

2. Некоторые знаменитости тоже не лишены самоиронии

3. А вас окружают мужчины какого типа?

Есть и 4-й. Он скажет: «Вот еще, платить им!», ругаясь, соберет все углы в подъезде и сломает рояль.

4. «Шел как-то раз, смотрю, Smart красненький стоит припаркованный, а на крыле у него довольно знакомый шильдик приклеен. Подошел ближе, а там...»

5. «Когда-то мы всерьез думали, что это может стать обложкой музыкального альбома»

6. У вас тоже такой был?

7. Главное — правильно подобрать слова

8. «Недавно сделал томографию и обнаружил это в описании: „Репродуктивные органы: ничем не примечательны“»

9. «Я на 6-м месяце, но не хотела делать один из стандартных костюмов для беременных на Хеллоуин»

10. «Я всегда комплексовала из-за своих пальцев, но в итоге приняла их»

11. Когда повсюду враги

12. «Попросили файл распечатать... Ну я и распечатала»

А вы умеете смеяться над собой, когда есть повод?