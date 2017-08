11 звезд, доброе сердце которых не испортили слава и деньги

Мадонна

Мерил Стрип

Мерил Стрип активно сотрудничает со многими благотворительными организациями. Кроме этого, в 1983 году совместно с мужем Донном Гамером они также основали фонд Silver Mountain Foundation for the Arts , который помогает развитию национального искусства, образования, здравоохранения, защите окружающей среды, поддерживает женщин.

В 2008 году Клуни вместе с Брэдом Питтом и Мэттом Деймоном основали организацию Not On Our Watch («Не на наших глазах»). Она занимается проблемами, связанными с правами человека, и стремится остановить геноцид по всему миру.

А в 2016 году, узнав о предстоящем отцовстве, актер учредил собственный фонд Clooney Foundation for Justice (Фонд милосердия Клуни). Совсем недавно семья Клуни заявила, что намерена выделить $ 2,25 млн на постройку и оборудование школ для детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане.