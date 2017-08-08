11 звезд, доброе сердце которых не испортили слава и деньги

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Мы привыкли думать, что в перерывах между съемками и концертами звезды успевают только отдохнуть и уделить время семье. Между тем многие из них активно занимаются благотворительностью. Они щедро делятся не только деньгами, но находят время и силы и лично поддержать людей, которые оказались в трудной ситуации. Мы в AdMe.ru считаем, что совсем не лишним будет узнать с новой стороны любимых звезд.

Мадонна

Более 10 лет назад Мадонна создала фонд Rising Malawi («Возрождение Малави»), который борется с бедностью в маленьком африканском государстве. Средства, поступающие в фонд организации, идут на помощь детям-сиротам и ВИЧ-инфицированным. Певица также усыновила 4 детей-малавийцев, построила школу для девочек и детскую больницу.

Дэвид Бекхэм

С 2005 года Дэвид состоит в рядах послов доброй воли ЮНИСЕФ. В 2015 году бывший футболист совместно с ЮНИСЕФ создал фонд «7», который помогает детям, ставшим жертвами насилия, болезней и жестокого обращения.

Шарлиз Терон

Шарлиз возглавляет благотворительный фонд Africa Outreach Project, который снабжает медикаментами африканские больницы и помогает молодежи получить образование. Терон также принимает участие в программе по постройке футбольных полей за пределами городов Южной Африки. Актриса помогает не только людям, но и животным: она активный член организации PETA («Люди за этичное обращение с животными»). Кроме этого, Шарлиз является послом ООН по борьбе с насилием, от которого страдают женщины во всем мире.

Элтон Джон

Еще в 1992 году Элтон Джон создал Elton John AIDS Foundation (фонд по борьбе со СПИДом) и продолжает заниматься его развитием сегодня. Все вырученные средства от продаж его альбомов в Великобритании и США певец направляет на исследование проблемы СПИДа. Также он устраивает благотворительные вечеринки и концерты от имени своего фонда с целью сбора дополнительных сумм.

Жизель Бюндхен

Cупермодель начинала с продажи на благотворительных аукционах своих ювелирных украшений. После землетрясения на Гаити она пожертвовала пострадавшим $ 1,5 млн. В 2012 году Жизель побывала в Кении в качестве посла ООН. Бюндхен также уделяет внимание экологическим проблемам и помогает фондам по защите природы.

Джон Бон Джови

Джон Бон Джови создал благотворительный фонд по борьбе с нищетой Jon Bon Jovi Soul Foundation. Джон построил в штате Нью-Джерси 260 домов для своих земляков с низким уровнем дохода и бывших бездомных. Кроме этого, певец открыл ресторан Soul Kitchen, где все голодные могут поесть в обмен на работу волонтером.

Мерил Стрип

Мерил Стрип активно сотрудничает со многими благотворительными организациями. Кроме этого, в 1983 году совместно с мужем Донном Гамером они также основали фонд Silver Mountain Foundation for the Arts, который помогает развитию национального искусства, образования, здравоохранения, защите окружающей среды, поддерживает женщин.

Мэтт Деймон

Знаменитый актер занимается благотворительностью уже много лет. Он соучредитель Water.org — организации, которая обеспечивает доступ людей к чистой воде в развивающихся странах. Кроме того, Деймон поддерживает ВИЧ-инфицированных и людей, живущих за гранью нищеты.

Джордж Клуни

В 2008 году Клуни вместе с Брэдом Питтом и Мэттом Деймоном основали организацию Not On Our Watch («Не на наших глазах»). Она занимается проблемами, связанными с правами человека, и стремится остановить геноцид по всему миру. А в 2016 году, узнав о предстоящем отцовстве, актер учредил собственный фонд Clooney Foundation for Justice (Фонд милосердия Клуни). Совсем недавно семья Клуни заявила, что намерена выделить $ 2,25 млн на постройку и оборудование школ для детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт не раз возглавляла рейтинги самых щедрых меценатов Америки. Она поддерживает программы помощи бездомным и нуждающимся, образовательные центры. Оказывает помощь организациям «Красный Крест», «Надежда для Гаити», «Архитектура во имя человечества». Кроме финансовой поддержки певица нередко лично заглядывает к больным детям и помогает им не падать духом.

Шакира

Ее фонд Fundación Pies Descalzos помогает детям из малоимущих семей в ее родной Колумбии и в других странах Латинской Америки. В 2007 году певица оказала значимую помощь пострадавшим от землетрясения в Перу и урагана в Никарагуа, в 2010-м профинансировала строительство двух школ в Колумбии и на Гаити.



Певица является послом доброй воли ЮНИСЕФ и ездит по миру, призывая девочек из бедных семей получать образование, чтобы во взрослом возрасте они могли не зависеть материально от своих мужей.