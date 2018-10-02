11 случаев, когда незнакомец позаботился о ком-то, словно о родном человеке

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Немецкий мыслитель и филолог Фридрих Ницше однажды сказал: «Лучшее средство хорошо начать день — проснувшись, подумать, нельзя ли хоть одному человеку доставить сегодня радость». Герои нашей подборки, может, и не просыпались с такой мыслью, но их день определенно прошел не зря и принес пользу окружающим. Ведь даже рука, предохраняющая другого от удара, может сделать мир светлее и добрее.

AdMe.ru нашел 11 историй о том, как люди решили помочь незнакомцам, не ожидая благодарности. Это ли не настоящая искренняя доброта?

1. Этот парень заметил, как пожилой мужчина мучается, пытаясь разобраться в системе навигации в своем телефоне. Он подошел и предложил ему помощь, а затем целых 20 минут обучал пользоваться Google Maps

2. Делать добро очень просто

3. Мужчина на мопеде остановил поток машин, чтобы пожилая женщина смогла безопасно пересечь широкую дорогу

4. Водитель белой Audi прикрыл своим автомобилем упавшего мотоциклиста

5. Дети подарили своему однокласснику из малообеспеченной семьи смартфон

6. Этот парень просто разулся и отдал свои кроссовки босому бездомному. А сам обул туфли, которые вез в своей сумке

7. Бэтмен на досуге

8. А вы знали, что во время марафонов зрители часто угощают участников забега?

9. В больнице Чанчжоу 30 врачей в течение 5 часов поочередно выполняли сердечно-легочную реанимацию мальчика, чтобы сохранить его жизнь до приезда высококвалифицированных специалистов из Шанхая. И у них получилось! Мальчик уже идет на поправку

10. Настоящий спортсмен спорстмена в беде не оставит

11. Водитель попридержал поток машин, чтобы мужчина за рулем фуры смог повернуть на нужную полосу