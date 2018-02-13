11 правил ухода за волосами, которые необходимо соблюдать после 30, 40 и 50 лет

Блестящие здоровые волосы — мечта женщины в любом возрасте. И если в 20 лет для этого достаточно регулярно мыть голову хорошим шампунем и не увлекаться радикальными экспериментами, то после 30 пора отнестись к своим волосам со всей серьезностью. Происходящие в организме возрастные изменения — неизбежность, которую мы в состоянии сдерживать и корректировать.

Мы в AdMe.ru собрали несколько простых, но эффективных советов о том, как ухаживать за волосами после 30 лет и ловить восхищенные взгляды, даже если вам за 50.

Уход за волосами после 30

Главный секрет всех 30-летних обладательниц красивых волос — хорошее увлажнение. Именно оно поможет вашим волосам оставаться гладкими и меньше ломаться. Отличный способ наполнить волосы влагой — использовать соответствующие вашему типу волос кондиционер, бальзам и маску для глубокого восстановления.

Любимая увлажняющая маска «ангела» Victoria’s Secret 36-летней Адрианы Лимы — с маслом авокадо.

А еще одна знаменитая супермодель, Алессандра Амбросио, регулярно наносит на кончики волос увлажняющее кокосовое масло.

Специалисты также советуют взять на заметку один простой прием, который поможет активизировать волосяные фолликулы и стимулировать выработку коллагена: нужно обхватить голову руками и «пошевелить» всю кожу головы. Эта приятная процедура вполне может стать одним из постоянных вечерних ритуалов.

Уход за волосами после 40

После 40 лет многие женщины замечают, что их волосы становятся тоньше, а прическа теряет былой объем.

Исправить ситуацию поможет хорошо подобранный уход, который теперь должен складываться из интенсивного увлажнения, укрепления и восстановления волос, а также питания кожи головы.

  • увеличить диаметр волос

Стоит посоветоваться с парикмахером и найти подходящее стайлинговое средство для увеличения диаметра каждого волоса.

  • найти идеальный цвет

Если вы красите волосы, то их цвет должен быть на несколько тонов светлее вашего натурального оттенка. Именно этот прием позволяет выглядеть моложе.

  • скорректировать питание

Добавьте в свой рацион продукты, богатые жирными кислотами (к примеру, орехи макадамии), антиоксидантами (гранат), кальцием и цинком, либо подберите соответствующие витаминные комплексы.

  • пройти диагностику в профессиональном центре

Специалисты помогут составить программу индивидуального ухода за волосами и проведут профессиональные процедуры по восстановлению волос и кожи головы.

Уход за волосами после 50

В этом возрасте главными проблемами становятся активное истончение волос и седина.

  • качественный домашний уход

Постарайтесь не мыть волосы ежедневно и реже прибегать к горячей укладке.

Помимо шампуня и бальзама, используйте глубоко увлажняющие маски хотя бы 1 раз в неделю.

Знаменитая красавица Синди Кроуфорд регулярно использует увлажняющие маски и наносит их примерно за час до того, как идет в душ. «Я не вижу смысла в том, чтобы 10 минут стоять под душем с маской на волосах», — говорит модель.

  • полезные продукты в ежедневном меню

Добавьте в свое меню продукты, богатые:

 витамином В и протеинами (мясо, фасоль, орехи, морепродукты);

 кремнием, кальцием, медью, цинком и железом (просо, ячмень, твердые сыры, кунжут, телячья печень, зеленые овощи, красное мясо);

 природными увлажнителями (огурцы, помидоры, яблоки, цитрусовые).

Именно эти ингредиенты помогут вашим волосам оставаться здоровыми и красивыми.

  • обновленная стрижка

Не стоит гнаться за длиной. Идеальной стрижкой в этом возрасте будет не геометрически выверенное каре, а легкий каскад на коротких или полудлинных волосах. Если вы выбираете стрижку с челкой, то сделайте ее асимметричной и удлиненной.

  • светлые акценты

Попросите парикмахера слегка осветлить пряди вокруг лица. Этот прием не только сделает волосы более здоровыми на вид, но и придаст лицу сияние.

  • салонные процедуры

Если волосы активно покидают голову, необходимо срочно обратиться к специалистам. Скорее всего, вам посоветуют пройти курс мезотерапии или лазерной терапии для стимуляции волосяных фолликул, а также порекомендуют различные спа-процедуры для волос. Квалифицированный специалист подберет также подходящие средства для усиления роста волос.

А у вас есть свои секреты по уходу за волосами?

Фото на превью eastnews, eastnews

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  • 13 февраля 2018
  • 5785

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