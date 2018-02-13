11 правил ухода за волосами, которые необходимо соблюдать после 30, 40 и 50 лет

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Блестящие здоровые волосы — мечта женщины в любом возрасте. И если в 20 лет для этого достаточно регулярно мыть голову хорошим шампунем и не увлекаться радикальными экспериментами, то после 30 пора отнестись к своим волосам со всей серьезностью. Происходящие в организме возрастные изменения — неизбежность, которую мы в состоянии сдерживать и корректировать.

Мы в AdMe.ru собрали несколько простых, но эффективных советов о том, как ухаживать за волосами после 30 лет и ловить восхищенные взгляды, даже если вам за 50.

Уход за волосами после 30

Главный секрет всех 30-летних обладательниц красивых волос — хорошее увлажнение. Именно оно поможет вашим волосам оставаться гладкими и меньше ломаться. Отличный способ наполнить волосы влагой — использовать соответствующие вашему типу волос кондиционер, бальзам и маску для глубокого восстановления.

Любимая увлажняющая маска «ангела» Victoria’s Secret 36-летней Адрианы Лимы — с маслом авокадо.

А еще одна знаменитая супермодель, Алессандра Амбросио, регулярно наносит на кончики волос увлажняющее кокосовое масло.

Специалисты также советуют взять на заметку один простой прием, который поможет активизировать волосяные фолликулы и стимулировать выработку коллагена: нужно обхватить голову руками и «пошевелить» всю кожу головы. Эта приятная процедура вполне может стать одним из постоянных вечерних ритуалов.

Уход за волосами после 40

После 40 лет многие женщины замечают, что их волосы становятся тоньше, а прическа теряет былой объем. Исправить ситуацию поможет хорошо подобранный уход, который теперь должен складываться из интенсивного увлажнения, укрепления и восстановления волос, а также питания кожи головы.

увеличить диаметр волос

Стоит посоветоваться с парикмахером и найти подходящее стайлинговое средство для увеличения диаметра каждого волоса.

найти идеальный цвет

Если вы красите волосы, то их цвет должен быть на несколько тонов светлее вашего натурального оттенка. Именно этот прием позволяет выглядеть моложе.

скорректировать питание

Добавьте в свой рацион продукты, богатые жирными кислотами (к примеру, орехи макадамии), антиоксидантами (гранат), кальцием и цинком, либо подберите соответствующие витаминные комплексы.

пройти диагностику в профессиональном центре

Специалисты помогут составить программу индивидуального ухода за волосами и проведут профессиональные процедуры по восстановлению волос и кожи головы.

Уход за волосами после 50

В этом возрасте главными проблемами становятся активное истончение волос и седина.

качественный домашний уход

Постарайтесь не мыть волосы ежедневно и реже прибегать к горячей укладке. Помимо шампуня и бальзама, используйте глубоко увлажняющие маски хотя бы 1 раз в неделю.

Знаменитая красавица Синди Кроуфорд регулярно использует увлажняющие маски и наносит их примерно за час до того, как идет в душ. «Я не вижу смысла в том, чтобы 10 минут стоять под душем с маской на волосах», — говорит модель.

полезные продукты в ежедневном меню

Добавьте в свое меню продукты, богатые: — витамином В и протеинами (мясо, фасоль, орехи, морепродукты); — кремнием, кальцием, медью, цинком и железом (просо, ячмень, твердые сыры, кунжут, телячья печень, зеленые овощи, красное мясо); — природными увлажнителями (огурцы, помидоры, яблоки, цитрусовые). Именно эти ингредиенты помогут вашим волосам оставаться здоровыми и красивыми.

обновленная стрижка

Не стоит гнаться за длиной. Идеальной стрижкой в этом возрасте будет не геометрически выверенное каре, а легкий каскад на коротких или полудлинных волосах. Если вы выбираете стрижку с челкой, то сделайте ее асимметричной и удлиненной.

светлые акценты

Попросите парикмахера слегка осветлить пряди вокруг лица. Этот прием не только сделает волосы более здоровыми на вид, но и придаст лицу сияние.

салонные процедуры

Если волосы активно покидают голову, необходимо срочно обратиться к специалистам. Скорее всего, вам посоветуют пройти курс мезотерапии или лазерной терапии для стимуляции волосяных фолликул, а также порекомендуют различные спа-процедуры для волос. Квалифицированный специалист подберет также подходящие средства для усиления роста волос.

А у вас есть свои секреты по уходу за волосами?