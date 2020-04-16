11 историй о теплых отношениях с соседями, которые ломают все негативные стереотипы

Была со своей беременной собакой на прогулке. Идем домой, заходим в лифт, к нам еще заходит соседка. Едем, и тут лифт останавливается. Всякие попытки открыть дверь были тщетными. Еле дозвонились до диспетчера: сказала, что лифтер скоро выедет. Через какое-то время, а на тот момент прошло уже достаточно, у собаки начинаются роды! Я в шоке: у меня с собой ничего нет, кроме дезинфицирующего средства, которое я по иронии купила для предстоящих родов. И как вообще принимать роды в лифте?! Тут моя соседка говорит: «Не волнуйтесь, все сделаем в лучшем виде, я же еще и хирург» и достает у себя из сумки какой-то меднабор: там перчатки, пеленки, хирургический скальпель... В общем, у нас собралось в принципе все необходимое, и мы начали принимать роды прямо в лифте! К моменту, когда нас высвободили, мы успешно приняли всех 4 щенят! А одного она даже себе забрала, когда тот подрос! © Палата № 6 / VK