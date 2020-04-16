11 историй о теплых отношениях с соседями, которые ломают все негативные стереотипы
Считается, что отношения с соседями редко у кого бывают доброжелательными. Ведь они, как назло, постоянно что-то сверлят, слушают громко музыку или вечно не могут угомонить детей. Знакомо? Но оправданны ли эти негативные предубеждения на самом деле?
Мы в AdMe.ru крепко призадумались над тем, действительно ли всех нас окружают такие «монстры», или все-таки есть и прямо противоположные примеры. Из этих размышлений родилась на удивление добрая и светлая подборка историй, которые наверняка заставят вас пересмотреть даже собственные отношения с соседями.
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Была со своей беременной собакой на прогулке. Идем домой, заходим в лифт, к нам еще заходит соседка. Едем, и тут лифт останавливается. Всякие попытки открыть дверь были тщетными. Еле дозвонились до диспетчера: сказала, что лифтер скоро выедет. Через какое-то время, а на тот момент прошло уже достаточно, у собаки начинаются роды! Я в шоке: у меня с собой ничего нет, кроме дезинфицирующего средства, которое я по иронии купила для предстоящих родов. И как вообще принимать роды в лифте?! Тут моя соседка говорит: «Не волнуйтесь, все сделаем в лучшем виде, я же еще и хирург» и достает у себя из сумки какой-то меднабор: там перчатки, пеленки, хирургический скальпель... В общем, у нас собралось в принципе все необходимое, и мы начали принимать роды прямо в лифте! К моменту, когда нас высвободили, мы успешно приняли всех 4 щенят! А одного она даже себе забрала, когда тот подрос! © Палата № 6 / VK
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Мама с соседкой обменялись ключами от квартиры на всякий случай. Была маленькая еще, был период, когда денег в семье не было совсем. И после идеи соседки обменяться ключами в доме начали появляться вещи: то молоко с творогом в холодильнике утром находили, то фрукты на столе. Много всего было в тот период, а у нее как не спросишь, всегда отвечала: «Ой, не знаю, может, у вас домовой?» В тот момент очень помогла, золотая женщина была, до самой ее смерти дружили семьями. Когда с деньгами наладилось, постоянно пытались ей делать какие-то приятности. © Manunya777 / Pikabu
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Валенсия, воскресенье, 12 часов дня. Сидим с сестрой завтракаем, никого не ждем. Тут звонок в дверь. Открываю — стоит напротив сосед-индус со своей женой и пакетом овощей. Сказали: «Это вам с сестрой», отдали пакет и пошли домой. И так стабильно раз в 1–2 недели, только овощи сменялись фруктами периодически (все по сезону). Мы первое время не понимали, чего они от нас хотят. Оказалось, все просто: у них есть — они делятся. Теперь вот пеку пирожки — пойду соседей угощать. Так вот и живем. © ViktoriiaVS / Pikabu
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Прихожу домой, сажусь есть, звонит мама. Самое странное, что звонит она на телефон моего парня. Оказалось, что я даже не заметила пропажу, а маме позвонили и сообщили о находке в виде моего мобильника, предложили встретиться и забрать. Тут же набираю свой номер, благодарю нашедшего и уточняю детали встречи. Мужчина на том конце провода называет адрес и номер подъезда, а я с отвисшей челюстью спрашиваю этаж, потому что адрес и даже подъезд у нас совпадают. Мужчина смеется, просит подняться на 5-й этаж. В общем, оказалось, это был мой сосед через стенку. Приятно осознавать, что рядом живут порядочные люди. Занесу им завтра бутылочку вина! © fuckdays / Pikabu
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Живу в сталинке. Соседи — старички, их дети, внуки. На этаже 3 квартиры. Переехал уже больше полугода и радуюсь как ребенок. Кто-то кино на диске положит на подоконник, подпишет: «Берите». Кто-то — книжку хорошую. Под Новый год появилась открытка с пожеланиями. А мне так понравилось это все, что захотел приобщиться — сегодня конфет своим дорогим соседям вынес. © Jorik1989 / Pikabu
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Мой 4-месячный сын был болен и находился в больнице, а наш газон зарос (мы собирались косить траву в выходные, но все произошло в пятницу). После недели в больнице я забежала домой, чтобы принять душ и выпустить собак, и вдруг заметила, что кто-то привел газон в порядок и получилось даже лучше, чем обычно делали мы. Когда Патрика выписали и мы все пришли домой, я решила поговорить с соседом, и оказалось, что это действительно сделал он. Мы были соседями в течение 10 лет, и его семья была одной из главных причин, из-за которых мне было грустно переезжать. © Carolina Kitchen & Bath / Houzz
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А у нас с соседями есть традиция: мы обмениваемся ненужными продуктами. Просто отдаем безвозмездно, чтобы не пропадало дома. Так я попробовала фейхоа и питахайю, а соседка узнала, какие на вкус съедобные кактусы и угорь. Думаю, я нашла идеальное место для жизни. © Палата № 6 / VK
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Сильно болею. 3 часа ночи. Лежу кашляю, не могу уснуть. Уже и сиропчик, и чай с медом — не помогает. Звонок в дверь. На пороге парень в одних шортах и тапочках. Протягивает мне баночку какую-то, я удивленно спрашиваю, что же это. Он: «Шишки на молоке. Не болей», разворачивается и уходит. Вот теперь не знаю, то ли радоваться, что соседи такие добрые, то ли плакать, что стены картонные. © PadmeSky / Pikabu
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Купили дом и захотели присоединить к нему гараж, который стоял отдельно. У одного из наших соседей был бизнес в городе, и мой муж решил спросить, можно ли взять у него напрокат мини-погрузчик. Тот ответил: «Ключи внутри, пользуйтесь, когда захотите». © SueBee / Houzz
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С наступлением лета все разъезжаются в отпуск, в том числе и наши соседи. Соседка приносит ключи с просьбой полить цветы и заодно хомяка на месяцок. Вечером второй сосед приносит муравьиную ферму — приглядеть за «скотинкой». Едем в лифте, сын хвастается отцу, что у нас гостит хомяк, на что соседка с другого этажа спрашивает: «А черепашку не возьмете на 2 недельки?» © Палата № 6 / VK
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Задержался на работе, поесть возможности не было. Голодный поднимаюсь домой. И тут в нос бьет запах свежей, божественной выпечки. А у меня дома половинка роллтона и корка хлеба, все остальное готовить надо. И так тоскливо на душе стало, вспомнились семейные вечера в далеком детстве. Зашел домой, не успел раздеться — звонок в дверь. На пороге соседка баба Маша с тарелкой дымящихся пирожков. Знаю, говорит, что один сейчас живешь, готовить некому, вот угощайся. Я так расчувствовался, обнял ее, поблагодарил. Скажу я вам, ничего вкуснее этих свежих жареных пирожков с картошкой не ел последние лет 20. Всем заботливых соседей и приятных неожиданностей. © DisneyKoenig / Pikabu
Уверены, вам наверняка тоже случалось выручать соседей либо получать помощь с их стороны. Расскажете об этом?