11 фактов об экс-жене основателя Amazon, которая за 6 месяцев пожертвовала $ 4 млрд

В 1994 году они бросили работу и уехали через всю страну в Сиэтл. По дороге в штат Вашингтон Маккензи была за рулем, а Джефф думал над бизнес-планом Amazon, который изначально задумывался как книжный онлайн-магазин. Именно Маккензи проводила первые переговоры с перевозчиками и выписывала чеки. Но с ростом компании супруга Безоса начала отходить от дел и вплотную занялась писательством и домом.

Свой дебютный роман «Испытание Лютера Олбрайта» Маккензи написала в 2005 году, на его создание у нее ушло целых 10 лет и «много слез», поскольку писательница совмещала творчество и семью: за этот период Маккензи родила и воспитывала трех сыновей, удочерила девочку из Китая и помогала мужу с бизнесом. Но все трудности окупились, ведь через год она получила Американскую книжную премию. А в 2013-м опубликовала вторую книгу — «Ловушки».