11 фактов об экс-жене основателя Amazon, которая за 6 месяцев пожертвовала $ 4 млрд
Маккензи Скотт — бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, писательница и филантроп. Она находится на 22-м месте в списке самых богатых людей на планете. Но огромное состояние не вскружило голову 50-летней женщине: она ведет очень тихую и непубличную жизнь, а большую часть своих денег отдает на благотворительность, что сделало ее одной из самых щедрых людей в мире.
Мы в AdMe.ru не перестаем изумляться сильным женщинам с огромным сердцем, поэтому решили узнать детали жизни Маккензи Скотт.
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Маккензи родилась в Сан-Франциско в семье домохозяйки и специалиста по финансовому планированию, но ее душа тянулась к литературе. Девочка росла застенчивой, предпочитая сидеть в одиночестве и придумывать сложные истории.
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Она поступила в Принстонский университет на факультет английского языка и в 1992 году окончила его с отличием.
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Маккензи училась у Тони Моррисон — известной американской писательницы, которая получила Нобелевскую премию по литературе. По ее словам, девушка была одной из лучших ее учениц. Возможно, поэтому Моррисон познакомила свою протеже со знаменитым литературным агентом Амандой Урбан, которая работала с такими выдающимися писателями, как Донна Тартт и Харуки Мураками.
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В 1992 году после получения диплома Маккензи устроилась в инвестиционный фонд D. E. Shaw & Co, чтобы оплачивать счета. Собеседование проводил сам Безос. Маккензи вспоминает, что ее кабинет находился по соседству, поэтому она весь день слушала сказочный смех Джеффа. Девушка сделала первый шаг и пригласила его на обед, а через 3 месяца они обручились. Спустя еще 3 месяца пара поженилась. Маккензи на тот момент было 23, а Джеффу 30.
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В 1994 году они бросили работу и уехали через всю страну в Сиэтл. По дороге в штат Вашингтон Маккензи была за рулем, а Джефф думал над бизнес-планом Amazon, который изначально задумывался как книжный онлайн-магазин. Именно Маккензи проводила первые переговоры с перевозчиками и выписывала чеки. Но с ростом компании супруга Безоса начала отходить от дел и вплотную занялась писательством и домом.
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Свой дебютный роман «Испытание Лютера Олбрайта» Маккензи написала в 2005 году, на его создание у нее ушло целых 10 лет и «много слез», поскольку писательница совмещала творчество и семью: за этот период Маккензи родила и воспитывала трех сыновей, удочерила девочку из Китая и помогала мужу с бизнесом. Но все трудности окупились, ведь через год она получила Американскую книжную премию. А в 2013-м опубликовала вторую книгу — «Ловушки».
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В 2014 году Маккензи основала Bystander Revolution — благотворительную организацию для борьбы с буллингом. Ее участники распространяют советы для учителей, родителей и жертв о том, как пресечь травлю. Амбассадором организации стала актриса Лили Коллинз.
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В 2019 году супруги объявили о разводе спустя 25 лет совместной жизни. По решению суда Маккензи получила 4 % акций Amazon на сумму $ 35,6 млрд. Их развод стал самым дорогим в истории.
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Это сделало Маккензи одной из трех богатейших женщин планеты. На 2-м месте дочка основателя Walmart Элис Уолтон, а на 1-м — наследница LʼOreal Франсуаза Беттанкур-Майерс.
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Она подписала «Клятву дарения», пообещав отдать на благотворительность по меньшей мере половину своего состояния. В своем открытом письме она написала, что полна решимости «отдать большую часть богатства обществу, которое помогло его создать». Женщина намерена продолжать, «пока сейф не опустеет», но на это потребуются годы.
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За последние 6 месяцев Маккензи пожертвовала почти $ 4,2 млрд на благотворительность. Эти деньги получили 384 организации: непопулярные учебные заведения, фонды помощи малообеспеченным гражданам, организации, которые борются за гендерное равенство и экологию.
Маккензи Скотт меньше чем за год из относительного новичка в сфере благотворительности превратилась в образец для подражания. А вы слышали об этой неординарной женщине? Читали ее книги?