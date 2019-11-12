11 доказательств того, что для врачей в раю должно быть особое место

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Путь врача сложен и тернист, ведь он требует постоянного обучения, ночных дежурств, решения сложных случаев и просто моральной силы. Наверняка у каждого найдется история из жизни о докторе, который спас близкого человека или просто помог, как помогает другим ежедневно. Мы глубоко благодарны этим невероятным людям, чья профессия действительно является призванием и многих из которых хочется крепко обнять за их тяжелый труд, а главное, бесценный результат.

Мы в AdMe.ru уважаем и ценим врачей и сегодня хотим поделиться историями и фотографиями докторов, которые делают этот мир лучше.

1. 2 хирурга после успешного удаления опухолей головного мозга во время 32-часовой операции

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4. На фото доктор Чэнь Лэй, который после тяжелого дня пьет глюкозу. Он практически ни разу не присел за 24 часа, потому что следил за активностью органов, которые пожертвовал пациент, умерший от внезапного кровоизлияния в мозг

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6. Это снимок доктора, обнимающего свою пациентку, чью жизнь он спас. Она только что произнесла речь, поблагодарив его. Его объятия описывают всю любовь к человеческой жизни

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9. У мальчика начался приступ астмы во время полета из Испании в Нью-Йорк. Лекарства остались в багаже. Врач на борту самолета изготовил ингалятор из пластиковой бутылки и спас ребенку жизнь

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11. Этого врача из Новосибирска зовут Михаил Колыбелкин. И уже более 15 лет во время своего отпуска он бесплатно делает детям всего мира сложные челюстно-лицевые операции. Благодаря ему детки могут улыбаться

Может, и у вас есть история о добром докторе, который помог вам или вашим близким?