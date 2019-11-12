11 доказательств того, что для врачей в раю должно быть особое место

42
2
11
8k

Путь врача сложен и тернист, ведь он требует постоянного обучения, ночных дежурств, решения сложных случаев и просто моральной силы. Наверняка у каждого найдется история из жизни о докторе, который спас близкого человека или просто помог, как помогает другим ежедневно. Мы глубоко благодарны этим невероятным людям, чья профессия действительно является призванием и многих из которых хочется крепко обнять за их тяжелый труд, а главное, бесценный результат.

Мы в AdMe.ru уважаем и ценим врачей и сегодня хотим поделиться историями и фотографиями докторов, которые делают этот мир лучше.

1. 2 хирурга после успешного удаления опухолей головного мозга во время 32-часовой операции

© Millionaire / reddit  

11 доказательств того, что для врачей в раю должно быть особое место

2.

© SpiLLiX / reddit  

11 доказательств того, что для врачей в раю должно быть особое место

3.

© 𝑳. 𝑩. 𝑪.² ‏/ twitter  

11 доказательств того, что для врачей в раю должно быть особое место

4. На фото доктор Чэнь Лэй, который после тяжелого дня пьет глюкозу. Он практически ни разу не присел за 24 часа, потому что следил за активностью органов, которые пожертвовал пациент, умерший от внезапного кровоизлияния в мозг

5.

© Dr Javeed Sukhera / twitter  

11 доказательств того, что для врачей в раю должно быть особое место

6. Это снимок доктора, обнимающего свою пациентку, чью жизнь он спас. Она только что произнесла речь, поблагодарив его. Его объятия описывают всю любовь к человеческой жизни

© brockapottamus / reddit  

11 доказательств того, что для врачей в раю должно быть особое место

7.

© David Pigott ‏/ twitter  

11 доказательств того, что для врачей в раю должно быть особое место

8.

© AbbersMD / twitter  

11 доказательств того, что для врачей в раю должно быть особое место

9. У мальчика начался приступ астмы во время полета из Испании в Нью-Йорк. Лекарства остались в багаже. Врач на борту самолета изготовил ингалятор из пластиковой бутылки и спас ребенку жизнь

© dickfromaccounting / reddit  

11 доказательств того, что для врачей в раю должно быть особое место

10.

© Brave Enough MD / twitter  

11 доказательств того, что для врачей в раю должно быть особое место

11. Этого врача из Новосибирска зовут Михаил Колыбелкин. И уже более 15 лет во время своего отпуска он бесплатно делает детям всего мира сложные челюстно-лицевые операции. Благодаря ему детки могут улыбаться

© Kirill Kukhmar / TASS / Getty Images  

11 доказательств того, что для врачей в раю должно быть особое место

Может, и у вас есть история о добром докторе, который помог вам или вашим близким?

Фото на превью Millionaire / reddit

42
2
11
8k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться