11 добрых историй, которые случились с миром в 2018 году

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За нынешний год мы услышали немало плохих новостей: они всегда привлекают больше внимания, чем хорошие. Но за эти 300 с лишним дней случилось и много добра, и, подводя итоги уходящего года, мы хотим восстановить справедливость и поделиться с вами историями о тех, кто делает мир лучше своими собственными силами.

AdMe.ru вспоминает самые добрые поступки 2018 года, которые совершили вовсе не супергерои, а обычные люди, похожие на нас с вами.

1. 7-летний мальчик отправил поздравительную открытку своему умершему отцу на небеса и получил ответ

«Почтальону. Не могли бы вы доставить эту открытку на небеса ко дню рождения моего папы? Спасибо».

Отец 7-летнего Джейса Хиндмана из Шотландии умер, когда мальчику было 3 года. Но каждый год Джейс с сестрой отправляют ему поздравления ко дню рождения. В этом году мальчик подписал очередную открытку для папы и попросил почтальона доставить ее на небеса. Вскоре после этого он получил неожиданное письмо от почтовой службы Великобритании Royal Mail. Там сообщалось, что письмо доставлено, хоть и не без трудностей: приходилось «избегать столкновения со звездами и другими космическими объектами». Мама Джейса, Тери Копленд, рассказала об этом в своем посте в Facebook. Она написала, что ее сын был потрясен, и поблагодарила Royal Mail за этот добрый жест. Пост стал вирусным: его лайкнули 502 тыс. пользователей и перепостили 276 тыс. раз.

2. В итальянской IKEA поселились бездомные собаки. Сотрудники их подкармливают, а некоторых покупатели забирают домой

Сотрудники IKEA в итальянском городе Катания открыли двери магазина для бездомных собак: они спят и греются в демонстрационных спальнях и гостиных, вызывая умиление у посетителей, а работники подкармливают их. Были случаи, когда покупатели уходили из магазина не только с новой мебелью, но и с новым питомцем.

3. Парню вернули потерянный кошелек, доложив туда еще $ 40

Хантер Шамэтт из Южной Дакоты летел с матерью на свадьбу к сестре в Лас-Вегас и потерял бумажник с $ 60, банковскими картами и документами в самолете. Хантер был расстроен и мысленно попрощался с ним навсегда, но вскоре получил посылку, в которой лежал его кошелек, причем к уже известному содержимому добавился чек на $ 40 и записка от незнакомца. В ней говорилось: «Хантер, я нашел твой кошелек в самолете Омаха — Денвер, ряд 12, сиденье F, он завалился между стенкой и сиденьем. P. S. Округлил наличные в нем до $ 100, чтобы ты мог отпраздновать его возвращение». Мать Хантера, Джинни Шамэтт, поделилась этой историей в Facebook с просьбой помочь ей найти автора записки, чтобы она смогла поблагодарить его. И ей это удалось.

4. Медик из Калифорнии, рискуя жизнью, вывозил людей сквозь огонь на своей Toyota. Машина обгорела, и тогда компания подарила ему новую

Медбрат Аллин Пирс из городка Парадайз в Калифорнии, где бушуют лесные пожары, дважды возвращался за пациентами из своего госпиталя, чтобы вывезти их сквозь пламя в безопасное место. После этого Аллин опубликовал в соцсетях пост, где рассказал, что Toyota Tundra спасла его жизнь, и показал фотографию обгоревшей машины. После этого в официальном аккаунте Toyota появилось сообщение, адресованное Аллину: «Благодарим вам за то, что вы спасали людей, рискуя своей жизнью и Toyota Tundra. Не беспокойтесь о машине, мы с радостью заменим ее новой».

5. Парень из России за свой счет делает ремонт в квартирах инвалидов и ветеранов

Антон Савчук из Екатеринбурга за свои деньги и своими силами клеит обои, белит потолки и кладет ламинат в квартирах тех, кто не в силах сделать это самостоятельно. На данный момент закончен ремонт в квартире женщины-инвалида и семьи 95-летнего ветерана войны. Антон рассказывает о своих проектах на своем YouTube-канале и в соцсетях.

6. Бизнесмен дал работу бездомному и изменил его жизнь

Бизнесмен по имени Отис Оуилл Вильямс опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал о одном необычном сотруднике. «У парня, которого я нанял на временную работу 7 месяцев назад, не было ни дома, ни одежды, он жил под мостом. С тех пор он не пропустил ни одного дня, ни разу не опоздал, на него не было ни одной жалобы. Он воссоединился со своими родителями, у него есть машина и одежда, и сегодня он стал официальным работником моей компании». Доброта Отиса растрогала пользователей, а его пост набрал 200 тыс. лайков.

7. Незнакомец оплатил покупки людей в супермаркете

Американка Джули Энн Гейтс рассказала в Facebook об удивительном случае, который произошел в магазине, где она покупала рождественские подарки для сына. Когда Джули подошла к кассе, она услышала, что люди в очереди говорят о человеке, который платит за всех покупателей, стоящих в очереди. И действительно, мужчина у кассы оплатил ее покупки на сумму $ 200, а потом просто ушел как ни в чем не бывало. «Хочу снова сказать спасибо этому загадочному человеку!» — написала Джули.

8. Водитель такси ждал пассажирку 8 часов, чтобы вернуть ей бумажник, забытый на заднем сиденье

Жительница Дублина, россиянка Варвара Борцова, опубликовала в Facebook пост, прямо-таки возвращающий веру в человечество: «Сегодня в 5 утра я приземлилась в Москве и взяла такси. Поболтала с водителем из Кыргызстана, приехала домой, легла спать, а потом проснулась в час дня, вдруг поняв, что я забыла бумажник с деньгами, банковскими картами и документами на заднем сиденье такси. Я пыталась дозвониться в службу поддержки, но машину найти не удалось. Я собиралась блокировать карты, когда мой отец выглянул в окно и сказал: „Это не твой водитель стоит под окном?“ Я выскочила, и это был он! Он ждал меня уже 8 часов, спрашивая каждого выходящего из дома, не знает ли он меня. Когда он меня увидел, то воскликнул: „Как можно спать так долго? Я уже замерз!“ Я плачу, он плачет, я обнимаю его, прохожие в смущении смотрят на нас. Я даже не знаю, ел ли он что-то все это время. Этот человек невероятен! Я дала ему сумму, в 5 раз превышающую мою плату за такси, но благодарность моя безмерна».

9. Учительница рассказала попутчику в самолете о своих учениках из бедных семей. Пассажиры скинулись и передали для них деньги

Учительница из Чикаго Кимберли Бермудес летела во Флориду навестить отца и разговорилась в самолете со своим соседом. Когда тот спросил, что самое сложное в ее работе, она призналась, что ей больно смотреть на некоторых детей из ее класса, которые не имеют многих необходимых вещей и часто приходят в школу голодными. Внезапно человек, сидевший позади них, постучал по плечу Кимберли и передал ей деньги, признавшись, что услышал их разговор. Также поступили еще двое пассажиров. В своем посте в Facebook девушка написала, что расплакалась от неожиданности, поблагодарила своих соседей по самолету и обещала купить на собранные $ 520 рюкзаки и учебники для нуждающихся детей.

10. Пиццерия повесила на двери объявление для бездомного, который искал еду в их мусорном баке

Пользователь Reddit опубликовал фотографию объявления, которое он заметил на двери пиццерии в Северной Дакоте. В нем было написано: «Человеку, который ищет еду в нашем баке. Вы достойны лучшего, чем объедки из мусорного контейнера. Пожалуйста, заходите к нам в наше рабочее время за парой кусочков горячей пиццы и стаканом воды, это бесплатно. Вопросов задавать не будем».

11. Парень увидел загадочную вмятину на своей машине, но свидетельница аварии все ему рассказала

Американец Эндрю Сипович обнаружил на своей машине, подаренной родителями, внушительную вмятину. Ни виновника, ни свидетелей рядом не было, но под дворником он нашел записку, написанную детским почерком. В ней говорилось: «Если вы хотите узнать, что произошло с вашей машиной. В нее врезался автобус № 449. Он останавливается здесь каждый день в 5 часов вечера, чтобы высадить меня. Водитель задела вашу машину, когда протискивалась мимо нее, а потом уехала. Мне очень жаль. Это школьный автобус города Буффало. Ученица 6-го класса академии Хьютен». В результате Эндрю сумел найти виновника аварии и возместить расходы на ремонт. Он также нашел девочку, написавшую письмо, и думает над тем, как ее отблагодарить. Эта история, которую он опубликовал в Twitter, так понравилась пользователям, что набрала почти миллион лайков.

Бонус: маленький мальчик не хотел стричься, и тогда парикмахеру помогли друзья

А какие добрые истории случились в этом году с вами? Расскажите в комментариях.