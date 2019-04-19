10 знаменитостей, которые делают добро не только для фото в глянцевых журналах

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Популярные люди по-разному распоряжаются полученной славой. Кто-то создает между собой и фанатами барьер, а кто-то всегда открыт для своих поклонников. Но есть знаменитости, которые вне зависимости от высоты своего «полета» крайне чутко откликаются на потребности окружающих и готовы помочь им не словом, а делом.

Мы в AdMe.ru обожаем коллекционировать случаи проявления доброты и предлагаем вашему вниманию список знаменитостей, которым небезразличны судьбы других людей. А в конце статьи вас ждет чудесный бонус с участием Арнольда Шварценеггера.

1. Адель

Адель — популярная певица и обладательница премии «Оскар». Но фанаты любят ее не только за музыку, и вот почему: Каждый бесплатный посетитель ее концерта в 2011 году (промоутеры, журналисты, сотрудники сцены), согласно райдеру певицы, должен был пожертвовать $ 20 в фонд по борьбе с детской смертностью.

Адель помогала пострадавшим во время пожара в Гренфелл-тауэр (жилое здание в Лондоне).

Организовала бесплатный просмотр мультфильма «Гадкий я — 3» для выживших в этом пожаре детей и сама приняла участие в показе.

Взяв «Грэмми» за лучший альбом года, сломала награду, чтобы разделить ее с Бейонсе, и произнесла трогательную речь в честь певицы.

2. Кристиан Бейл

Кристиан Бейл известен участием в фильмах о Бэтмене, а также своими многочисленными экспериментами над собственным телом при подготовке к ролям. Как оказалось, актер может менять не только свой облик, но и жизни окружающих людей: По собственной инициативе (не как представитель студии Warner Bros.) посетил жертв теракта, произошедшего на показе фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

Откликнулся на желание 4-летнего мальчика с лейкемией увидеть Бэтмена и провел с ним и его семьей целый день в Диснейленде (к слову, ребенок пошел на поправку).

Оказывает активную финансовую поддержку ряду природоохранных и правозащитных организаций.

3. Майкл Джей Фокс

Майкл Джей Фокс знаком публике по работе в кинотрилогии «Назад в будущее». И если активная фаза карьеры актера уже давно прекратилась, то благотворительная деятельность Фокса получает с годами все большее развитие: Фонд по исследованию болезни Паркинсона (Майкл сам страдает от этого недуга) был основан актером в 2000 году и за время своего существования вложил более $ 800 млн в изучение и решение данной проблемы.

Фокс активно спонсировал и привлекал внимание к благотворительным мероприятиям, связанным с трагедией 11 сентября в Нью-Йорке.

В марте 2019 года заявил об открытии 127 новых грантов на сумму более $ 24 млн, направленных на борьбу с болезнью Паркинсона.

4. Принц Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские еще до вступления в брак проявили себя как чуткие и отзывчивые персоны. Вот лишь краткий список их добрых дел: Вместо свадебных подарков пара попросила делать взносы в заранее определенные благотворительные организации.

Активно поступающим дарам для будущего первенца семейство также предпочло взносы для нуждающихся детей и родителей, но поблагодарило всех за внимание.

Стоит отметить, что герцог и герцогиня и до брака занимались социально полезной деятельностью. Так, Меган поддерживала организации по защите прав детей и женщин, а Гарри помогал бывшим военным и организациям по борьбе с ВИЧ/СПИД.

А еще Гарри всегда готов простить маленьким девочкам кражу своего попкорна.

5. Крис Эванс

Крис Эванс — популярный актер, наиболее известный по роли Капитана Америки во вселенной Марвел. И он по праву может считаться супергероем не только на экране, но и в жизни: Во время промотура фильма «Первый мститель: Противостояние» внепланово посетил благотворительный показ этой картины, организованный для детей-волонтеров, где раздавал подарки и хвалил наиболее активных ребят.

Всячески поддерживает маленький молодежный театр в Конкорде, который когда-то заложил основы его карьеры.

Оказывает помощь в сборе средств для благотворительной организации, которая борется с детской онкологией, и привлекает внимание общественности к данной проблеме.

6. Марк Уолберг

Марк Уолберг — известный актер, который из неблагополучного ребенка превратился в одного из крупнейших благотворителей нашего времени. Вот лишь краткий перечень его заслуг: Созданный им фонд ежегодно организовывает рождественские вечеринки с участием малоимущих семей, на которых нуждающимся раздают предметы первой необходимости.

Участвовал вместе с семьей в благотворительных мероприятиях, направленных на помощь детям с дефектами лица.

Силами упомянутого фонда был организован благотворительный концерт c участием известной группы 3 Doors Down, часть средств от которого была направлена на улучшение жизни молодежи.

Отдал $ 1,5 млн своего гонорара за досъемки в фильме «Все деньги мира» в фонд помощи жертвам сексуальных домогательств.

7. Джастин Бибер

Джастин Бибер — кумир миллионов и значимая фигура в мире музыки. Но его влияние на жизнь людей уже давно вышло за рамки творчества: Отложил концерт, узнав о том, что 7-летняя фанатка с лейкемией не сможет на него попасть, и направился к ней с визитом.

Исполнил желания 200 детей с тяжелыми заболеваниями в рамках помощи организации «Загадай желание».

Пожертвовал миллионы долларов на восстановление школ в Республике Гана.

Провел благотворительные концерты для жертв тайфуна «Хайян» на Филиппинах.

8. Робин Уильямс

Робин Уильямс, пожалуй, навсегда останется в памяти людей чутким и светлым человеком. Доброте этого актера было тесно в мире его экранных героев, и она выплескивалась в реальную жизнь такими вот поступками: Просил кинокомпании брать на незначительные роли в фильмах с его участием бездомных людей, даже если платить им гонорар приходилось из собственного кармана.

Тайно жертвовал деньги в продовольственный банк, который организовывал бесплатные фуршеты для нуждающихся.

Передал весь гонорар за стендап-концерт «Оружие самоуничтожения» жертвам землетрясения в Новой Зеландии.

Отправил умирающей фанатке ободряющий ролик за месяц до собственной смерти.

9. Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс — одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда на сегодняшний день. Однако она довольно экономно распоряжается своим богатством во всех сферах, кроме благотворительности. Вот лишь малая часть из списка ее добрых дел: Пожертвовала $ 2 млн детской больнице в своем родном городе.

Активно привлекает внимание к проблеме нападок на женщин со стороны участников движения «Против абортов».

Участвовала в сборе средств для правозащитной организации, где главным призом стал пикник с ней.

Создала фонд, который помогает молодежным творческим организациям.

10. Роберт Дауни — младший

Роберт Дауни — младший в фильме «Мстители» назвал себя филантропом. И не зря, ведь такое звание закреплено не только за экранным персонажем актера, но и за ним самим: Подарил маленькому мальчику с частично сформированной рукой протез в стиле Железного Человека.

Узнав о редком и смертельном заболевании 7-летнего фаната, мечтающего увидеть Железного Человека, отправился на встречу с мальчиком, а позже организовал масштабный сбор средств для фонда борьбы с этой болезнью.

Удивил маленьких детей Лондона своим визитом в местную больницу.

Разыграл «день с Робертом Дауни — младшим» в рамках сбора средств для детского хосписа.

Бонус: Арнольд Шварценеггер делится шоколадкой с родителями пользователя Reddit

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