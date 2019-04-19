10 знаменитостей, которые делают добро не только для фото в глянцевых журналах
Популярные люди по-разному распоряжаются полученной славой. Кто-то создает между собой и фанатами барьер, а кто-то всегда открыт для своих поклонников. Но есть знаменитости, которые вне зависимости от высоты своего «полета» крайне чутко откликаются на потребности окружающих и готовы помочь им не словом, а делом.
Мы в AdMe.ru обожаем коллекционировать случаи проявления доброты и предлагаем вашему вниманию список знаменитостей, которым небезразличны судьбы других людей. А в конце статьи вас ждет чудесный бонус с участием Арнольда Шварценеггера.
1. Адель
Адель — популярная певица и обладательница премии «Оскар». Но фанаты любят ее не только за музыку, и вот почему:
- Каждый бесплатный посетитель ее концерта в 2011 году (промоутеры, журналисты, сотрудники сцены), согласно райдеру певицы, должен был пожертвовать $ 20 в фонд по борьбе с детской смертностью.
- Адель помогала пострадавшим во время пожара в Гренфелл-тауэр (жилое здание в Лондоне).
- Организовала бесплатный просмотр мультфильма «Гадкий я — 3» для выживших в этом пожаре детей и сама приняла участие в показе.
- Взяв «Грэмми» за лучший альбом года, сломала награду, чтобы разделить ее с Бейонсе, и произнесла трогательную речь в честь певицы.
2. Кристиан Бейл
Кристиан Бейл известен участием в фильмах о Бэтмене, а также своими многочисленными экспериментами над собственным телом при подготовке к ролям. Как оказалось, актер может менять не только свой облик, но и жизни окружающих людей:
- По собственной инициативе (не как представитель студии Warner Bros.) посетил жертв теракта, произошедшего на показе фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
- Откликнулся на желание 4-летнего мальчика с лейкемией увидеть Бэтмена и провел с ним и его семьей целый день в Диснейленде (к слову, ребенок пошел на поправку).
- Оказывает активную финансовую поддержку ряду природоохранных и правозащитных организаций.
3. Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс знаком публике по работе в кинотрилогии «Назад в будущее». И если активная фаза карьеры актера уже давно прекратилась, то благотворительная деятельность Фокса получает с годами все большее развитие:
- Фонд по исследованию болезни Паркинсона (Майкл сам страдает от этого недуга) был основан актером в 2000 году и за время своего существования вложил более $ 800 млн в изучение и решение данной проблемы.
- Фокс активно спонсировал и привлекал внимание к благотворительным мероприятиям, связанным с трагедией 11 сентября в Нью-Йорке.
- В марте 2019 года заявил об открытии 127 новых грантов на сумму более $ 24 млн, направленных на борьбу с болезнью Паркинсона.
4. Принц Гарри и Меган Маркл
Герцог и герцогиня Сассекские еще до вступления в брак проявили себя как чуткие и отзывчивые персоны. Вот лишь краткий список их добрых дел:
- Вместо свадебных подарков пара попросила делать взносы в заранее определенные благотворительные организации.
- Активно поступающим дарам для будущего первенца семейство также предпочло взносы для нуждающихся детей и родителей, но поблагодарило всех за внимание.
- Стоит отметить, что герцог и герцогиня и до брака занимались социально полезной деятельностью. Так, Меган поддерживала организации по защите прав детей и женщин, а Гарри помогал бывшим военным и организациям по борьбе с ВИЧ/СПИД.
- А еще Гарри всегда готов простить маленьким девочкам кражу своего попкорна.
5. Крис Эванс
Крис Эванс — популярный актер, наиболее известный по роли Капитана Америки во вселенной Марвел. И он по праву может считаться супергероем не только на экране, но и в жизни:
- Во время промотура фильма «Первый мститель: Противостояние» внепланово посетил благотворительный показ этой картины, организованный для детей-волонтеров, где раздавал подарки и хвалил наиболее активных ребят.
- Всячески поддерживает маленький молодежный театр в Конкорде, который когда-то заложил основы его карьеры.
- Оказывает помощь в сборе средств для благотворительной организации, которая борется с детской онкологией, и привлекает внимание общественности к данной проблеме.
6. Марк Уолберг
Марк Уолберг — известный актер, который из неблагополучного ребенка превратился в одного из крупнейших благотворителей нашего времени. Вот лишь краткий перечень его заслуг:
- Созданный им фонд ежегодно организовывает рождественские вечеринки с участием малоимущих семей, на которых нуждающимся раздают предметы первой необходимости.
- Участвовал вместе с семьей в благотворительных мероприятиях, направленных на помощь детям с дефектами лица.
- Силами упомянутого фонда был организован благотворительный концерт c участием известной группы 3 Doors Down, часть средств от которого была направлена на улучшение жизни молодежи.
- Отдал $ 1,5 млн своего гонорара за досъемки в фильме «Все деньги мира» в фонд помощи жертвам сексуальных домогательств.
7. Джастин Бибер
Джастин Бибер — кумир миллионов и значимая фигура в мире музыки. Но его влияние на жизнь людей уже давно вышло за рамки творчества:
- Отложил концерт, узнав о том, что 7-летняя фанатка с лейкемией не сможет на него попасть, и направился к ней с визитом.
- Исполнил желания 200 детей с тяжелыми заболеваниями в рамках помощи организации «Загадай желание».
- Пожертвовал миллионы долларов на восстановление школ в Республике Гана.
- Провел благотворительные концерты для жертв тайфуна «Хайян» на Филиппинах.
8. Робин Уильямс
Робин Уильямс, пожалуй, навсегда останется в памяти людей чутким и светлым человеком. Доброте этого актера было тесно в мире его экранных героев, и она выплескивалась в реальную жизнь такими вот поступками:
- Просил кинокомпании брать на незначительные роли в фильмах с его участием бездомных людей, даже если платить им гонорар приходилось из собственного кармана.
- Тайно жертвовал деньги в продовольственный банк, который организовывал бесплатные фуршеты для нуждающихся.
- Передал весь гонорар за стендап-концерт «Оружие самоуничтожения» жертвам землетрясения в Новой Зеландии.
- Отправил умирающей фанатке ободряющий ролик за месяц до собственной смерти.
9. Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс — одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда на сегодняшний день. Однако она довольно экономно распоряжается своим богатством во всех сферах, кроме благотворительности. Вот лишь малая часть из списка ее добрых дел:
- Пожертвовала $ 2 млн детской больнице в своем родном городе.
- Активно привлекает внимание к проблеме нападок на женщин со стороны участников движения «Против абортов».
- Участвовала в сборе средств для правозащитной организации, где главным призом стал пикник с ней.
- Создала фонд, который помогает молодежным творческим организациям.
10. Роберт Дауни — младший
Роберт Дауни — младший в фильме «Мстители» назвал себя филантропом. И не зря, ведь такое звание закреплено не только за экранным персонажем актера, но и за ним самим:
- Подарил маленькому мальчику с частично сформированной рукой протез в стиле Железного Человека.
- Узнав о редком и смертельном заболевании 7-летнего фаната, мечтающего увидеть Железного Человека, отправился на встречу с мальчиком, а позже организовал масштабный сбор средств для фонда борьбы с этой болезнью.
- Удивил маленьких детей Лондона своим визитом в местную больницу.
- Разыграл «день с Робертом Дауни — младшим» в рамках сбора средств для детского хосписа.
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Фото на превью Matt Sayles/Invision/AP/East News