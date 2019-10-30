14 законов о защите прав животных, которые нужно принять по всему миру немедленно

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С каждым годом все больше брендов отказываются от использования натурального меха и кожи животных, а люди со всего мира заботятся о братьях наших меньших и, более того, стремятся наделить их необходимыми правами и привилегиями на законодательном уровне. Но хотя защита животных явно шагнула на новую ступень, существует еще очень много проблем, которые только предстоит решить.

AdMe.ru составил список городов и стран, где забота о четвероногих зафиксирована на государственном уровне.

1. В Таиланде есть дома престарелых для слонов

В 2016 году в Пхукете открыли первый Phuket Elephant Sanctuary — так называемый дом престарелых для слонов. Животные попадают сюда при достижении преклонного возраста или если получили травму. В центре слонов кормят фруктами, за ними ухаживают и позволяют спокойно гулять на природе и купаться в водоемах.

2. В Индии за убийство коровы сажают в тюрьму сроком до 14 лет

Индуисты считают корову священным животным, жестокое обращение с которым является уголовно наказуемым. Так, в индийском штате Гуджарат за убийство крупного рогатого скота могут пожизненно лишить свободы.

3. В Голландии запретили разведение мопсов

Новый закон был принят в связи с тем, что собаки, длина морды которых составляет 1/3 от длины всего черепа, часто страдают одышками и прочими проблемами с дыханием. Кроме мопсов под запрет попали также и другие брахицефальные породы, такие как английский бульдог, французский бульдог, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, бостон-терьер, ши-тцу, пекинес.

4. Швейцария контролирует размер кроличьих клеток

В швейцарском законе о защите животных строго прописаны правила по содержанию кроликов. Так, например, в документе указано, что в рационе животного ежедневно должны быть сено и солома. Также имеются строгие правила касательно размеров клетки: кролик должен иметь возможность спокойно сидеть прямо и вытягиваться во всю длину; обязательна затемненная зона, в которой можно спрятаться; вольеры для беременных особей должны быть снабжены отсеками, в которых они могут построить гнездо.

5. В Новой Зеландии коту запрещено покидать дом, если у него нет ошейника с 3 колокольчиками

В небольшом поселении Лонгберн на территории Новой Зеландии существует закон, согласно которому коты имеют право покидать дом, только если у них на шее имеется ошейник с 3 колокольчиками. Предположительно, правило существует, чтобы предотвратить несчастные случаи на дорогах и чтобы предупреждать птиц о появлении хищника.

6. В Риме запрещены аквариумы для золотых рыбок

В столице Италии ввели правило, запрещающее содержать золотых рыбок в аквариумах сферической формы. По мнению зоозащитников, в таких аквариумах рыбы не получают необходимое количество кислорода и у животных даже может развиваться слепота.

7. В Австрии запрещено держать цыплят в тесных клетках

В 2004 году в Австрии был принят один из самых строгих законопроектов по защите животных. Он запрещает держать цыплят в тесных клетках и связывать домашний скот веревкой. Также есть такие пункты, как запрет на удержание собак и котов в стеклянных витринах зоомагазинов, использование цепей и заборов, которые бьют током. Нарушение правил карается штрафом от $ 2 000 до 15 000.

8. Во Франции запрещено оставлять собаку в машине на солнце

В жару автомобиль сильно нагревается и животному, оставленному внутри салона, может стать плохо, поэтому во Франции такой поступок считается жестоким обращением. Хозяина, который запер любимца в машине, оштрафуют на € 750. Причем если прохожий решит разбить окно транспортного средства, чтобы спасти четвероногого, то он не будет отвечать за нанесенный ущерб.

9. В Норвегии запрещено стерилизовать кошек

Стерилизация кошек считается негуманной. Однако кастрировать котов в Норвегии не запрещено. Кроме того, местный надзор по охране животных запрещает держать кошку за шкирку и контролирует заботу о состоянии шерсти четвероногого друга.

10. В Боливии в цирках запрещено использовать даже голубей

В Боливии запретили цирки, которые используют диких и домашних животных в своих постановках. В представлениях не могут принимать участие даже дрессированные собаки и голуби. За нарушение с человека взимается штраф, а животное конфискуется.

11. В Чехии городская полиция публикует в соцсетях информацию о бездомных животных

Если чешские полицейские нашли на улице бездомное животное, то они обязательно сообщают об этом на своих официальных страницах в соцсетях. В посте также указывается приют, в который отвозят собаку или кота, чтобы граждане знали, где можно забрать пушистика.

12. В Швеции все животные обязаны получать соответствующее медицинское обслуживание

Согласно закону, принятому в 1988 году, животные должны проходить медицинские обследования и получать необходимые прививки, дабы избежать всяческих болезней и мучений. Кроме того, хвостатые имеют право на свободное пространство, которое зависит от размеров питомца, общение и правильное питание.

13. В Великобритании хотят запретить разведение вислоухих кошек

Британская ветеринарная ассоциация призывает запретить разведение шотландских вислоухих кошек. Дело в том, что необычная форма ушей у этой породы является следствием генной мутации, которая ведет ко многим заболеваниям, таким как артрит, проблемы с позвоночником, суставами и ушами.

14. В Польше есть закон, запрещающий держать собаку на привязи более 12 часов подряд

У поляков есть закон, защищающий права животных. Согласно ему животное запрещается держать на привязи более 12 часов подряд, так как это может нанести непосредственный вред его здоровью. Кроме того, удержание на поводке нарушает естественную потребность питомца в активности.

Бонус: российские законы, которые вызывают чувство гордости за страну

Передвижные цирки скоро исчезнут

Опасность выездных цирков заключается в том, что ранее открыть шапито мог любой человек, необходимо было лишь найти людей и соответствующие передвижные конструкции. Однако о безопасности зрителей и правильном содержании животных никто не задумывался. Решение запретить шапито в России приняли после ужасного случая, когда львица напала на маленькую девочку в кубанском цирке.

В России планируют запретить продавать кошек и собак в зоомагазинах

Минприроды России считает, что зоомагазины не соответствуют установленным нормам и нарушают права четвероногих, так как пластиковые боксы слишком тесные и неудобные. Кроме того, люди, покупающие щенка или котенка в зоомагазине, часто поддаются импульсивному желанию, а не принимают осознанное решение, из-а чего они потом просто не знают, куда девать животное.

В Москве хотят уголовно наказывать фотографов, использующих животных как инвентарь

В июне 2019 года в Москве предложили ввести запрет на использование фотографами животных на улицах городах. Иначе говоря, никаких больше фото с обезьянкой и соколом на ладошке. Инициатива появилась в связи с тем, что многие дикие животные не выносят перепады температурных режимов и такие "рабочие условия" и, как результат, болеют и живут не дольше одного сезона. Также зоозащитники акцентируют внимание на том, что в Европе фотографироваться с дикими животными запрещено.

Если бы вы могли добавить новый пункт в закон о защите прав животных, что бы это было?