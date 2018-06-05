10 впечатляющих историй о людях, которые дали еще один шанс планете Земля

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

За последний век нашей обители был нанесен серьезный урон. И все больше людей понимают, что планета в опасности. Но пока одни ведут тревожные разговоры, другие просто берут и делают. Очищают пляжи, производят кроссовки из океанического мусора, строят мини-фермы и даже целые экогорода.

Мы в AdMe.ru собрали для вас вдохновляющие истории о людях из разных стран, которые ежедневно совершают настоящие чудеса по спасению Земли.

1. Черепахи вернулись на очищенный пляж спустя 20 лет (Индия)

Великолепный пляж в Мумбае утопал в мусоре, а раньше это побережье было «роддомом» для оливковых черепах. Но они уплыли в другие регионы, а ситуация только ухудшалась. И вот неподалеку поселился Афроз Шах, который потихоньку начал убирать мусор, а добровольцы его поддержали. Они вынесли более 5 тыс. т мусора, и ООН назвала их проект «крупнейшим по очистке пляжа». А этой весной, спустя 20 лет, на очищенный пляж приплыли черепахи и отложили яйца. Родилось около 100 черепашек! Волонтеры охраняли их на пути к Аравийскому морю.

2. Чистомэн, собирающий за час 28 мешков мусора

Люди часто обсуждают кучи мусора на природе. А Чистомэн из Челябинска предпочитает дело, а не разговоры. Загрязненные уголки лесов и парков возрождаются после его посещения, а после героя остается лишь длинный ряд мешков. Его деятельность заметили, о нем сняли ролик голландцы, а еще появились последователи. Когда его спросили про маску, он объяснил, что хочет привлечь внимание, но не к себе, а к проблеме экологии. А девиз Чистомэна прост: «Убираться несложно, нетрудно и, самое главное, нестыдно!»

3. Проект «Водяные скважины для Африки»

В 1994 году Курт Далин оказался в Малави и его поразило, как люди боролись за каждое ведро с грязной водой, а девочки шли порой полдня, чтобы принести 18-литровые ведра на голове. И он решил им помочь: создал первую скважину в самом бедном и засушливом поселке. Это спасло всех жителей, постоянно испытывавших жажду и пивших из грязных источников. За первые 4 года проект обеспечил водой 26 тыс. человек, а через 10 лет уже работали 76 скважин и была основана организация Water Wells for Africa. В наши дни постоянными источниками воды в Африке уже обеспечено около 300 тыс. человек.

4. Модные бренды поддержали органику

Такие известные марки одежды, как Levi’s, NIKE, Zara и другие, уже много лет продвигают экологичные идеи. Так, шведская фирма H&M использует органический хлопок и отказалась от натурального меха, а M&S открыла фабрики с оборудованием, уменьшающим расход воды и энергии. Фирма Zara не только выпускает органические вещи, но и с 2015 года ввела экономию ресурсов в магазинах и оснастила их раздельными контейнерами для мусора. Levi’s — первый бренд, выпустивший экоденим и джинсы со знаком Waterless, что означает экономию воды на этапах производства. Компания Adidas создает коллекции экокроссовок из мусора и рыболовных сетей, собранных в океане. А NIKE с 1993 года реализует проект Reuse-A-Shoe — переработка обуви для создания беговых дорожек и кортов. Большинство фирм перешли на пакеты и сумки, разлагающиеся в течение 2 лет.

5. Дроны «Возродители леса»

Вырубка лесов медленно разрушает Землю. Различные компании ищут способы возродить «легкие планеты». И наиболее успешными стали стартапы с использованием летающих беспилотников. В них задействованы дроны, которые сканируют местность, чтобы подобрать семена, а также дроны, занимающиеся посадкой. Среди них — дрон «Робин», способный засадить 1 гектар за 18 минут и за день посчитать 100 тыс. деревьев. А британский проект BioCarbon Engineering на первом этапе поставил цель посадить 500 млрд деревьев к 2050 году для борьбы с обезлесением.

6. Самый «зеленый» ресторан в мире

Кафетерий школы MUSE в Калифорнии — чемпион среди экологически чистых ресторанов. Он набрал наибольшее число баллов по разным показателям (качество продуктов, меню, экономия ресурсов, утилизация отходов и пр.), и ему присудили 4 звезды. А солнечные батареи в виде вращающихся «подсолнухов» заведению в 2015 году подарили режиссер Джеймс Кэмерон и его жена Сьюзи. Школа выращивает свои овощи и фрукты, и за 1,5 года тут заменили многие блюда из животных продуктов на растительные, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

7. Ликвидация «Большого тихоокеанского мусорного пятна»

В Тихом океане накопилось более 100 тыс. т пластика. Множество ученых выдвигали идеи по очистке, но лучший метод ликвидации «Большого тихоокеанского мусорного пятна» предложил юный изобретатель Боян Слат еще 6 лет назад. Он усовершенствовал проект, и его реализацию начали в этом году. За 5 лет с помощью массивных плавучих барьеров планируют удалить 50 % скопления. Из собранного мусора будут делать стулья, бамперы для авто и другие изделия. Большинство инвесторов компаниии The Ocean Cleanup Foundation — бизнесмены из Кремниевой долины.

8. «Обувь, которая растет»

Однажды волонтер Кентон Ли увидел, как в Кении дети-сироты ходят в обуви, которая уже давно им мала, а многие и вовсе бегают босиком с израненными стопами. Тогда он придумал модель сандалий, которые будут расти вместе с ребенком. С помощью клапана их можно увеличить на 5 размеров, а этого запаса хватает на 5–6 лет. Был создан сайт проекта The Shoe That Grows, где каждый желающий помочь может купить обувь для отправки детям в разные уголки мира. Таких людей оказалось много, а благотворительные организации заказывают по 100–200 пар.

9. Семья на 4 сотках собирает тонны овощей и обеспечивает все рестораны города

На ферме Urban Homestead в Калифорнии на 4 сотках семье удается растить овощи и для себя, и для местных ресторанов. На их участке растет 400 сортов овощей, фруктов и даже съедобные цветы, а в год они собирают 3 тонны урожая. А еще тут есть утки, куры, козы и пчелиные улья, поэтому на столе всегда свежие яйца, молоко и мед. Вначале Жюль просто хотел выращивать безопасные продукты для своих детей. Он поставил на крыше солнечные батареи, перевел авто на топливо из растительных отходов. Чтобы экономно расходовать воду и землю, семья использует вертикальные сады, теплые грядки и глиняные горшочки. «Когда 33 года назад мы начинали, нас считали безумцами. Но все получилось. И теперь 90 % нашей еды поступает из сада, что обходится нам по $ 2 в день на члена семьи».

10. Неаполис Смарт Экосити — город XXI века

На Кипре близ Пафоса строят экогород Неаполис — уникальный в Средиземноморье. На 110 га будет жилой квартал, развлекательный комплекс, торговый дом, центр здоровья, зеленая зона и вид на море. В смарт-городке можно будет работать и получать образование: в Центре исследований и разработок, университете Campus University, Международном бизнес-центре и других. Все системы снабжения Неаполиса «наделят интеллектом», что позволит беречь экологию, при этом 25 % электроэнергии будет вырабатываться от природных источников. Новая жизнь в Неаполисе закипит примерно в 2023 году.

А какие из этих идей по спасению планеты вам хочется воплотить в своем городе прямо сейчас?