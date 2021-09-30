10 отличий севера от юга, которые объясняют, почему мы такие разные

Характер человека не всегда определяется лишь генами и воспитанием. Исследования свидетельствуют, что довольно сильно на нас влияет и температура воздуха в том месте, где мы живем. Но это вовсе не значит, что у южан всегда бабочки в животе, а северяне все сплошь закрытые и угрюмые типы.

Мы в AdMe.ru решили выделить основные различия в жизни жителей северных регионов и южных. А также попытались разобраться, где же все-таки на Руси жить хорошо.

Климат

Человек из холодного края наверняка будет с недоумением смотреть на подснежники, которые в феврале на юге уже вовсю тянутся к солнцу. А житель условного Сочи с плохо скрываемым ужасом поспешит пролистнуть фото занесенных снегом домов.

Одежда

Сибирь — это когда по одной улице идут 2 человека навстречу друг другу, и обоим в лицо дует ветер. © mad94broccoli / Pikabu

Собственно, климат диктует и выбор одежды. Поэтому сердца северян завоевывает капюшон-труба, защищающий от порывистого ветра, а шарф для них не аксессуар, а жизненная необходимость. В то же время жители юга зимой смело щеголяют в кроссовках на босу ногу.

Диалект

Чтобы сойти за своего, в каждом регионе придется запомнить добрый десяток местных словечек. На юге борщ готовят не со свеклой, а с бураком, а в Сибири документы хранят не в файле, а в таинственной мультифоре.

Досуг

На самом деле не так уж и важно, что показывает столбик термометра. Люди давно адаптировались к капризам природы, и им есть чем заняться и в +30 °С, и в —30 °С. Нужно только оглядеться по сторонам.

Продукты

А у нас в Ростове на проходной вырос помидор. © SimonOrlando / Pikabu

Живу в Южной Якутии, у меня кроме сосулек ничего не растет. © KoTTanKnST / Pikabu

Если на юге растет, кажется, все и круглый год, то жителям отдаленных и холодных регионов приходится довольствоваться привозными овощами и фруктами. Например, в Якутии банальная свекла, по словам пользователей интернета, может стоить даже больше ₽ 300.

Еда

Там, где потеплее, едят больше овощей и фруктов. А вот на севере налегают на мясо. Но есть и то, что любят во всех климатических поясах, — это мороженое. Правда, на севере оно здорово отличается от того, что продают в регионах. В Якутии готовят свое мороженое, которое называется «мартышки». Делают его из густых и жирных сливок, и оно, как и все блюда якутской кухни, хорошо согревает в холода.

Деликатесы

То, что сложно найти, ценится значительно выше. Жители Дальнего Востока могут искренне недоумевать, зачем беречь баночку икры на Новый год. А ростовчане едва ли смогут поверить своим глазам, увидев цену на черешню в магазинах северных городов.

Проблемы

Июль, Анапа. Божьих коровок тьма, спасаться только в море. Оказывается, они еще и кусаться умеют. © rualf / Pikabu

В каждом регионе найдутся локальные проблемы, которые жители мужественно преодолевают из года в год. Так, северянин, возможно, и не поймет, чем грозит для Анапы нашествие божьих коровок. А южанин, скорее всего, просто не поверит, что такие температурные показатели в принципе могут быть реальными. Сегодня впервые выдался теплый день. По привычке надел теплую куртку, так весь вспотел в ней — +15 °С на термометре. Заглянул к приятелю, выхожу, думаю: что-то холодно... Дома посмотрел на термометр: +7 °С. За полчаса температура вдвое понизилась! А завтра в Сибири обещают +2 °С. © lev.lion / Pikabu

Вот когда днем +20 °С, а ближе к вечеру 0 °С с мокрым снегом и ветром, а одет в расчете на +20 °С, вот тогда довольно неприятно. © NamemaN / Pikabu

Уникальные вещи

Расширить географию стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть удивительные вещи, которые нельзя найти у себя дома. Например, в Якутию надо съездить, чтобы увидеть вечную мерзлоту — там ее глубина составляет 1 370 м. А в Сочи можно подивиться на дерево Дружбы, на котором одновременно растет множество сортов цитрусовых.

Бытовые лайфхаки

А еще в каждом регионе есть свои лайфхаки, которые здорово облегчают жизнь. Например, замороженная бутылка с водой, поставленная возле вентилятора, может заменить кондиционер. А если ее завернуть в пододеяльник и положить рядом с собой, то она поможет охладиться в душную южную ночь. Такая же бутылка, но уже с теплой водой, будет служить грелкой в прохладную погоду. Хотя, конечно, гораздо приятнее согревать свои руки в чьих-то других.