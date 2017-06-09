10 вдохновляющих историй о людях, которые не могут пройти мимо чужой беды

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Когда все валится из рук и создается впечатление, что этот мир обречен, важно помнить, что на свете существуют и те, кому, кажется, под силу его спасти. Мы в AdMe.ru безмерно восхищаемся теми, кто способен на бескорыстные поступки и не может пройти мимо беды других.

Бездомный торгует лаймами, чтобы прокормить уличных животных

Каждый день он выходит на улицы Таиланда и продает лаймы, чтобы купить еду для уличных кошек. Мужчина по имени Лунг Дум (Loong Dum) готов сам голодать ради этого. «Я нормально себя чувствую, пропустив прием пищи, а вот они надеются на меня и ждут — я не могу их подвести», — признается бездомный. Когда его история попала в интернет, люди стали помогать мужчине прокормить животных, чему он безмерно рад.

Учитель позволил ученику обрить себя в знак солидарности с ним

11-летний Джексон Джонстон (Jackson Johnston) расстался со своими волосами, чтобы поддержать любимого дедушку, который сражался с раком. Однако мальчик наткнулся на непонимание одноклассников, которые стали его дразнить. Джексон очень расстроился, и тогда его учитель совершил благородный поступок. Он позволил Джексону обрить его наголо на глазах у всего класса в знак солидарности с учеником. Действительно, очень показательный пример.

Люди собирают деньги на жилье бездомному, спасавшему раненых во время теракта

После теракта в Манчестере бездомный Стив Джонс стал настоящим героем и знаменитостью. Он спал неподалеку от арены, на которой произошла трагедия, и, услышав взрыв, тут же побежал на место происшествия. Стив, не колеблясь, стал помогать раненым. «У бездомных тоже есть сердце», — позже говорил Джонс. Впечатленные таким поступком, люди стали собирать деньги для Стива через краудфандинговую платформу, чтобы тот смог оплатить жилье. Их цель по сбору средств сейчас почти достигнута.

Парикмахер завершил стрижку мальчика-аутиста, несмотря на трудности

16-летний Эван О’Двайер (Evan O’Dwyer), страдающий аутизмом, сидел в кресле парикмахера, когда вдруг почувствовал себя некомфортно. Мальчик резко встал и убежал в семейный микроавтобус — там он всегда ощущает себя в безопасности. Дальнейшие действия парикмахера Дончи О’Коннелла (Donncha O’Connell) впечатлили людей в интернете. Он спокойно встал, собрал свои инструменты и направился в автомобиль к Эвану. Там с помощью брата мальчика парикмахер закончил свою работу, после чего Эван отправился домой совершенно успокоенным.

Кафе бесплатно кормит тех, кто не может заплатить за еду

Кафе «Маидат» находится возле центральной мечети в Махачкале, Дагестан. Недавно руководство заведения приняло решение предоставлять бесплатно сытную еду тем, кто в ней нуждается, но не в состоянии заплатить за обед. Кстати, меню для нуждающихся в кафе постоянно меняется.

Успешный программист счастлив, спасая никому не нужных собак

Несмотря на роскошную жизнь, основатель IT-компании в Индии Ракеш Шукла (Rakesh Shukla) не чувствовал себя счастливым. Все изменилось в 2009 году, когда он впервые принес домой раненную собаку. С тех пор Шукла брал к себе каждую встреченную несчастную. Когда количество животных увеличилось, программист купил землю и ферму, чтобы собакам было где разгуляться. Сейчас у мужчины более 700 собак, а на ферме работают 10 человек. Ракеша называют «Собачий папа», и это действительно так. «Я их последнее пристанище: многие из собак больны, стары и просто никому, кроме меня, не нужны», — признается Ракеш.

Мусорщик создал библиотеку из выброшенных книг

Кто-то спасает животных, кто-то — попавших в беду людей, а мусорщик из Колумбии Хосе Альберто Гутиеррез спасает книги. 20 лет назад мужчина нашел выброшенную в мусорный бак «Анну Каренину» Толстого и сохранил ее. С тех пор Гутиеррез собрал около 25 тыс. выброшенных книг в своей бесплатной библиотеке. В городе его теперь знают как «Повелителя книг».

Мальчик 2 года растил свои волосы, чтобы сделать парик для своей страдающей облысением подруги

Габби заболела алопецией в 4 года. С тех пор ей приходилось постоянно носить головной убор, и девочка очень стеснялась. Когда она познакомилась с Тайлером, ее новый друг спросил у мамы Габби: «Что я могу сделать для подруги?» Когда Тайлер понял, что Габби не может отрастить свои волосы, он решил сделать это для нее. У него ушло 2 года, чтобы вырастить необходимые для парика 25 см. Взрослые были просто сражены таким недетским поступком мальчика.

Женщина сбросила 18 кг ради того, чтобы пожертвовать почку другу

32-летняя Ребекка Сейдро (Rebekah Ceidro) весила 90 кг, когда узнала, что ее другу и бывшему коллеге требуется трансплантация почки. Ребекка не задумывалась ни на минуту и предложила свою. К счастью, она подходила на роль донора, только вот для этой миссии весила как минимум на 8 кг больше. Тогда Ребекка рьяно взялась за дело: изменила образ жизни и стала тренироваться и бегать. Менее чем через год она весила уже на 18 кг меньше! Операция по пересадке назначена на осень 2017-го.

Пианист спасает бездомных кошек

Пианист из Стамбула Сарпер Дюман (Sarper Duman) спас с улицы 9 кошек. Среди них есть кошки постарше и животные-инвалиды. Кошки безгранично благодарны своему спасителю и предпочитают проводить все свое время рядом с ним. Теперь они самые преданные фанаты творчества музыканта. А иногда котейки не прочь и сами попробовать музицировать. Как, например, на этом видео.