10 примеров бережного отношения к природе, которые поразили нас в самое сердце

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Вред, который человечество наносит природе, ужасает: огромные токсичные свалки, пластиковый континент, дрейфующий в океане, вырубка лесов и уничтожение диких животных. Радует лишь то, что за сохранение окружающей среды и помощь братьям нашим меньшим берутся все больше и больше неравнодушных людей со всего света, а также власти городов и государств. Герои нашей подборки не смогли остаться в стороне, ведь даже одно доброе дело может запустить цепочку трогательных поступков.

Мы в AdMe.ru восхищены человеческим отношением этих людей к нашей планете и населяющим ее живым существам. Надеемся, что их пример вдохновит и вас.

1. На Филиппинах школьники сажают по 10 деревьев, чтобы сохранить родные леса

Филиппины — прекрасная азиатская страна, сильно пострадавшая от незаконной вырубки леса. Ранее лес занимал более 70 % ее территории, а сейчас эта цифра едва достигает 20 %. Одной из инициатив по предотвращению экологической проблемы стало издание закона, согласно которому дети до своего выпускного должны посадить 10 деревьев. Ежегодно школьники смогут высаживать более 175 млн новых деревьев, а привлечение их к такому полезному занятию научит бережному отношению к природе.

2. Фотограф из Африки снимает моделей на фоне мусора, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения

Фотограф из Сенегала Ина Макоси уверена: если молчать о проблеме, лучше не станет. В голову ей пришла креативная идея — делать фотосессии в самых грязных районах страны, чтобы пристыдить местных жителей. Яркие фото моделей на фоне свалки действительно произвели нужный эффект: через 2 недели после фотосессии в пригороде Дакара Пикине местные жители убрали мусор. Такой результат подтолкнул Макоси к продолжению проекта.

3. В Дубае помогают больным черепахам

В последние годы все больше черепах становятся носителями ракообразных паразитов. Под их тяжестью рептилия не может есть и плавать, ее выбрасывает на берег, где она обречена на медленную смерть. В Дубае протянули руку помощи братьям нашим меньшим и открыли реабилитационный центр, в котором специалисты и волонтеры заботятся о пострадавших животных. В стороне не остаются и известные люди. Например, теннисист Новак Джокович (на фото) является спонсором центра. После выздоровления местных черепах отпускают в естественную среду.

4. 9-летний мальчик создал общественную организацию, которая за 10 лет посадила более 14 млрд деревьев

Еще одна полезная инициатива с посадкой деревьев, автором которой стал 9-летний школьник из Германии Феликс Финкбайнер. Мальчик поставил перед собой цель посадить 1 млн деревьев и смог заразить своим энтузиазмом других подростков. За несколько лет проект Plant for the Planet достиг потрясающих результатов: в 2011 году Феликс выступил в ООН, а к 2017-му силами членов общественного движения было посажено свыше 14 млрд деревьев. Сейчас их цель — 1 трлн, по 150 саженцев на каждого жителя планеты.

5. Студенты отказываются от запуска шаров на выпускной

Немногие задумываются о том, какая дальнейшая судьба ждет те шарики и фонарики, что запускают в небо на праздники. Экологи давно бьют тревогу: такой мусор загрязняет природу (шарик разглагается не менее 4 лет) и становится причиной гибели животных. Радует то, что остаются неравнодушные люди, как, например, студенты УрФУ, отказавшиеся от традиционного запуска шаров на выпускном и призывающие всех обратить внимание на сохранение окружающей среды. Власти Петрозаводска и Санкт-Петербурга тоже не остались в стороне и ввели запрет на использование воздушных шаров и небесных фонариков на выпускных.

6. В Японии делают все, чтобы не беспокоить ласточкины гнезда

Магазин Lawson в японском городе Мацуяма отключил подсветку первой буквы в названии, чтобы не беспокоить вылупившихся птенцов ласточки.

А в Сайтаме японский полицейский соорудил из картона приспособление, чтобы птенцы ласточки не разбились, выпав из гнезда. А также развесил везде предупреждающие знаки.

7. Неравнодушные убирают мусор даже на Эвересте

Эверест — самая высокая точка на планете, привлекающая тысячи экстремалов со всего света. Избыток туристов порождает экологическую проблему: все больше и больше мусора скапливается вдоль высокогорных маршрутов и в палаточных лагерях. Чтобы решить проблему, власти Непала обязали альпинистов, забирающихся выше базового лагеря (5,3 тыс. км), выносить с горы не менее 8 кг мусора. Помогают также постоянные акции, например в этом году силами активистов было собрано 11 тонн мусора.

8. В Казахстане о вымирающих сайгаках заботятся фельдшеры

Сайгак находится на грани исчезновения и обитает только на территории нескольких стран, в числе которых Казахстан. Власти Казахстана не остановились на декларации критического состояния популяции и предусмотрели не только тюремные сроки за убийство этих животных, но и заботу о потомстве сайгаков в естественной среде обитания. Сотрудник инспекции лесного хозяйства и животного мира Арман Изимгалиев помогает детенышам сайгаков появляться на свет и следит за их здоровьем.

9. Австралийские серферы очищают прибрежные воды от мусора

2 друга из Австралии устали серфить, натыкаясь в воде на пластиковые бутылки и пакеты. Они изобрели устройство, которое ловит мусор, плавающий в воде, и собрали стартовый капитал у неравнодушных людей на краудфандинговой площадке. Теперь такие милые и полезные ведерки установлены на причалах и берегах более чем в 20 странах мира.

10. Волонтеры из России спасают острова от мусора

Летом на Рейнеке в Приморском крае собираются волонтеры из проекта «Остров мечты». В суровых условиях (непогода, отсутствие удобств) они собирают мусор, оставленный отдыхающими, и ведут просветительскую работу: рассказывают туристам, как сделать отдых максимально экологичным и как правильно распоряжаться отходами. Когда проект только начинался, на острове было 20 огромных смердящих свалок. Сейчас их количество сократилось до 3 штук.

А о каких примерах трогательной помощи животным и бережного отношения к природе вы слышали в последнее время? Делитесь в комментариях.