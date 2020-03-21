10 талантливых подростков, которым под силу заткнуть за пояс взрослых ученых

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В фильмах и книгах ученые обычно выглядят слегка сумасшедшими старцами с копной седых волос и блуждающим взглядом. Однако в реальности молодые люди двигают науку вперед и создают такие изобретения, которые не снились маститым профессорам. То, что раньше казалось фантастикой, эти ребята уже воплотили в жизнь.

Мы в AdMe.ru рады, что на свете так много креативных ребят, и надеемся, что они придумают еще массу полезных вещей.

1. Кара Фан, 14 лет: жидкая повязка с наносеребром, которая предотвращает воспаление

9-классница из Калифорнии получила звание «Лучший молодой ученый Америки» за изобретение жидкого спрея-повязки. В ходе сложного химического процесса девушка синтезировала жидкость, которая может полностью заменить антибактериальные мази. Частое использование антибиотиков приводит к тому, что инфекции становятся практически непобедимыми и лекарства не действуют. Жидкая повязка Кары Фан решает эту проблему: препарат убивает бактерии без помощи антибиотиков. В состав спрея входят листья лимона и наносеребро.

2. Кэролайн Краучли, 13 лет: вакуумный поезд на магнитной подушке

Папа юной изобретательницы регулярно ездит по железной дороге на работу, поэтому девочка задумалась о том, как улучшить этот слегка устаревший вид транспорта. Кэролайн изучила проект Илона Маска Hyperloop (электропоезд в вакуумной трубе) и придумала, как сделать его дешевле и безопаснее. Кэролайн предлагает прокладывать туннели параллельно уже существующим железнодорожным путям. Шаттлы на магнитной подушке будут ходить через трубы, а питание для них обеспечат обычные поезда, которые будут ездить рядом. Этому виду транспорта не нужно ни дизельное топливо, ни электричество, поэтому бонусом к изобретению идет польза для экологии.

3. Самьяк Шримали, 14 лет: сенсорная система, которая следит за чистотой рук в больнице

Самьяк придумал, собрал и написал программное обеспечение для сенсоров, которые автоматически отслеживают чистоту рук. Это изобретение важно для медучреждений, где процветают внутрибольничные инфекции, опасные для жизни.

4. Адриан Флек, 20 лет, и Анна Амели Флек, 16 лет: защитный материал из обычного крахмала

Защиту для хоккеистов, роллеров, футболистов и других спортсменов делают из жесткого пластика. Она, конечно, предохраняет от травм, но сильно сковывает движения. Адриан и Анна Амели придумали, как использовать свойства ньютоновской жидкости для спортивной экипировки. Креативные брат и сестра заполнили силиконовые формы жидким крахмалом, который при ударе твердеет и защищает тело. Молодым людям уже удалось заинтересовать своим открытием крупных производителей.

5. Даниил Казанцев, 16 лет: устройство, которое интерпретирует язык жестов

Школьник из Екатеринбурга на международном конкурсе Google Science Fair показал устройство, способное переводить язык жестов в слова. На создание аппарата юношу вдохновила история матери-одиночки, у которой органы опеки изъяли детей. Женщина с детства не слышит и не разговаривает, а после развода с мужем, который помогал маме общаться с дочками, девочек забрали из семьи. На суде мать также не смогла защитить себя из-за отсутствия квалифицированных сурдопереводчиков. Даниил разработал аппарат, который определяет положение рук в пространстве и переводит язык жестов в письменную речь. Молодой изобретатель, кстати, получил один из главных призов на выставке и грант на обучение.

6. Селестин Венарди, 16 лет: неинвазивный глюкометр

Селестин родом из Индонезии. По данным ВОЗ, диабет в этой стране — огромная проблема, а глюкометры (приборы для измерения уровня глюкозы в крови) продаются по заоблачным ценам. Девочка решила, что ей по силам собрать прибор, который определит уровень сахара без прокола кожи и к тому же не будет стоить слишком дорого. Глюкометр Селестин будет определять уровень сахара по температуре кожи и одновременно просвечивать ткани при помощи технологии оптической томографии. Точность такого анализа составляет 99 %, а себестоимость прибора $ 63.

7. Фионн Феррейра, 19 лет: очистка сточных вод от микропластика

Микропластик (мелкие частицы пластика) не увидишь невооруженным глазом, зато он загрязняет океаны. Кстати, косметические компании используют микропластик в скрабах и зубных пастах. Очистные системы не могут задержать эти частицы, так что пластик отправляется в реки, океаны, впитывается в грунт и отравляет все живое. Ирландский студент Фионн Феррейра изучил опыт взрослых ученых и придумал свое решение, которое удивляет простотой. Фионн предложил использовать для очистки сточных вод смесь растительного масла и оксида железа. Она недорога в применении и не загрязняет окружающую среду.

8. Таня Спикс, 16 лет: средство для «приручения» бровей

В школе одноклассники издевались над Таней из-за ее необычной внешности: у девочки были густые брови, над которыми подшучивали злые дети. Таня даже попала в больницу, когда попыталась сбрить брови и сильно порезалась. Но после пережитых неприятностей девочка решила, что нужно действовать: она перепробовала массу косметических средств, которые ничуточки не помогли. Тогда Таня придумала свою формулу лосьона с алоэ и витамином Е.

Таня заняла немного денег у мамы и запустила собственную линейку средств по укрощению непослушных бровей. Издание TIME включило девушку в список самых влиятельных подростков 2019 года.

9. Ришаб Джайн, 15 лет: лечение рака поджелудочной железы

При применении лучевой терапии онкологических заболеваний для врачей и пациента важно не затронуть здоровые клетки. В 13 лет Ришаб придумал программный инструмент, который поможет медикам повысить эффективность терапии и не задеть другие органы.

10. Джулия Гелфонд, 13 лет: гель для полости рта после удаления зубов

Однажды Джулия испытала не самые лучшие ощущения в кресле дантиста: «Мне пришлось вырвать 4 зуба, и у меня были эти гигантские дыры во рту, которые жутко раздражали». При поддержке отца девочка решила создать гель, который заполнял бы отверстия после удаления зуба, дезинфицировал и снимал боль. В результате экспериментов у Джулии получился гидрогель на основе альгината натрия и лактата кальция.