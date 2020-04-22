10 напоминаний о том, что человеческая красота — это не только про внешность

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что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

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Если бы вас спросили: «Что значит „красивый человек“?», что вы ответили бы? Наверняка многие из нас вспомнили бы неповторимые глаза, гармоничное телосложение, пышные формы и физическую притягательность. Но истинная привлекательность человека — это нечто шире и глубже всего этого внешнего лоска. И мы хотим напомнить, как важно стараться быть красивым душой, когда весь мир сходит с ума по внешним данным.

Мы в AdMe.ru понимаем, как украшают Землю красивые люди, и не имеем ничего против этого. Мы лишь хотим напомнить и о тех вещах, которые делают наш мир действительно прекрасным.

Вы всегда сможете стать восхитительным человеком и другом для тех, кого покорит ваше большое сердце

Часто лучший подарок жизни не красота, а люди, которым мы говорим: «Спасибо, что ты есть!»

Помогайте другим, даже если знаете, что они не смогут помочь вам

Если у вас есть больше, чем вам нужно, делайте стол шире, а не забор выше

Сокровищами ума можно делиться, ничего не теряя. Они даже умножаются, когда ими делятся

Зачастую ваша красота — это то, что вы делаете с любовью и что дарит положительные эмоции другим

Чаще заглядывайте не в зеркало, а внутрь себя и в души других

Истинная красота человека — это не дар, который дается с детства. Это награда за постоянную работу над собой

Всегда помогайте другим. Вы можете оказаться единственным, кто сделает это

В конце концов мы не будем вспоминать красивые тела и лица. Мы будем помнить прекрасные сердца и души