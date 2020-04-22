10 напоминаний о том, что человеческая красота — это не только про внешность
Если бы вас спросили: «Что значит „красивый человек“?», что вы ответили бы? Наверняка многие из нас вспомнили бы неповторимые глаза, гармоничное телосложение, пышные формы и физическую притягательность. Но истинная привлекательность человека — это нечто шире и глубже всего этого внешнего лоска. И мы хотим напомнить, как важно стараться быть красивым душой, когда весь мир сходит с ума по внешним данным.
Мы в AdMe.ru понимаем, как украшают Землю красивые люди, и не имеем ничего против этого. Мы лишь хотим напомнить и о тех вещах, которые делают наш мир действительно прекрасным.
Вы всегда сможете стать восхитительным человеком и другом для тех, кого покорит ваше большое сердце
Часто лучший подарок жизни не красота, а люди, которым мы говорим: «Спасибо, что ты есть!»
Помогайте другим, даже если знаете, что они не смогут помочь вам
Если у вас есть больше, чем вам нужно, делайте стол шире, а не забор выше
Сокровищами ума можно делиться, ничего не теряя. Они даже умножаются, когда ими делятся
Зачастую ваша красота — это то, что вы делаете с любовью и что дарит положительные эмоции другим
Чаще заглядывайте не в зеркало, а внутрь себя и в души других
Истинная красота человека — это не дар, который дается с детства. Это награда за постоянную работу над собой
Всегда помогайте другим. Вы можете оказаться единственным, кто сделает это
В конце концов мы не будем вспоминать красивые тела и лица. Мы будем помнить прекрасные сердца и души
Берегите людей, после встречи с которыми что-то светлое и радостное поселяется в вашей душе.